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Спорт

Битва с упрямой канадкой румынского происхождения: Касаткина проигрывает Андрееску. LIVE

Теннис. Турнир WTA в Торонто .1-й круг. Дарья Касаткина — Бьянка Андрееску. ОНЛАЙН

В стартовом матче турнира в Торонто россиянка Дарья Касаткина играет с канадкой Бьянкой Андрееску. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
03:43

30:15, продолжает канадка лидировать в счете благодаря бэкхенду в первую очередь.

03:42

Начинается второй сет. 0:15, на подаче Андрееску.

03:37

5:7 — первый сет выигрывает Бьянка Андрееску! 85 минут соперницам понадобилось на то, чтобы выявить победителя первой партии!

03:34

5:6, сет-пойнт у Андрееску.

03:32

5:5, в аут попадает Даша.

03:31

5:4, под левую руку пробила Касаткина, оставив не у дел свою соперницу.

03:30

4:4 — вовремя подбежала к сетке канадка и сравняла счет на чужой подаче.

03:29

4:3, тяжко дается прием Даше.

03:28

4:2, отвечает канадка взаимностью.

03:27

3:2, первая осечка на своей подаче.

03:26

3:1, Даша забирает очередной мяч.

03:25

2:1, долгая перестрелка оказывается за канадкой.

03:24

2:0, упускает свою подачу Андрееску.

03:24

1:0, под линию наносит точный удар Дарья.

03:23

6:6! Нас с вами ждет тай-брейк! Первой подавать будет россиянка.

03:22

15:40, два брейк-пойнта есть у Касаткиной!

03:21

15:30, по разу попали соперницы в аут.

03:19

0:15, на подаче Андрееску.

03:17

Реализует его Бьянка и вновь выходит вперед, 5:6. Как же обидно.

03:16

30:40, брейк-пойнт у Андрееску.

03:15

15:30, поймала на противоходе Андрееску соперницу.

03:14

15:0, на подаче Дарья.

03:13

ДААА! Делает брейк россиянка и сравнивает счет, 5:5!

03:12

0:40! Три брейк-пойнта у Даши! Реально устала канадка бороться с более сильной соперницей, нужно дожимать ее!

03:10

0:15, на подаче Андрееску.

03:08

4:5, не сдается Касаткина и продолжает борьбу в первом сете! Тяжело дается Даше игра, но и Бьянка начинает уставать и ошибаться в далеко не самых очевидных ситуациях.

03:07

40:40, отыграла оба сет-поинта Касаткина.

03:06

15:40, два сет-поинта у Андрееску.

03:05

15:30, все отскоки остаются сегодня за Бьянкой, чуть-чуть не хватает удачи нашей спортсменке.

03:04

0:15, на подаче Касаткина.

03:03

Нет, не получается переломить игру Даше, 5:3 — ведет Андрееску.

02:58

40:40! Нужно поднажать и сделать брейк сейчас!

02:56

40:15, не получается у Касаткиной подсечь мяч и перебросить его на сторону соперницы.

02:55

30:15, чередует точные попадания с аутами Бьянка.

02:54

15:0, на подаче Андрееску.

02:53

3:4, продолжает преследовать свою сопернику Даша.

02:52

40:0, какие сосредоточенные глаза у россиянки! Всю злость собрала Касаткина как будто бы!

02:51

15:0, на подаче Дарья.

02:50

Первый гейм в этой игре выигрывает подающая девушка, 4:2!

02:49

40:15, потрясный бэкхенд исполнила канадка.

02:48

30:15 — есть ощущение, что Касаткина чуть подустала. На шаг-два опаздывает россиянка в борьбе со своей соперницей.

02:46

0:15, на подаче Андрееску. С двойной ошибки она начала шестой гейм.

02:44

Мама мия, пятый брейк подряд у нас в этой игре. Вновь канадка выходит вперед, 2:3.

02:43

40:40, как же круто сейчас Бьянка сблизилась к Даше и переиграла ее!

02:41

40:30, двойная ошибка от Касаткиной.

02:40

30:15, поочередно теннисистки попали за пределы корта.

02:39

15:0, на подаче Касаткина.

02:38

Вытягивает тяжелейший гейм в свою пользу Даша! И снова равенство на табло, 2:2!

02:32

40:40 — не без везения, но все же сравнивает счет в этом гейме Бьянка, забирая розыгрыши, что называется «на тоненького».

02:31

15:40, обменялись оппонентки попаданиями в сетку. Два брейк-пойнта есть у Касаткиной.

02:30

0:30, укоротила в сетку канадка.

02:29

0:15, на подаче Андрееску.

02:28

И реализует без промедления 53-я ракетка мира свой шанс, выходя вновь вперед — 1:2...

02:27

30:40, снова есть брейк-пойнт у канадки.

02:26

30:15, по разу ошиблись соперницы, зарядив в аут.

02:25

15:0, на подаче Дарья.

02:24

Есть! 1:1! Касаткина делает обратный брейк и выравнивает положение! Будем надеяться, что в этой игре россиянке больше не придется отыгрываться!

02:23

40:40, упорно складывается матч пока.

02:22

30:40, отличный шанс у Даши тут же сделать обратный брейк! Нужно этим пользоваться!

02:21

30:15, хороший форхэнд у Бьянки, Касаткиной пока трудно дается прием.

02:20

0:15, на подаче Андрееску.

02:19

0:1, вот это да. Первый же гейм оказывается брейковым для канадки. Совсем не такого начала поединка мы с вами ожидали.

02:18

40:40, внезапно канадка наладила свою игру и сравняла счет в первом гейме.

02:17

40:15, Андрееску пока тяжело дается игра на приеме.

02:16

30:0, очень уверенное начало игры от российской теннисистки.

02:15

Поехали! Первой подавать будет Даша.

02:00

Игра начнется в 02:15 по московскому времени.

1:45

Доброй ночи, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч первого круга турнира в Торонто в котором Дарья Касаткина сыграет с Бьянкой Андрееску.

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