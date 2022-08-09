Начать турнир с победы: Карацев играет с Кресси в Монреале. LIVE

В матче первого круга турнира в Монреале россиянин Аслан Карацев встречается с американцем Максимом Кресси. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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19:35
Интересно, что на других кортах уже начали играть. А вот наша игра задерживается еще на 15 минут. Давайте запасемся терпением.
19:30
Еще несколько минут осталось подождать.
19:05
Никак не может матч начаться. На 19:20 перенесли начало.
18:50
Немного откладывается начало матча. В 18:50 теперь его ориентировочное начало.
18:30
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч первого круга турнира в Монреале, в которым россиянин Аслан Карацев сыграет с американцем Максимом Кресси. Спортсмены выйдут на корт в 18:35 по московскому времени.
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