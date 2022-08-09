Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал в эфире телеканала ERT о намерении наложить санкции на фигуристов в Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за желание принять участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», которое будет показано в Сочи с 9 августа по 18 сентября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что из спортсменов выйдут хорошие наставники, которые смогут работать в России.

Танцевальную пару хотят оставить без рыцарского креста ордена Гедиминаса, полученного в 2000 году, а Дробязко и вовсе предлагают лишить литовского гражданства.

«В обсуждении данного вопроса я готов принять участие и готов поддержать это предложение», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс.

Это предложение вызвало оживленное обсуждение в России. Сама Татьяна Навка возмутилась такой постановке вопроса. «Выстрелила застарелая травма»: Косторная перенесет операцию Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алена Косторная, которая весной перешла от... 08 августа 20:56

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ.

Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение.

Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — передает слова Навки «РБК Спорт».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что спортсменов примут в России. «Радуемся малому»: Россию лишили мест на чемпионате мира по фигурному катанию Международный союз конькобежцев опубликовал документ с распределением количества участников турнира от... 03 августа 22:37

«Совершенно отвратительное решение, самый настоящий геноцид. Я думаю, что мы примем их в Россию.

На протяжении всей жизни они так любили свою страну, что они не пошли выступать за Россию. И очень много потеряли в связи с этим. Я не понимаю, как в наше время, в 2022 году, могут приниматься такие решения, и еще кто-то может их поддерживать.

Люди своей работой, своим отношением к стране доказывали любовь и преданность. С ними тысячи раз разговаривали насчет их перехода в Россию, выступления за команду, но они всегда оставались верными своей стране», — передает слова Тарасовой ТАСС.

Также Тарасова отметила, что из Дробязко и Ванагаса выйдут великолепные тренеры, но литовские зрители, которые их очень любили, гордились ими, останутся без возможности их наблюдать. «Несет такую ересь»: в Канаде и Украине высмеяли заявление Тутберидзе Международный союз конькобежцев (ISU) отказался замораживать свои рейтинги в отсутствие российских... 03 августа 13:49

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также считает, что Россия поможет Дробязко, если Литва применит к ней санкции.

«Дробязко хотят лишить гражданства? Да вы что?! Ужас какой! Что же такое творится вообще? Я считаю, что это беспредел. Ну спортсмены‑то при чем здесь? Тем более, речь о коммерческом шоу. Определенные люди сходят с ума.

Поможет ли Россия Маргарите, если ее лишат гражданства? Я думаю, что поможет. Россия же всем помогает. Это самая добрая и надежная страна. И наш президент — самый лучший. Поэтому, конечно, Россия будет помогать. Дальше решение за Маргаритой», — сказал Плющенко «Матч ТВ».

Дробязко родилась в 1971 году в Москве. После распада СССР она приняла решение выступать в танцах на льду в паре с Ванагосом под литовским флагом. Спортсмены являются двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2000, 2006) и бронзовыми медалистами чемпионата мира 2000 года. Также в 2000 году они выиграли этап серии Гран-при Skate Canada.

В 2006 году пара ушла из большого спорта, сосредоточившись на выступлениях в шоу. Наибольшую известность в России им принесли выступления в постановках Ильи Авербуха «Огни большого города» и «Тайна Острова сокровищ».

Это не первый скандал, связанный с выступлениями зарубежных фигуристов в российских шоу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко. Зеленский наложил санкции на Петренко за выступление на шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.