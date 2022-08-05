«Не санкции, а в интересах безопасности»: ISU объяснил причины отстранения России

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил официальное объяснение своего решения отстранить спортсменов сборной России от всех главных стартов. «Газета.Ru» рассказывает, что не так с заявлением организации.

Тутберидзе разворошила улей

Выступление российского тренера Этери Тутберидзе в соцсетях, в котором она призвала Международный союз конькобежцев (ISU) не разыгрывать в отсутствие российских спортсменов награды и отказаться от обновления рейтингов, запустило волну комментариев и реакций.

В России Тутберидзе ожидаемо поддержали. В мире же, напротив, осудили, указывая на запрещенный препарат в пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Официальные лица ISU сообщили, что слова Тутберидзе никто не рассматривает как серьезное предложение, да и это невозможно в принципе. Команда Соболева и Джикии заборолась с чемпионом Медиалиги: «Бей Беги» сыграли вничью с 2DROTS В заключительном матче первого игрового дня Московского Кубка Селебрити — 2022 встречались... 05 августа 10:01

Несколько дней спустя союз опубликовал на своем официальном сайте обновленные квоты на следующий чемпионат мира.

Оказалось, что пропустившая ЧМ-2022 из-за уже вступившего к его началу в силу отстранения сборная России лишилась своих максимальных квот, так как не сумела их подтвердить спортивными результатами, и теперь сможет выставить только по одному спортсмену или дуэту в каждый вид программы.

В то же время на чемпионате Европы максимальная квота (по три участника в каждом виде) сохранена, но только потому, что российские спортсмены участвовали в ЧЕ-2022, где подтвердили свои спортивные показатели.

Если сборная России все еще будет отстранена от международных стартов к чемпионату Европы-2023, то страна потеряет все дополнительные квоты и на Евро.

В интересах безопасности

При этом прямо сейчас спортсмены из России все равно не имеют права выступать на международных соревнованиях, и непонятно, получат ли его в дальнейшем.

«Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований, — сказано в ответе ISU на запрос агентства РИА «Новости». — Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачета также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/23, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила». «Не хочу быть пешкой»: американку Грайнер отправили в российскую колонию Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер приговорена... 04 августа 20:11

Логика хромает

После начала военной спецоперации РФ на территории Украины в конце февраля президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал международные федерации лишить российских спортсменов права выступать на международной арене.

Большинство организаций так и поступили. ISU не был исключением, изначально отстранив Россию до конца прошлого сезона, что и привело к пропуску чемпионата мира и нынешней потере квот, соответствующей регламенту.

В преддверии нового сезона-2022/23 отстранение было оставлено в силе и продлено на неопределенный срок.

Однако нынешняя формулировка многим экспертам показалась спорной и нелогичной. По словам чиновников ISU, дисквалификация России не является санкцией или же дисциплинарной мерой, а продиктована исключительно соображениями безопасности. Однако не очень ясно, кого и от чего собираются защищать функционеры организации.

Возможно, речь идет о российских спортсменах, которые могут столкнуться с агрессией в свой адрес? Это очень похоже на объяснение «Уимблдона» о том, почему на самый престижный турнир «Большого шлема» не пустили российских и белорусских теннисистов. Бегство Капризова в США и матч Овечкина с Панариным: как звезды НХЛ проводят лето Лучший бомбардир «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в спешном порядке с третьей попытки... 04 августа 20:12

Соревнования во многих видах спорта показывают, что никакой реальной угрозы для российских спортсменов не существует. Наши хоккеисты по-прежнему любимы даже в США и Канаде. Отечественные легионеры выступают в разных клубах в других игровых видах спорта, а Ян Непомнящий недавно хорошо чувствовал себя в Мадриде во время турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону, который и выиграл.

А уж слова про «целостность соревнований» и вовсе выглядят странно, ведь без сильнейшей сборной, отстраненной по неспортивным причинам, международные турниры эту целостность и теряют.

В российских кругах фигурного катания считают, что подобные заявления подрывают доверие к организации и только усиливают неопределенность. Проблема таких формулировок в том, что их логические противоречия очевидны. Международный союз конькобежцев не хочет видеть российских фигуристов на своих соревнованиях из-за российской военной спецоперации, но прикрывается заботой об их безопасности, вместо того чтобы дать честный ответ.