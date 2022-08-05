Рублев сражается с американцем в Вашингтоне. LIVE

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев играет с американцем Максимом Кресси, который занимает 32-е место в рейтинге ATP, в рамках 3-го круга турнира в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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19:27
А теперь Рублев принял подачу в сетку. 30:0.
19:27
Рублев принял в аут подачу Кресси. 15:0.
19:26
Рублев уверенно забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 3:1!
19:26
Вау! Кресси очень хорошо принял подачу — попал в самый уголок. Рублев среагировал слишком поздно и смог лишь кое-как отбить в аут. 40:15.
19:25
Кресси наконец принял подачу россиянина, но в ходе короткой перестрелки не справился с мощным ударом по задней линии — сетка. 40:0!
19:24
Кресси снова не смог укротить подачу Рублева — попал в сетку. 0:30.
19:23
Кресси принял в аут подачу Рублева. 15:0.
19:22
Кресси вышел вперед, но неудачно пробил — прямо в сетку. Так Рублев сделал брейк в самом начале матча! Счет в первом сете стал 2:1 в пользу россиянина.
19:22
Больше у Рублева! Брейк-поинт.
19:21
Какая красота! Кресси вышел к сетке и сыграл укороченным, однако Рублев каким-то чудом успел к мячу и закинул его за спину сопернику! Зрители в восторге. 40:40!
19:21
И опять подача навылет в исполнении Кресси! Очень хорош американец в этом аспекте. 40:30.
19:20
Эйс от Кресси! Попал точно по боковой линии, без шансов для Андрея. 30:30.
19:19
Рублев принял в аут. 15:30.
19:18
Вау! Рублев принял подачу, да так здорово, что попал прямо по боковой линии! Стоявший рядом Кресси такого не ожидал и не успел среагировать. Зрители охнули и зааплодировали россиянину. 0:30.
19:17
Рублев наконец-то принял подачу Кресси, и тот неожиданно попытался сыграть укороченным, но попал в сетку. 0:15!
19:17
Рублев взял свою подачу! Счет в первом сете — 1:1.
19:17
Рублев красиво пробил в противоход сопернику! 40:15.
19:16
Кресси не справился с подачей Рублева — отбил в аут. 30:15.
19:16
Ох, двойная ошибка от Рублева в самом начале матча... 15:15.
19:15
Кресси принял подачу Рублева, и завязалась долгая перестрелка, но россиянин бил явно сильнее и в итоге вынудил соперника ответить в сетку. 15:0.
19:14
Кресси очень легко, под «ноль» забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 1:0 в пользу американца.
19:14
Эйс от Кресси! 40:0. У Рублева совсем не получается подстроиться под подачу американца.
19:13
Рублев принял в аут. 30:0.
19:13
Рублев принял подачу соперника в сетку — 15:0.
19:13
Матч начался! Кресси на подаче.
19:11
Матч начнется с небольшим опозданием. Теннисисты проводят сейчас разминку.
18:50
Это первый матч между Рублевым и Кресси. Встреча была перенесена со вчерашнего дня, поскольку в Вашингтоне разразилась сильная непогода. В случае прохода в следующий раунд Рублев будет вынужден вернуться на корт уже через несколько часов, чтобы сыграть с победителем матча между Хольгером Руне и Джеффри-Джоном Вульфом.
18:45
Добрый вечер! Мы начинаем текстовую трансляцию матча 3-го круга турнира ATP-500 в Вашингтоне между Андреем Рублевым и Максимом Кресси. Сама встреча стартует примерно в 19.00 мск.
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