«Лижэнь не слабее Карлсена»: Ян Непомнящий ответил на отказ чемпиона

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал в большом интервью о своей победе на Турнире претендентов на мировую шахматную корону, о причинах поражения от Магнуса Карлсена в чемпионском матче, прокомментировал отказ норвежца от нового поединка и сравнил с ним будущего соперника — китайца Дина Лижэня. «Газета.Ru» выбрала самое важное из интервью претендента на титул чемпиона мира.

Дважды претендент

Ян Непомнящий во второй раз подряд и за всю карьеру выиграл Турнир претендентов на мировую шахматную корону, снова завоевав право на участие в матче за чемпионский титул против Магнуса Карлсена.

Первая попытка российского гроссмейстера в 2021 году оказалась не слишком удачной. Соперники пять первых партий завершили вничью, причем в одной из них Непомнящий был близок к победе, однако не смог довести дело до нее. Касаткина любит разведенную фигуристку: что известно о первой ЛГБТ-паре в российском спорте Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина и серебряная призерка Олимпиады-2018 по фигурному катанию... 03 августа 17:20

После этого Карлсен выиграл шестую партию, что стало для Яна слишком серьезным психологическим ударом. Он расклеился, допустил ряд ошибок и невероятных для игрока его уровня зевков и из пяти следующих партий смог лишь две закончить вничью, проиграв три.

В итоге норвежец очень легко сохранил звание чемпиона мира, победив в матче со счетом 7,5 на 3,5, а само противостояние завершилось за три партии до конца, поскольку претендент потерял шансы на победу.

Непомнящий не котировался в числе фаворитов Турнира претендентов-2022, однако смог не просто победить, а разобраться со всеми оппонентами сверхуверенно. Вот только Карлсен отказался от поединка с ним.

Норвежец еще до старта соревнования соискателей звания чемпиона мира рассказывал, что выйдет на свой очередной титульный поединок только в случае победы французско-иранского вундеркинда Алирезы Фируджи, однако тот провалился.

Ну а победа Непомнящего, которого Магнус уничтожил в прошлогоднем матче, наверняка стала для норвежца худшим из раскладов. Найти мотивацию еще раз сыграть против россиянина он так и не смог и в итоге официально отказался от поединка.

Теперь Непомнящий должен оспорить мировую шахматную корону, которая станет вакантной, в матче с занявшим второе место в турнире претендентов китайцем Дином Лижэнем. О своих планах он рассказал в большом интервью Sports.ru.

«Магнус действительно все доказал»

«Что Магнус может отказаться играть матч, говорили давно. Я старался не погружаться в это: на время турнира претендентов удалил все игры и соцсети, почти не читал новостные ленты. Но все равно информация долетала, — заявил Непомнящий.

— На удивление, это вообще не отвлекало. Возможно, опыт прошлого претендентского турнира и матча помогает: я стал спокойнее. Я не могу на это повлиять, какой смысл об этом париться? Не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!» Это его жизнь, его решение. В чем-то я его даже понимаю.

Магнус же действительно всем все доказал. Не стоит забывать, какие гигантские нагрузки испытывают шахматисты при подготовке к матчу. Это очень тяжело, скучно и однообразно. Возможно, Магнус решил, что нет смысла снова выкидывать несколько месяцев из жизни.

Очередная подготовка ничего ему не даст. У него ситуация одна, у меня — другая, так бывает. После Мадрида мы немного переписывались. Но в целом, ничего нового по сравнению с тем, что появлялось в прессе, он мне не сообщил».

»Дин Лижэнь не слабее Карлсена»

Рассуждая о значении и сложности предстоящего титульного матча с Дином Лижэнем, российский спортсмен оценивает китайца как гроссмейстера одного уровня с Карлсеном.

«По совокупности шахматных качеств, я бы поставил Дин Лижэня в один ряд с Магнусом. У китайца второй рейтинг в мире (свыше 2800), у него была серия из 100 партий подряд без поражений — это сумасшедшая цифра. Магнус сильнее именно как спортсмен, атлет — имею в виду физическую форму, стабильность, ментальность или mindset. Но по шахматным компонентам Дин не уступает, — уверен Непомнящий.

