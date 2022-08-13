Бой не состоялся: Молдавский ткнул соперника в глаз на Bellator 284. LIVE

Увы. Мы надеялись посмотреть этот поединок вместе с вами и ждали яркой и упорной борьбы. Теперь — до лучших времён. А в клетку выходят участники главного события вечера — бразилец Нейман Грейси и японец Гоити Ямаути.
Победитель этого поединка должен был выйти на чемпиона — Бейдера. Теперь остается открытым вопрос, кто в итоге поборется за титул. Возможно, будет назначен реванш.
Прошло всего 54 секунды и возникла пауза — судя по всему, Валентин случайно ткнул соперника в глаз, бой может быть остановлен.
Рекорд Молдавского в ММА — 11-2. Его предыдущий бой состоялся против американца Райана Бейдера, которому Валентин уступил единогласным решением на турнире Bellator 273 в январе этого года.
Все три раунда продлился бой девушек и завершился победой Макфарлейн раздельным решением судей. А теперь — ждем выхода Валентина Молдавского!
До завершения вечера осталось три боя, и сейчас в клетку выходят девушки — американка Илима-Лей Макфарлейн и бразильянка Бруна Эллен.
Несколько минут назад завершился поединок в тяжелом весе между турком Гекханом Сариджаном и американцем Саидом Соумой. Раздельным решением судьи отдали победу турецкому спортсмену.