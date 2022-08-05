Касаткина бьется с мощной белоруской Соболенко за полуфинал турнира в США. LIVE

12-я ракетка мира Дарья Касаткина играет с шестым номером рейтинга — Ариной Соболенко из Белоруссии — в рамках 1/4 финала турнира в Сан-Хосе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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20:50
Соболенко превосходит Касаткину по личным встречам — 3-1. Россиянка выиграла лишь матч на турнире в Пекине в 2019 году, а белоруска выбивала ее с «Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open — 2021 и с турнира в Мадриде — 2021.
20:45
Добрый вечер! Мы начинаем текстовую трансляцию матча 1/4 финала турнира WTA в Сан-Хосе между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко.
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