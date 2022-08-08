Битва равных: Хачанов сражается с Серундоло на «Мастерсе» в Монреале. LIVE

18:45

Хардовый «Мастерс» в Канаде по очереди проходит в Монреале и Торонто, в этом году очередь первого. Первым сеяным здесь является россиянин Даниил Медведев, который также занимает лидирующую позицию в мировом рейтинге АТР. Кроме того, заявлены и Андрей Рублев с Асланом Карацевым.