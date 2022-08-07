Жаркий финал в Мексике: Медведев бьется за титул с мощным британцем. LIVE

04:55

Встречались между собой теннисисты всего единожды, а победа досталась Даниилу. Играли они достаточно давно, в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2019 году. Медведев победил в двух сетах (6:3, 6:1) и в итоге стал чемпионом.