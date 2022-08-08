Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Стало известно о «катастрофе» с вакансиями... 19:51
В Калмыкии банду силовиков осудили за разбойное нападение... 19:51
Россиянин Александр Винник заявил в суде США о своей... 19:45
Названо блюдо, которое незаметно портит зубы 19:43
Покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni... 19:42
Британцы возмущены ложью Зеленского об обстреле Запорожской АЭС 19:36
Житель Перми зарезал подругу, завернул в ковер и спустил... 19:35
Российская спринтерша Макаренко призналась, что думала о смене... 19:34
Журналистка показала, как отслеживать багаж в аэропорту... 19:30
СК расследует гибель 35-летнего рабочего на руднике... 19:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Битва равных: Хачанов сражается с Серундоло на «Мастерсе» в Монреале. LIVE

Теннис. «Мастерс». Монреаль. 1-й круг. Серундоло — Хачанов. ОНЛАЙН

close
100%
Теннисист Карен Хачанов

Теннисист Карен Хачанов

Global Look Press
В матче первого круга «Мастерса» в Монреале россиянин Карен Хачанов играет с аргентинцем Франсиско Серундоло, находящимся на одну строчку выше в рейтинге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Из-за погоды в Монреале начало матча сдвинуто уже на 20.00 мск. Будем ждать.

19:00

По последней информации, матч начнется около 19.35 мск.

18:55

Победитель этого матча во втором круге сыграет с победителем встречи хорвата Марина Чилича (13-й сеяный) с другим хорватом Борной Чоричем (заявленным по сохраненному рейтингу). Ну а дальше в третьем круге можно попасть на вторую ракетку соревнования испанца Карлоса Алькараса.

18:50

Жребий в первом круге для этой пары вышел действительно непростым. Серундоло занимает сейчас 27-е место в рейтинге, Хачанов располагается на 28-й позиции. При этом друг с другом они ни разу не встречались. Хотя букмекеры считают фаворитом россиянина, причем относительно явным.

18:45

Хардовый «Мастерс» в Канаде по очереди проходит в Монреале и Торонто, в этом году очередь первого. Первым сеяным здесь является россиянин Даниил Медведев, который также занимает лидирующую позицию в мировом рейтинге АТР. Кроме того, заявлены и Андрей Рублев с Асланом Карацевым.

18:40

На National Bank Open или же Открытом чемпионате Канады по теннису в Монреале в первом круге встречаются аргентинец Франсиско Серундоло и россиянин Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+