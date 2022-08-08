Битва равных: Хачанов сражается с Серундоло на «Мастерсе» в Монреале. LIVE

Победитель этого матча во втором круге сыграет с победителем встречи хорвата Марина Чилича (13-й сеяный) с другим хорватом Борной Чоричем (заявленным по сохраненному рейтингу). Ну а дальше в третьем круге можно попасть на вторую ракетку соревнования испанца Карлоса Алькараса.
Жребий в первом круге для этой пары вышел действительно непростым. Серундоло занимает сейчас 27-е место в рейтинге, Хачанов располагается на 28-й позиции. При этом друг с другом они ни разу не встречались. Хотя букмекеры считают фаворитом россиянина, причем относительно явным.
Хардовый «Мастерс» в Канаде по очереди проходит в Монреале и Торонто, в этом году очередь первого. Первым сеяным здесь является россиянин Даниил Медведев, который также занимает лидирующую позицию в мировом рейтинге АТР. Кроме того, заявлены и Андрей Рублев с Асланом Карацевым.