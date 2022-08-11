Спасение или крах россиянина в Италии? Миранчук перешел в «Торино» к сумасшедшему тренеру

Российский полузащитник Алексей Миранчук все-таки покинул итальянскую «Аталанту» и перешел в другой клуб Серии А — «Торино». Сделка оформлена как аренда с правом выкупа, а сам футболист будет зарабатывать в новом клубе €1,5 млн.

«Торино» официально объявил о переходе из другой итальянской команды «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука.

Сделка оформлена как аренда с правом выкупа за €12 млн, в то время как сам игрок заработает в составе «быков» €1,5 млн за сезон.

О переходе 26-летнего Миранчука в «Торино» говорилось на протяжении всего лета. В какой-то момент сделка казалась уже неизбежной, но ее заблокировал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, ожидавший трансферов на вход.

Правда, инсайдеры сразу же сообщили, что речь идет не об отмене сделки, а только о приостановке переговоров, о чем прямым текстом заявил и спортивный директор «Аталанты». «Раньше все смотрели на Роналду, но теперь Бензема возьмет «Золотой мяч» «Реал Мадрид» в Хельсинки обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче... 11 августа 16:31

В итоге пауза продлилась не слишком долго — около недели. А уже 10 августа появилась информация, что клубы практически договорились, а сам игрок прибыл в Турин для прохождения углубленного медосмотра. Он должен был состояться 11 августа.

«Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино», — рассказывал «РБ Спорту» агент игрока Валерио Джуффрида.

Никаких медицинских противопоказаний для перехода выявлено не было, поэтому «Торино» сразу же и объявил о сделке.

Интересно, что, по информации «Матч ТВ», в соглашении игрока с «гранатовыми» помимо зарплаты в €1,5 млн есть еще бонусы за определенное количество результативных действий, хотя порядок цифр тут не разглашается.

Напомним, Миранчук провел в «Аталанте» два сезона, но так и не стал основным игроком в схемах Джан Пьеро Гасперини. Итальянский специалист в основном выпускал российского полузащитника на замену, но всерьез на него никогда не рассчитывал.

В сезоне-2020/21 россиянин принял участие в 25 матчах Серии А, забив в них четыре гола и сделав две результативные передачи. В прошлой кампании он сыграл уже только в 19 играх чемпионата, отметившись двумя голами и пятью ассистами. При этом среднее игровое время за матч у футболиста выросло с 27 до 40 минут.

Тем не менее сам Миранчук таким положением дел доволен не был и хотел уйти из «Аталанты» в другой европейский клуб, чтобы получать больше игровой практики. «Торино» выглядит, на первый взгляд, идеальным вариантом. Легкая прогулка: «Реал» разделался с «Айнтрахтом» в Суперкубке Европы В матче за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» встречался с немецким... 11 августа 18:32

«Быки» в позапрошлом сезоне заняли в Серии А только 17-е место, прямо над зоной вылета, но после прихода на пост главного тренера хорвата Ивана Юрича последний чемпионат завершили уже десятыми. А еще лишились большого количества игроков (в том числе важных), включая главную звезду Андреа Белотти, ушедшего свободным агентом.

В «Ювентус» перебрался столп обороны «Торино» Бремер, закончилась аренда кандидата в сборную Италии полузащитника Роландо Мандрагоры, но и играть в «Торино» есть кому. В распоряжении Юрича очень мощные, быстрые и интересные крайние защитники Вилфрид Синго и Мергим Войвода, в центре поля есть суперперспективный Самуэле Риччи, в атаку взят в аренду Неманья Радоньич, а теперь к команде присоединяется (тоже в аренду с выкупом) еще и прекрасно знакомый Миранчуку по РПЛ Никола Влашич. Дорога в плей-офф открыта: Broke Boys обыграли «Деньги» и вышли в полуфинал МКС-2022 Во втором матче третьего игрового дня Московского Кубка Селебрити (МКС) Broke Boys обыграли ФК... 11 августа 18:33

Что касается самого тренера, то он является... учеником Гасперини. Да, Юрич играл под руководством итальянского тренера в «Дженоа» и перенял очень многое в его манере работы. Юрич сам называет уже бывшего наставника Миранчука своим учителем, но играет он все же в другой футбол.

С одной стороны, «Торино» является самой прессингующей командой Серии А, которая буквально не дает дышать своим соперникам. С другой, именно креативные полузащитники, к которым относится Миранчук, получают тут возможность работать на оборону чуть меньше, так как прессинг-действия стартуют ближе к середине поля.

Но расслабляться Алексею точно не стоит, потому что тренировки Юрича — настоящий ад. Они короче, чем у большинства других тренеров, по времени, но существенно интенсивнее. Специалист выжимает из своих игроков на занятиях все соки и требует, чтобы они работали с максимальной выкладкой.

«Большинство практикует очень длинные тренировки с серьезными перерывами между упражнениями. У Юрича занятия вдвое короче, но темп — втрое выше. Конкуренция такая же, как в официальных матчах, дерешься за каждый мяч. Он держит команду в тонусе. Каждый игрок должен доказать, что в любой момент готов выложиться на 100%. Такой подход не для всех», — рассказывал один из бывших подопечных хорвата в «Дженоа».

Миранчуку будет непросто, но в то же время на него в «Торино» очень серьезно рассчитывают, а потому новый этап в карьере может дать российскому хавбеку толчок как в плане завоевания авторитета, так и в плане роста мастерства. Нужно только воспользоваться шансами, которых будет точно больше, чем дал россиянину Гасперини в «Аталанте».