Жаркий финал в Мексике: Медведев бьется за титул с мощным британцем. LIVE

Первая ракетка мира Даниил Медведев играет с британцем Кэмероном Норри, который занимает 12-е место в рейтинге ATP, в рамках финала турнира в мексиканском Лос-Кабос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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06:18
40:0. Норри ошибается в розыгрыше и не попадает в корт.
06:18
30:0. Попадает Медведев четко в линию.
06:17
15:0. Шикарный укороченный у Медведева, не достает его Норри.
06:16
Не проходят дроп-шоты сегодня у Норри, ловит в противоходе соперника Медведев и делает брейк в первом же гейме второго сета. 1:0.
06:15
30:40. Смэшем забивает Норри.
06:15
15:40. Заставляет Медведев соперника ошибаться.
06:14
15:30. Из обороны диагонально играет Медведев.
06:14
15:15. Обмениваются неточностями теннисисты.
06:13
Второй сет стартовал на подаче Норри.
06:09
Берет Медведев гейм на своей подаче и выигрывает первый сет. 57 минут провели теннисисты на корте, и мог бы Даниил решить все раньше, но в итоге счет 7:5. Весьма и весьма неплохо смотрится первая ракетка.
06:08
40:0. Прием в аут.
06:08
30:0. Разводит Даниил мяч и соперника, не успевает Норри за диагональным переводом.
06:07
15:0. Обратный кросс с бэкхенда проходит у Даниила.
06:04
Ошибки Норри приводят к тому, что Медведев вновь делает брейк. Ну что же, еще одна попытка у него подать на сет, главное теперь не отдать ему свою подачу. 6:5 в первом сете.
06:04
30:40. По линии не попадает Норри. Брейк-поинт у Медведева.
06:03
30:30. Очень неточный удар от Норри.
06:02
30:15. Отличная контратака от Медведева, не справляется с диагональю Норри.
06:02
30:0. Прекрасная игра у сетки от Норри.
05:59
Медицинский тайм-аут берет Медведев, что-то с пальцами у него. Ранка небольшая.
05:59
15:0. Пытается Даниил мяч поднять, но не выходит.
05:58
Да что сейчас творит Медведев? Обратный брейк делает Норри после ошибки россиянина, и британец сравнивает счет в сете. 5:5.
40:30. Не получается у Медведева сыграть по линии.
05:55
40:15. Сумасшедший удар с форхенда.
05:54
30:15. Слайс не получается у Медведева.
05:54
30:0. Еще один эйс.
05:53
15:0. Эйс.
05:51
Прямо в линию попадает Норри после затяжного розыгрыша. Счет становится 5:4 в пользу Медведева, и идет подавать на сет первая ракетка мира.
05:50
40:30. Заставляет Медведев пойти к сетке соперника, играя укороченным, и не достает его Норри.
05:49
40:15. Прекрасно играет Норри, мяч падает у сетки.
05:49
30:15. Диагональ с форхенда не получается у Норри.
05:48
30:0. Ошибается при розыгрыше Медведев, мяч летит в трос.
05:48
15:0. К сетке идут оба теннисиста, и смэшем забивает Норри.
05:47
Совершенно спокойно и без нервов Медведев делает гейм под ноль и выигрывает свою подачу. 5:3 в первом сете.
05:47
40:0. Эйс.
05:46
30:0. Неудачный прием в аут.
05:45
15:0. Переводит Медведев, и не успевает за этим мячом Норри, срывая удар в сетку.
05:43
Шикарнейший прием от Медведева, и первый гейм под ноль в этом матче Даниил берет на чужой подаче, вновь делая брейк. 4:3 в первом сете.
05:43
0:40. Справляется Медведев с обратным кроссом, и Норри срывает удар в сетку.
05:42
0:30. Хорошо сейчас на чужой подаче действует Медведев.
05:41
0:15. Прекрасным кроссом играет Медведев.
05:41
Как-то совсем невовремя совершает Медведев двойную ошибку, и Норри делает обратный брейк. 3:3 в первом сете.
05:40
15:40. А вот тут ошибка невынужденная от Даниила, и два брейк-поинта у Норри. Пытается он сделать обратный брейк.
