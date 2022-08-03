«Радуемся малому»: Россию лишили мест на чемпионате мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев опубликовал документ с распределением количества участников турнира от каждой страны на чемпионате мира. Сборная России теперь имеет по одной квоте в мужском, женском, парном катании и в танцах на льду. Знаменитые в прошлом российские фигуристки Мария Бутырская и Катарина Гербольдт в комментариях для «Газеты.Ru» назвали это несправедливостью, но выразили уверенность, что сборная вернет максимальные квоты.

Ограбление по-международному

Согласно опубликованному Международным союзом конькобежцев (ISU) документу, сборная России по фигурному катанию лишилась максимальных квот и теперь может выставить только по одному спортсмену в мужском и женском катании, а также по одному дуэту у спортивных пар и в танцах на льду. «Лижэнь не слабее Карлсена»: Ян Непомнящий ответил на отказ чемпиона Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал в большом интервью о своей победе на Турнире... 03 августа 20:28

Россия пропала из списка стран, которые могут подавать более одной заявки на выступления в различных дисциплинах, причем те же правила распространяются и на юниорское первенство мира.

В то же время на чемпионате Европы сборная России по-прежнему сохраняет максимальную квоту: по три позиции в каждом виде программы.

Очевидно, это связано с тем, что на чемпионате мира в этом году российские спортсмены и спортсменки уже не выступали из-за отстранения, а потому не смогли подтвердить свой рейтинг.

В то же время чемпионат континента прошел еще с участием нашей сборной, так что там квоты остались максимальными.

Вот только они, вероятно, тоже скоро пропадут, если российская команда не будет снова допущена до выступлений на международной арене. Пока же отечественные фигуристы находятся в отстранении, количество квот особого значения не имеет, так как ни на Чемпионат Европы, ни на Чемпионат мира все равно никто из нашей команды не едет.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в финском Эспоо с 23 по 29 января, а чемпионат мира состоится в японской Сайтами с 20 по 26 марта.

Напомним, на последнем чемпионате Европы в Эстонии в этом году сборная России собрала богатую коллекцию наград. Отечественные фигуристы выиграли золото во всех видах программы.

Марк Кондратюк победил у мужчин, у женщин весь пьедестал заняли ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в танцах на льду первыми были Виктория Синицина с Никтой Кацалаповым, а Александра Степанова и Иван Букин забрали серебро. Наконец, у спортивных пар весь пьедестал тоже был российским: главные награды взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — третьими.

На чемпионате мира — 2021, последнем с участием россиян, картина была в целом похожей. В самом слабом виде — мужском катании — медалей не было, но в остальных видах первенствовали россияне.

Синицина и Кацалапов победили в танцах, Мишина с Галлямовым выиграли у спортивных пар, а Бойкова с Козловским были третьими, ну а у женщин весь пьедестал традиционно был российским: Щербакова взяла золото, Елизавета Туктамышева — серебро, Трусова — бронзу.

«Все зависит не от нас»

Для «Газеты.Ru» печальную новость прокомментировала первая отечественная чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

«Это неправильно и несправедливо, страдают от этого наши спортсмены. Я понимаю, что зарубежным фигуристам не важно, как выигрывать чемпионат мира, но как по мне, все привыкли бороться с сильнейшими. А с нашими девчонками — практически невозможно. Все уже опустили руки: как бы ты ни откатался, все равно не выиграть ни медалей, ни титулов, — рассказала Бутырская. Кавказский вояж Черчесова: «Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский... 03 августа 20:59

— Это — политические игры, а не спорт, поэтому сказать, когда мы вернемся, никто не может. Ни вы, ни я — это зависит не от нас. Давайте держать кулаки, чтобы Россию вообще сначала вернули. Если получится так, что на чемпионат мира мы поедем по одной квоте, то я уверена, что на следующий год мы вернем все квоты. Бог с ним с одним чемпионатом мира. Главное — чтобы мы выступили на Олимпиаде».

«Порадовалась бы и такой группе

Более оптимистично высказалась на эту тему другая знаменитая в прошлом российская фигуристка Катарина Гербольдт.

«В данной ситуации я бы порадовалась и малому — одной квоте, потому что нас могли лишить вообще всех квот, но пока само возвращение российских спортсменов под большим вопросом, — считает Гербольдт.

— Конечно, мы понимаем, что самые сильные спортсменки на планете — россиянки, и что сильнейшая фигуристка-одиночница выявляется на чемпионате России, но в карьере каждого спортсмена самой желанной является медаль не чемпионата России, а чемпионата мира или Олимпийских игр. Победы на этих турнирах более значимы, более ценны, безусловно, но с точки зрения уровня участников чемпионат России выглядит гораздо сильнее. Касаткина любит разведенную фигуристку: что известно о первой ЛГБТ-паре в российском спорте Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина и серебряная призерка Олимпиады-2018 по фигурному катанию... 03 августа 17:20

Так получилось, что тем фигуристам, карьера которых попала на текущий момент, не повезло. Помимо таланта, силы и старания в спорте очень нужна удача. К сожалению, она сейчас не находится на стороне российских спортсменов. Остается только надеяться и ждать, когда мы вернемся на мировую спортивную арену. Наши фигуристы — самые лучшие, самые сильные. Надо не сбавлять темп, продолжать совершенствоваться, усиливать конкуренцию внутри страны, чтобы в момент возвращения вновь занимать верхние места на пьедестале».