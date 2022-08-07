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Спорт

Жаркий финал в Мексике: Медведев бьется за титул с мощным британцем. LIVE

Теннис. Лос-Кабос ATP-250. Финал. Медведев (Россия) — Норри (Великобритания). ОНЛАЙН

Первая ракетка мира Даниил Медведев играет с британцем Кэмероном Норри, который занимает 12-е место в рейтинге ATP, в рамках финала турнира в мексиканском Лос-Кабос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:18

40:0. Норри ошибается в розыгрыше и не попадает в корт.

06:18

30:0. Попадает Медведев четко в линию.

06:17

15:0. Шикарный укороченный у Медведева, не достает его Норри.

06:16

Не проходят дроп-шоты сегодня у Норри, ловит в противоходе соперника Медведев и делает брейк в первом же гейме второго сета. 1:0.

06:15

30:40. Смэшем забивает Норри.

06:15

15:40. Заставляет Медведев соперника ошибаться.

06:14

15:30. Из обороны диагонально играет Медведев.

06:14

15:15. Обмениваются неточностями теннисисты.

06:13

Второй сет стартовал на подаче Норри.

06:09

Берет Медведев гейм на своей подаче и выигрывает первый сет. 57 минут провели теннисисты на корте, и мог бы Даниил решить все раньше, но в итоге счет 7:5. Весьма и весьма неплохо смотрится первая ракетка.

06:08

40:0. Прием в аут.

06:08

30:0. Разводит Даниил мяч и соперника, не успевает Норри за диагональным переводом.

06:07

15:0. Обратный кросс с бэкхенда проходит у Даниила.

06:04

Ошибки Норри приводят к тому, что Медведев вновь делает брейк. Ну что же, еще одна попытка у него подать на сет, главное теперь не отдать ему свою подачу. 6:5 в первом сете.

06:04

30:40. По линии не попадает Норри. Брейк-поинт у Медведева.

06:03

30:30. Очень неточный удар от Норри.

06:02

30:15. Отличная контратака от Медведева, не справляется с диагональю Норри.

06:02

30:0. Прекрасная игра у сетки от Норри.

05:59

Медицинский тайм-аут берет Медведев, что-то с пальцами у него. Ранка небольшая.

05:59

15:0. Пытается Даниил мяч поднять, но не выходит.

05:58

Да что сейчас творит Медведев? Обратный брейк делает Норри после ошибки россиянина, и британец сравнивает счет в сете. 5:5.

05:57

Меньше. Прекрасный смэш, перехватывает инициативу британец.

05:56

40:40. Да как?! В сетку срывает удар Медведев.

05:56

40:30. Не получается у Медведева сыграть по линии.

05:55

40:15. Сумасшедший удар с форхенда.

05:54

30:15. Слайс не получается у Медведева.

05:54

30:0. Еще один эйс.

05:53

15:0. Эйс.

05:51

Прямо в линию попадает Норри после затяжного розыгрыша. Счет становится 5:4 в пользу Медведева, и идет подавать на сет первая ракетка мира.

05:50

40:30. Заставляет Медведев пойти к сетке соперника, играя укороченным, и не достает его Норри.

05:49

40:15. Прекрасно играет Норри, мяч падает у сетки.

05:49

30:15. Диагональ с форхенда не получается у Норри.

05:48

30:0. Ошибается при розыгрыше Медведев, мяч летит в трос.

05:48

15:0. К сетке идут оба теннисиста, и смэшем забивает Норри.

05:47

Совершенно спокойно и без нервов Медведев делает гейм под ноль и выигрывает свою подачу. 5:3 в первом сете.

05:47

40:0. Эйс.

05:46

30:0. Неудачный прием в аут.

05:45

15:0. Переводит Медведев, и не успевает за этим мячом Норри, срывая удар в сетку.

05:43

Шикарнейший прием от Медведева, и первый гейм под ноль в этом матче Даниил берет на чужой подаче, вновь делая брейк. 4:3 в первом сете.

05:43

0:40. Справляется Медведев с обратным кроссом, и Норри срывает удар в сетку.

05:42

0:30. Хорошо сейчас на чужой подаче действует Медведев.

05:41

0:15. Прекрасным кроссом играет Медведев.

