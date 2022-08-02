Звезды синхронного плавания в Казани: россиянки выступают на Играх дружбы. LIVE

Сборная Италии по синхронному плаванию во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 23 июня 2022 года
Lisa Leutner/Reuters
На международных соревнованиях «Игры дружбы-2022» в столице республики Татарстан проходят состязания по синхронному плаванию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
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16:18
Более 95 баллов набирают россиянки! Браво!
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16:15
Красивая и очень яркая программа у наших юниорок, олицетворяющая борьбу со стихией! Ждем оценок!
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100%
16:11
На площадку выходит юниорская сборная России!
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100%
16:03
Более 98 баллов набирают Мальцев и Платонова!
16:00
Это какой-то аквабалет! Технически грамотно и эстетично выстроили программу хореографы, энергетика от этой пары просто прет! Художественные средства передачи эмоций были использованы спортсменами на все 100%! Браво!
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100%
15:57
На площадке смешанный дуэт — Александр Мальцев и Олеся Платонова!
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100%
15:51
Невероятную сложность оценили и судьи! Это рекордные баллы!
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100%
15:49
Очень сложные элементы в воде исполняют синхронистки, на высоте все — четкость рук, натяжение стоп, выражение лиц! Потрясающе!
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100%
15:45
На площадку выходят фаворитки этого турнира — Светлана Колисниченко и Варвара Субботина!
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100%
15:30
Добрый вечер! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по синхронному плаванию в рамках Игр Дружбы в Казани!
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