— Может быть, китаец в меньшей степени универсален. Он не такой выдающийся атлет, хотя если добавит в этом аспекте, то будет еще опаснее. Но счет личных встреч у нас с ним был равным вплоть до моей победы в Мадриде. Это очень серьезный соперник, никакой недооценки тут быть не может.

Будет ли теперь победитель матча «полноценным» чемпионом мира? Конечно. Победитель матча станет чемпионом мира, а Магнус останется лидером мирового рейтинга».

«Вообще не спал во время чемпионского матча»

Рассказал российский шахматист и о своих трудностях во время проигранного Карлсену чемпионского матча.

«Главное мое богатство после чемпионского матча – это опыт. Очень много ошибок допустил в подготовке. Основная – я устал еще до того, как матч начался. Подготовка обязана быть сложной, изматывающей, иначе не бывает. Но важно вовремя себя остановить, чтобы была свежесть. Всю основную работу нужно делать прилично заранее. Тогда у меня шахматная часть закончилась меньше чем за неделю до первой партии, а это очень мало, — убежден Непомнящий. «Несет такую ересь»: в Канаде и Украине высмеяли заявление Тутберидзе Международный союз конькобежцев (ISU) отказался замораживать свои рейтинги в отсутствие российских... 03 августа 13:49

— Лучше прекратить играть в шахматы недели за две-три. Есть масса способов отдохнуть: море, горы, что угодно. Наверное, полноценного отпуска не получится, все равно мысли будут о матче. Но закапываться в дебри дебютных вариантов в этот период я точно не стану. И еще играть тренировочные партии десятками, как я это делал. Я тогда сыграл за один сбор в разы больше партий, чем за иной турнир. Это ненормально.

Еще один важный аспект — физическая подготовка. Спорт помогает лучше переносить стресс, но при этом сам спорт не должен становиться стрессом. В моем случае так и произошло. В подготовке к матчу я резко взялся за себя: ежедневно тренировался, похудел килограммов на десять. С одной стороны, результат несомненно был положительным, но с другой – возможно, по ходу матча негативный эффект от полученного стресса перевесил. Все хорошо в меру.

Чемпионский матч — это только процентов на 50 про шахматы. Все остальное — тьма разных мелочей, каждая из которых дает полпроцента успеха, но в сумме они становятся очень весомыми, если не решающими.

Например, как хорошо играть в шахматы, если не спать ночью? А я на всем протяжении матча засыпал только под утро на час-полтора. Наверное, это стресс, адреналин. Одну ночь не спишь — ничего страшного, две — тоже, но когда это продолжается, то голова в какой-то момент просто отключается.

Это хорошо видно, начиная с шестой партии и особенно после. Там пошли зевки в один-два хода, которые люди потом долго смаковали. Ретроспективно понимаю, что лучше было бы выпить снотворное. Но тогда казалось, что оно будет меня тормозить, к тому же не все препараты разрешены».

«В турнире претендентов почти не ошибался»

Ну а Турнир претендентов Непомнящий вполне справедливо считает для себя лучшим в карьере. Гроссмейстер объяснил причины удачной игры.

«Я дважды его играл — и дважды выиграл. Наверное, неслучайно. В обычных круговиках на кону — деньги и рейтинг. Для меня это не супермотивация. Когда речь идет о звании чемпиона мира, внутренне отношусь совершенно иначе, — подчеркнул Ян.

— В этот раз я в целом, за исключением пары моментов, сыграл довольно ровно. Намного меньше ошибался по сравнению со своим обычным турниром. Где-то ветер дул в паруса, но и я играл с большим запасом. Были и крайне непростые партии – обе с Каруаной и первая с Накамурой. В итоге свои шансы я использовал, а соперники – нет.

По ощущениям, после чемпионского матча я стал играть чуть сильнее. В процессе подготовки проделан гигантский объем работы над шахматами и сейчас он сказывается. Скорее, не буквально: далеко не все домашние заготовки были показаны, а на самом матче вообще пригодилось процента два-три. Но в целом я стал лучше понимать игру. Россия снова лучшая: обновленная сборная выиграла «Игры дружбы-2022» На международных соревнованиях «Игры дружбы-2022» в столице республики Татарстан прошли... 03 августа 12:39

Обычно к турниру претендентов готовлюсь несколько месяцев, а тут я опирался на материал, который готовил к матчу с Магнусом. Это позволило существенно сэкономить силы и подойти к турниру свежим. Для меня это крайне важно».