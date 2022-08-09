«Не можем обменивать Грайнер на опасных преступников»: США не торопятся спасать чемпионку

Россия и США ведут тяжелые переговоры о том, чтобы обменять знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в продаже оружия. По информации СМИ, российская сторона требует выдать еще одного заключенного, чтобы обменяться два на два, однако США считает это предложение «несерьезным». Тем временем люди в России заступаются за Грайнер, а в США просят не отдавать в обмен за нее слишком «опасного преступника».

Почему Грайнер признали виновной именно в контрабанде и осудили на девять лет?

Одна из лучших баскетболисток в истории, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка женской Евролиги и НБА Бриттни Грайнер находится в российском СИЗО, а вскоре должна отправиться в колонию на девять лет и еще выплатить 1 млн рублей штрафа.

Все потому, что ее признали виновной в контрабанде 0,7 грамма гашишного масла. Грайнер привезла его из отпуска в США, где оно разрешено. Но в России вещество запрещено.

На суде баскетболистка сообщила, что это лекарственный препарат, который назначил ей доктор вместо стандартных обезболивающих, поскольку те провоцировали сильные побочные эффекты.

Грайнер подчеркнула, что не употребляла это вещество постоянно, а применяла в медицинских целях и только во внесоревновательный период, поскольку в остальное время оно бы считалось допингом и привело бы к дисквалификации. А емкости с гашишным маслом баскетболистка кинула в сумку по ошибке, поскольку в спешке собиралась в аэропорт и еще не совсем пришла в себя после перенесенного ковида.

Почему же спортсменку все равно признали виновной в контрабанде?

Дело в том, что по статье УК РФ 229.1 («Контрабанда наркотических средств…») любой незаконный ввоз подобных веществ через таможенную границу России по умолчанию считается контрабандой.

И в случае с гашишным маслом объем свыше 0,4 грамма квалифицируется как значительный, что повышает максимальный срок заключения с семи до десяти лет. Грайнер привезла 0,7 грамма.

Таким образом, спортсменка получила приговор по букве закона; другое дело, что она вряд ли планировала куда-то сбывать это масло, о чем заявила и в своем последнем слове на суде.

«Ваша честь, я выросла в приличной семье. Мой отец всегда тяжело работал, чтобы добыть средства на жизнь. Родители преподали мне два очень важных урока: всегда признавать свою ответственность и усердно трудиться.

То, что я совершила, — чистой воды ошибка, которую я допустила, поскольку торопилась, когда собирала вещи. Я испытывала стресс и хотела побыстрее прибыть в расположение моей российской команды.

Та усердная работа, которой научили родители, привела меня в самую сильную команду России по баскетболу — екатеринбургский УГМК. Я даже не представляла, что этот клуб, этот город и болельщики произведут на меня такое сильное впечатление.

За те шесть с половиной лет, что я играю в Екатеринбурге, Россия стала для меня вторым домом.

Я ни в коем случае не хотела нанести какой-либо вред людям из России или нарушить законы этой страны», — подытожила баскетболистка.

Что сейчас происходит с Грайнер

Баскетболистка находится в СИЗО, пока ее адвокаты готовят апелляцию. На это у них есть десять дней с момента вынесения приговора — 4 августа.

Бывший футболист «КамАЗа» Эдуард Югрин, который провел в заключении 13 лет, заявил, что у Грайнер в СИЗО хорошие условия.

«Там, где сейчас находится Грайнер, соблюдены все стандарты по условиям. У нее есть необходимая площадь, питание. К ней приезжают адвокаты, за ней внимательно наблюдают. В СИЗО доступны телевизоры, холодильники. Есть возможность заниматься спортом. Есть библиотека и молельные комнаты.

Мой главный совет Грайнер: не унывать. Там есть библиотека, она может заказать книги. Ей все предоставят. Можно учиться, как я в свое время — я закончил институт. Тут отношение к спортсменам хорошее. Принудительных работ нет», — сказал Югрин в эфире «Матч ТВ».

