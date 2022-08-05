05 августа 2022, 18:52 Спорт Рублев сражается с американцем в Вашингтоне. LIVE Теннис. Вашингтон ATP-500. 3-й круг. Рублев (Россия) — Кресси (США). ОНЛАЙН Эльвира Ондар

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев играет с американцем Максимом Кресси, который занимает 32-е место в рейтинге ATP, в рамках 3-го круга турнира в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.