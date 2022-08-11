«Раньше все смотрели на Роналду, но теперь Бензема возьмет «Золотой мяч»

«Реал Мадрид» в Хельсинки обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок Европы благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Это уже пятый титул «королевского клуба» в этом турнире, а также 17-й выигранный финал из 19-ти с 2014-го года.

«Реал Мадрид» (Испания) — «Айнтрахт» (Германия) — 2:0

Матч за Суперкубок Европы на Олимпийском стадионе в Хельсинки получился максимально предсказуемым. Мадридский «Реал», действующий лучший клуб Европы, уверенно разобрался с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта, сенсационно победившим в Лиге Европы (он даже выбил «Барселону» в четвертьфинале).

Эта победа стала для победителей Лиги чемпионов четвертой подряд и девятой за последние десять лет. Интересно, что именно «Реал» пять лет назад уступил в этом статусе мадридскому «Атлетико» в драматичном триллере в Таллине (2:4).

Собственно, три предыдущих скальпа победителей Лиги чемпионов в Суперкубке на счету команды Диего Симеоне, а до того в 2008-м трофей взял питерский «Зенит», красиво расправившийся с английским «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Что до «Реала», то для него в последние годы поражения в трофейных поединках — большая редкость. С 2014-го это был 19-й финал «сливочных», и выиграли они в 17-й раз! Кстати, другое поражение было тоже от «Атлетико», просто в Кубке Испании.

Что до матча в Хельсинки, то подопечные Карло Анчелотти контролировали мяч и игру с первой и до последней минуты. У немцев было пару моментов, чтобы забить первыми (и вообще забить), но Тибо Куртуа, как всегда, явил свое мастерство. Легкая прогулка: «Реал» разделался с «Айнтрахтом» в Суперкубке Европы В матче за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» встречался с немецким... 10 августа 23:58

Ну а затем был гол Давида Алабы после подачи углового и скидки от Каземиро, а также точный удар Карима Бензема во втором тайме с передачи Винисиуса Жуниора. Так и закончили — 2:0.

«Реалу» достаточно момента»

«Победа помогает быть мотивированным и воодушевленным, — сказал по окончании встречи главный тренер победителей Карло Анчелотти.

— Получит ли теперь Карим Бензема «Золотой мяч»? Если мы здесь, то во многом благодаря ему. А теперь давайте пойдем за «Золотым мячом». Я не думаю, что кто-то сомневается в победе Карима».

«Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем [c «Баварией» в первом туре Бундеслиги — 1:6], но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире, — отметил главный тренер франкфуртцев Оливер Гласнер. — Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты — «Реал» был сильнее и заслужил эту победу. Мне кажется, временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего».

Своему наставнику вторил и капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде, который поиграл в своей карьере и за «Баварию», и за дортмундскую «Боруссию».

«Сегодня мы ощутили, что нас ждет в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Сильнейшие команды Европы возлагают на этот турнир большие надежды, полагаясь на индивидуальное мастерство своих игроков. Тут нужно защищаться на пике своих возможностей, — подчеркнул полузащитник. — Мы действовали дисциплинированно сегодня, и были фрагменты, в которых нам удавалось удерживать позиции, но против такой команды... Вы видели — ей достаточно момента, чтобы забить.

Мы грамотнее сыграли тактически по сравнению с матчем против «Баварии». Мы лучше играли в обороне, старались сохранять дисциплину.

Нам удавалось создавать моменты после того, как мы отвоевывали мяч, но, к сожалению, мы не смогли их использовать. Тяжело, когда такое происходит, но это был большой шаг вперед по сравнению с поражением от «Баварии».

Футболисты «Реала» не скрывали восторга и не делали даже намека на какую-то пресыщенность победами.

«Мы так рады! Мы здорово начали матч, блестяще сыграли и в атаке, и в обороне. И завоевали еще один трофей! — отметил Федерико Вальверде. — Меня восхитила игра Каземиро сегодня. Он тормозил все атаки «Айнтрахта», закрывал свободные зоны и здорово играл в отборе. Неудивительно, что именно он стал лучшим игроком матча.

Я стараюсь помогать команде именно так, как просит тренер. Работаю над тем, чтобы помогать Карвахалю, Луке Модричу, Бензема, подкрепляя все их позиции. Это происходит само собой — мне нравится помогать на поле.

Мы начали сезон с завоевания кубка, и такое начало — это всегда прекрасно. Теперь надо продолжать в том же духе.

Сезон будет долгим, но чем больше игр, тем лучше, так как это значит, что мы успешные профессионалы своего дела». Дорога в плей-офф открыта: Broke Boys обыграли «Деньги» и вышли в полуфинал МКС-2022 Во втором матче третьего игрового дня Московского Кубка Селебрити (МКС) Broke Boys обыграли ФК... 10 августа 23:12

«Знаю, что могу сильно помогать команде и играть больше — не только, когда мы уступаем в счете и должны сделать камбэк, — цитирует AS вингера Родриго, который вышел по ходу встречи на замену. — Хочу стать игроком стартового состава и работаю для этого. Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут все шансы выходить с первых минут».

Фундамент Анчелотти

Каземиро, как упомянул Вальверде в своем комментарии, по окончании встречи был признан ее лучшим игроком и получил соответствующий индивидуальный трофей.

«Он придавал баланс игре «Реала», когда клуб атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам», — пояснил выбор MVP матча официальный сайт УЕФА.

Сам же бразилец был традиционно скромен и больше говорил о Кариме Бензема и грядущем «Золотом мяче» французского форварда.

«В предыдущие годы у нас был Криштиану Роналду, который забивал 50 голов, мы меньше смотрели на Карима. Но Бензема не изменился кардинально: он всегда был лучшей «девяткой» в мире, а сейчас просто сделал шаг вперед в забивании голов.

Очевидно, что он выиграет «Золотой мяч», никто к нему не приблизится», — отметил Каземиро.

На самом деле выбор Каземиро лучшим игроком матча не просто неслучаен, а еще и очень важен, потому что подчеркивает фундаментальность «Реала» Анчелотти.

В то время как все топ-клубы и их тренеры гоняются за постоянными усилениями, итальянский специалист подчеркивает, что его устраивает имеющийся в распоряжении состав. И его слова не расходятся с делом.

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Ну а трио Каземиро — Лука Модрич — Тони Кроос по-прежнему великолепно и с годами становится, кажется, только лучше. Даже когда «Реалу» трудно, команда все равно находит в себе ресурсы выигрывать встречи. «Версий больше, чем мячей в том матче»: за что Юрана выгнали из «Химок» Многим увольнение Сергея Юрана из «Химок» кажется максимально нелогичным, учитывая прекрасный... 10 августа 22:20

Новички, конечно, тоже есть, но Анчелотти вводит их очень постепенно. Пришедшие этим летом Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер сыграли против «Айнтрахта» совсем чуть-чуть, юный Эдуардо Камавинга, перебравшийся в команду год назад и зарекомендовавший себя отличным джокером — чуть больше.

В этом и сила «Реала» Анчелотти — он одновременно понятен и непонятен соперникам. Итальянский специалист не делает такого упора на тактику, как современные трендовые и молодые тренеры, но его команде это и не нужно.

«Сливочные» могут владеть мячом, а могут терпеть без него. Могут действовать тягуче, как вчера, а могут взрываться быстрыми атаками, как не раз было в триумфальном шествии по плей-офф последней Лиги чемпионов. Но неизменно одно: «Реал» действительно отменно пользуется своими шансами у чужих ворот. А потому только укрепляет свой статус самого успешного и титулованного клуба мира.