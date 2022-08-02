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Спорт

Звезды синхронного плавания в Казани: россиянки выступают на Играх дружбы. LIVE

Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Синхронное плавание. Трансляция из Казани. ОНЛАЙН

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Сборная Италии по синхронному плаванию во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 23 июня 2022 года

Сборная Италии по синхронному плаванию во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 23 июня 2022 года

Lisa Leutner/Reuters
На международных соревнованиях «Игры дружбы-2022» в столице республики Татарстан проходят состязания по синхронному плаванию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:18

Более 95 баллов набирают россиянки! Браво!

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16:15

Красивая и очень яркая программа у наших юниорок, олицетворяющая борьбу со стихией! Ждем оценок!

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16:11

На площадку выходит юниорская сборная России!

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16:03

Более 98 баллов набирают Мальцев и Платонова!

16:00

Это какой-то аквабалет! Технически грамотно и эстетично выстроили программу хореографы, энергетика от этой пары просто прет! Художественные средства передачи эмоций были использованы спортсменами на все 100%! Браво!

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15:57

На площадке смешанный дуэт — Александр Мальцев и Олеся Платонова!

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15:51

Невероятную сложность оценили и судьи! Это рекордные баллы!

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15:49

Очень сложные элементы в воде исполняют синхронистки, на высоте все — четкость рук, натяжение стоп, выражение лиц! Потрясающе!

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15:45

На площадку выходят фаворитки этого турнира — Светлана Колисниченко и Варвара Субботина!

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15:30

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по синхронному плаванию в рамках Игр Дружбы в Казани!

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