Почему застопорились переговоры об обмене Грайнер

США предлагает вариант с обменом двух отбывающих наказание в России американцев — Грайнер и осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана — на одного россиянина Виктора Бута. Он отбывает 25-летний срок по обвинению в продаже оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в Америке террористической.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел переговоры с Сергеем Лавровым и «настаивал на том, чтобы Кремль принял предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер».

Однако, по информации CNN, Россия требует, чтобы США отдали двоих заключенных в обмен на Грайнер и Уиллана. Помимо Бута, это должен быть либо сотрудник ФСБ Вадим Красиков (убил бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, за что был осужден в Германии на пожизненное заключение), либо сын депутата Госдумы Валерия Селезнева — Роман (осужден в США на 27 лет тюрьмы по обвинению в краже данных кредитных карт и махинациях с ними). «Не хочу быть пешкой»: американку Грайнер отправили в российскую колонию Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер приговорена... 04 августа 20:11

Однако американская сторона считает такой обмен нечестным. Вероятно, они оценивают Грайнер как менее важную персону для обмена по сравнению с Селезневым или Красиковым.

«Мы сделали весомое предложение и готовы вести добросовестные переговоры. Но ничего добросовестного мы пока не увидели, — рассказала официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер. — Нам было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным. Очевидно, мы не можем начинать переговоры с такими вводными».

Эту позицию поддерживают и некоторые граждане США.

«Мы не можем обменивать Грайнер на опасных преступников. Это был бы нечестный обмен, — сказал известный баскетболист Энес Кантер Фридом.

— Я хочу, чтобы Бриттни вернулась домой. Она этого заслуживает. Но Белому дому нужно быть осторожнее».

А некоторые американцы и вовсе считают, что правительству США стоит задуматься о наказаниях за наркотики в собственной стране, где люди тоже получают тюремный срок за подобные проступки. В таком духе высказался миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск.

«Если президент Джо Байден прикладывает так много усилий для освобождения кого-то, кто попал в российскую тюрьму с травкой, не должны ли мы тогда выпустить на свободу и заключенных в Америке?

У нас люди сидят за то же самое. По моему мнению, никто не должен сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками», — заявил Маск в подкасте «Full Send».

Но большинство людей все же призывают США любой ценой вернуть Грайнер домой.

Так, агент баскетболистки Кагава Колас заявила, что спортсменка стала разменной монетой в политической битве.

«Бриттни используется как политическая пешка. Вернуть ее и Пола Уилана домой — главная цель, и мы должны использовать ради этого все доступные варианты.

Настало время для сострадания. Все должны понять, что достичь договоренности по возвращению американцев домой будет трудно, но это надо сделать срочно. И это правильно», — написала Колас в социальных сетях.

Грайнер защищают в России

Баскетболистка нашла поддержку и в России. Так, директор баскетбольного УГМК Максим Рябков дал ей положительную характеристику на суде.

«Сегодня мы впервые с февраля увидели нашу баскетболистку. Слава богу, она чувствует себя хорошо и выглядит тоже.

Мы рассказали, какую большую роль она внесла в успехи клуба и в развитие всего российского баскетбола. В том числе благодаря ей мы поднялись в рейтинге Евролиги», — передает слова Рябкова РИА «Новости». «Остался маленький сынишка»: в Екатеринбурге скончался участник марафона Во время забега на десять километров в рамках легкоатлетического марафона «Европа —... 08 августа 20:57

Также за американку вступилась капитан екатеринбургского УГМК Евгения Белякова. В интервью РИА «Новости» она рассказала, что приехала на суд по делу Грайнер «по зову души», чтобы рассказать о том, кем являлась американка для команды.

«Мне было легко и комфортно взаимодействовать с ней. Грайнер могла разрядить конфликтную ситуацию на тренировках, была абсолютным лидером на площадке во время игр, заводила публику, радуясь каждому забитому мячу. Это настоящий профессионал. И в жизни Бритни — достаточно дисциплинированный человек.

К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских баскетбольных клубах, не знают наших законов. Уверена, что Грайнер не стремилась нарушить закон. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств».