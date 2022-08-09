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Спорт

Начать турнир с победы: Карацев играет с Кресси в Монреале. LIVE

Теннис. Турнир ATP в Монреале. Первый круг. Аслан Карацев — Максим Кресси. ОНЛАЙН

В матче первого круга турнира в Монреале россиянин Аслан Карацев встречается с американцем Максимом Кресси. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:35

Интересно, что на других кортах уже начали играть. А вот наша игра задерживается еще на 15 минут. Давайте запасемся терпением.

19:30

Еще несколько минут осталось подождать.

19:05

Никак не может матч начаться. На 19:20 перенесли начало.

18:50

Немного откладывается начало матча. В 18:50 теперь его ориентировочное начало.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч первого круга турнира в Монреале, в которым россиянин Аслан Карацев сыграет с американцем Максимом Кресси. Спортсмены выйдут на корт в 18:35 по московскому времени.

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