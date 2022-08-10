10 августа 2022, 02:14
Спорт
Битва с упрямой канадкой румынского происхождения: Касаткина проигрывает Андрееску. LIVE
В стартовом матче турнира в Торонто россиянка Дарья Касаткина играет с канадкой Бьянкой Андрееску. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
03:43
30:15, продолжает канадка лидировать в счете благодаря бэкхенду в первую очередь.
03:42
Начинается второй сет. 0:15, на подаче Андрееску.
03:37
5:7 — первый сет выигрывает Бьянка Андрееску! 85 минут соперницам понадобилось на то, чтобы выявить победителя первой партии!
03:34
5:6, сет-пойнт у Андрееску.
03:32
5:5, в аут попадает Даша.
03:31
5:4, под левую руку пробила Касаткина, оставив не у дел свою соперницу.
03:30
4:4 — вовремя подбежала к сетке канадка и сравняла счет на чужой подаче.
03:29
4:3, тяжко дается прием Даше.
03:28
4:2, отвечает канадка взаимностью.
03:27
3:2, первая осечка на своей подаче.
03:26
3:1, Даша забирает очередной мяч.
03:25
2:1, долгая перестрелка оказывается за канадкой.
03:24
2:0, упускает свою подачу Андрееску.
03:24
1:0, под линию наносит точный удар Дарья.
03:23
6:6! Нас с вами ждет тай-брейк! Первой подавать будет россиянка.
03:22
15:40, два брейк-пойнта есть у Касаткиной!
03:21
15:30, по разу попали соперницы в аут.
03:19
0:15, на подаче Андрееску.
03:17
Реализует его Бьянка и вновь выходит вперед, 5:6. Как же обидно.
03:16
30:40, брейк-пойнт у Андрееску.
03:15
15:30, поймала на противоходе Андрееску соперницу.
03:13
ДААА! Делает брейк россиянка и сравнивает счет, 5:5!
03:12
0:40! Три брейк-пойнта у Даши! Реально устала канадка бороться с более сильной соперницей, нужно дожимать ее!
03:10
0:15, на подаче Андрееску.
03:08
4:5, не сдается Касаткина и продолжает борьбу в первом сете! Тяжело дается Даше игра, но и Бьянка начинает уставать и ошибаться в далеко не самых очевидных ситуациях.
03:07
40:40, отыграла оба сет-поинта Касаткина.
03:06
15:40, два сет-поинта у Андрееску.
03:05
15:30, все отскоки остаются сегодня за Бьянкой, чуть-чуть не хватает удачи нашей спортсменке.
03:04
0:15, на подаче Касаткина.
03:03
Нет, не получается переломить игру Даше, 5:3 — ведет Андрееску.
02:58
40:40! Нужно поднажать и сделать брейк сейчас!
02:56
40:15, не получается у Касаткиной подсечь мяч и перебросить его на сторону соперницы.
02:55
30:15, чередует точные попадания с аутами Бьянка.
02:54
15:0, на подаче Андрееску.
02:53
3:4, продолжает преследовать свою сопернику Даша.
02:52
40:0, какие сосредоточенные глаза у россиянки! Всю злость собрала Касаткина как будто бы!
02:50
Первый гейм в этой игре выигрывает подающая девушка, 4:2!
02:49
40:15, потрясный бэкхенд исполнила канадка.
02:48
30:15 — есть ощущение, что Касаткина чуть подустала. На шаг-два опаздывает россиянка в борьбе со своей соперницей.
02:46
0:15, на подаче Андрееску. С двойной ошибки она начала шестой гейм.
02:44
Мама мия, пятый брейк подряд у нас в этой игре. Вновь канадка выходит вперед, 2:3.
02:43
40:40, как же круто сейчас Бьянка сблизилась к Даше и переиграла ее!
02:41
40:30, двойная ошибка от Касаткиной.
02:40
30:15, поочередно теннисистки попали за пределы корта.
02:39
15:0, на подаче Касаткина.
02:38
Вытягивает тяжелейший гейм в свою пользу Даша! И снова равенство на табло, 2:2!
02:32
40:40 — не без везения, но все же сравнивает счет в этом гейме Бьянка, забирая розыгрыши, что называется «на тоненького».
02:31
15:40, обменялись оппонентки попаданиями в сетку. Два брейк-пойнта есть у Касаткиной.
02:30
0:30, укоротила в сетку канадка.
02:29
0:15, на подаче Андрееску.
02:28
И реализует без промедления 53-я ракетка мира свой шанс, выходя вновь вперед — 1:2...
02:27
30:40, снова есть брейк-пойнт у канадки.
02:26
30:15, по разу ошиблись соперницы, зарядив в аут.
02:24
Есть! 1:1! Касаткина делает обратный брейк и выравнивает положение! Будем надеяться, что в этой игре россиянке больше не придется отыгрываться!
02:23
40:40, упорно складывается матч пока.
02:22
30:40, отличный шанс у Даши тут же сделать обратный брейк! Нужно этим пользоваться!
02:21
30:15, хороший форхэнд у Бьянки, Касаткиной пока трудно дается прием.
02:20
0:15, на подаче Андрееску.
02:19
0:1, вот это да. Первый же гейм оказывается брейковым для канадки. Совсем не такого начала поединка мы с вами ожидали.
02:18
40:40, внезапно канадка наладила свою игру и сравняла счет в первом гейме.
02:17
40:15, Андрееску пока тяжело дается игра на приеме.
02:16
30:0, очень уверенное начало игры от российской теннисистки.
02:15
Поехали! Первой подавать будет Даша.
02:00
Игра начнется в 02:15 по московскому времени.
1:45
Доброй ночи, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч первого круга турнира в Торонто в котором Дарья Касаткина сыграет с Бьянкой Андрееску.
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