05:39
15:30. Ух! Буквально провоцирует Медведев Норри на укороченный, а после играет обводящим. Шикарно.
05:38
0:30. Шикарно по линии переводит Норри, а следом выходит к сетке и забивает укороченным.
05:3
0:15. Завязывается борьба на подаче Даниила, и ошибается россиянин по длине.
05:34
А вот и брейк в исполнении Медведева! Счет становится 3:2 в пользу российского теннисиста.
05:34
Меньше. Ошибается британец, и мяч уходит в коридор.
05:33
40:40. Спасает британец свою подачу.
05:33
30:40. Здорово в противоход играет Норри, выходя к сетке.
05:32
15:40. Два брейк-поинта получает Медведев после грубой ошибки британца.
05:31
15:30. Снова попытка дроп-шота у Норри, но снова Медведев оказывается быстрее.
05:31
15:15. Борется Медведев, но очередной удар летит за пределы корта.
05:30
0:15. К сетке идут оба, пытается дроп-шотом сыграть Норри, но Медведев его переигрывает.
05:29
Эйсом завершает этот гейм Медведев. Сам придумал себе проблемы первая ракетка мира, сам решил. 2:2 в первом сете.
05:29
Больше. Очень здорово в прыжке с бэкхенда проходит у Даниила удар по линии.
05:28
40:40. Как-то немного безалаберно в этом розыгрыше сыграл Медведев.
05:28
40:30. Еще одна невынужденная от Норри, сетка принимает мяч.
05:27
30:30. Эйс.
05:27
15:30. Нет приема.
05:26
0:30. Завязывается борьба на второй подаче, попытка обхитрить соперника не прошла у Даниила — аут.
05:25
0:15. Срывается мяч с ракетки у Медведева и улетает в мексиканское небо.
05:23
Норри хоть и с двойной ошибкой, но гейм выигрывает. Пока особых проблем на своих подачах теннисисты не испытывают. 2:1 в первом сете.
05:22
40:30. Двойная ошибка от Норри.
05:22
40:15. Не получился форхенд по линии у Медведева.
05:21
30:15. А вот и невынужденная ошибка от Норри при розыгрыше, мяч летит в сетку.
05:21
30:0. Прием в коридор.
05:20
15:0. Не получается у Медведева прием, немного не хватило высоты.
05:19
В аут сыграл с форхенда Норри, и Медведев забирает свою подачу. 1:1 в первом сете.
05:18
40:30. Ну как так? Не получилось у Даниила качественно подставить ракетку у сетки — мяч задел трос и перевалился на его сторону.
05:18
40:15. По линии не попадает Норри.
05:18
30:15. Прием второй подачи в аут.
05:17
15:15. К сетке идет Даниил, но вот обработать удар не получается — мяч в аут летит.
05:17
15:0. Шикарно разводит Медведев Норри и мяч по разным сторонам.
05:16
Забирает Норри свою подачу, но Медведев обозначил свое намерение бороться за чужую подачу. 1:0 в первом сете.
05:15
40:30. Не попадает под заднюю линию Даниил.
05:15
30:30. По длине ошибается Норри.
05:14
30:15. Очень аккуратно, но точно атакует Медведев и заставляет соперника ошибиться — сетка.
05:13
30:0. Принял Даня, но пробил в аут.
05:13
15:0. Не получился с приема обводящий прием у Медведева.
05:13
Ну что же, поехали! Норри на подаче!
05:05
Появились на корте теннисисты. Начинается разминка.
05:00
Сдвинулось у нас начало матча на пять минут, но в скором времени уже должны появиться на корте теннисисты и начать разминку.
04:55
Встречались между собой теннисисты всего единожды, а победа досталась Даниилу. Играли они достаточно давно, в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2019 году. Медведев победил в двух сетах (6:3, 6:1) и в итоге стал чемпионом.
04:50
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Мы начинаем текстовую трансляцию финального матча на турнире ATP-250 в Лос-Кабос между Даниилом Медведевым и Кэмероном Норри. Сама встреча стартует примерно в 05.00 мск.
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