05:41

Как-то совсем невовремя совершает Медведев двойную ошибку, и Норри делает обратный брейк. 3:3 в первом сете.

05:40

15:40. А вот тут ошибка невынужденная от Даниила, и два брейк-поинта у Норри. Пытается он сделать обратный брейк.

05:39

15:30. Ух! Буквально провоцирует Медведев Норри на укороченный, а после играет обводящим. Шикарно.

05:38

0:30. Шикарно по линии переводит Норри, а следом выходит к сетке и забивает укороченным.

05:3

0:15. Завязывается борьба на подаче Даниила, и ошибается россиянин по длине.

05:34

А вот и брейк в исполнении Медведева! Счет становится 3:2 в пользу российского теннисиста.

05:34

Меньше. Ошибается британец, и мяч уходит в коридор.

05:33

40:40. Спасает британец свою подачу.

05:33

30:40. Здорово в противоход играет Норри, выходя к сетке.

05:32

15:40. Два брейк-поинта получает Медведев после грубой ошибки британца.

05:31

15:30. Снова попытка дроп-шота у Норри, но снова Медведев оказывается быстрее.

05:31

15:15. Борется Медведев, но очередной удар летит за пределы корта.

05:30

0:15. К сетке идут оба, пытается дроп-шотом сыграть Норри, но Медведев его переигрывает.

05:29

Эйсом завершает этот гейм Медведев. Сам придумал себе проблемы первая ракетка мира, сам решил. 2:2 в первом сете.

05:29

Больше. Очень здорово в прыжке с бэкхенда проходит у Даниила удар по линии.

05:28

40:40. Как-то немного безалаберно в этом розыгрыше сыграл Медведев.

05:28

40:30. Еще одна невынужденная от Норри, сетка принимает мяч.

05:27

30:30. Эйс.

05:27

15:30. Нет приема.

05:26

0:30. Завязывается борьба на второй подаче, попытка обхитрить соперника не прошла у Даниила — аут.

05:25

0:15. Срывается мяч с ракетки у Медведева и улетает в мексиканское небо.

05:23

Норри хоть и с двойной ошибкой, но гейм выигрывает. Пока особых проблем на своих подачах теннисисты не испытывают. 2:1 в первом сете.

05:22

40:30. Двойная ошибка от Норри.

05:22

40:15. Не получился форхенд по линии у Медведева.

05:21

30:15. А вот и невынужденная ошибка от Норри при розыгрыше, мяч летит в сетку.

05:21

30:0. Прием в коридор.

05:20

15:0. Не получается у Медведева прием, немного не хватило высоты.

05:19

В аут сыграл с форхенда Норри, и Медведев забирает свою подачу. 1:1 в первом сете.

05:18

40:30. Ну как так? Не получилось у Даниила качественно подставить ракетку у сетки — мяч задел трос и перевалился на его сторону.

05:18

40:15. По линии не попадает Норри.

05:18

30:15. Прием второй подачи в аут.

05:17

15:15. К сетке идет Даниил, но вот обработать удар не получается — мяч в аут летит.

05:17

15:0. Шикарно разводит Медведев Норри и мяч по разным сторонам.

05:16

Забирает Норри свою подачу, но Медведев обозначил свое намерение бороться за чужую подачу. 1:0 в первом сете.

05:15

40:30. Не попадает под заднюю линию Даниил.

05:15

30:30. По длине ошибается Норри.

05:14

30:15. Очень аккуратно, но точно атакует Медведев и заставляет соперника ошибиться — сетка.

05:13

30:0. Принял Даня, но пробил в аут.

05:13

15:0. Не получился с приема обводящий прием у Медведева.

05:13

Ну что же, поехали! Норри на подаче!

05:05

Появились на корте теннисисты. Начинается разминка.

05:00

Сдвинулось у нас начало матча на пять минут, но в скором времени уже должны появиться на корте теннисисты и начать разминку.

04:55

Встречались между собой теннисисты всего единожды, а победа досталась Даниилу. Играли они достаточно давно, в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2019 году. Медведев победил в двух сетах (6:3, 6:1) и в итоге стал чемпионом.

04:50

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Мы начинаем текстовую трансляцию финального матча на турнире ATP-250 в Лос-Кабос между Даниилом Медведевым и Кэмероном Норри. Сама встреча стартует примерно в 05.00 мск.

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