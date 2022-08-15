Покорить США: Касаткина бьется с американкой Анисимовой. LIVE

19:36

Девушки встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях сильнее была Анисимова, которая ведет в противостоянии — 2-0. Оба матча состоялись в 2020 году. Сначала американка выиграла в 1/8 финала в Окленде — 6:2, 6:4. Затем победила в полуфинале турнира в Мельбурне — 6:2, 6:0. Но с тех пор, конечно, утекло много воды.