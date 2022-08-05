Касаткина бьется с мощной белоруской Соболенко за полуфинал турнира в США. LIVE

20:50

Соболенко превосходит Касаткину по личным встречам — 3-1. Россиянка выиграла лишь матч на турнире в Пекине в 2019 году, а белоруска выбивала ее с «Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open — 2021 и с турнира в Мадриде — 2021.