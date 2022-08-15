«Приползут на коленях и будут извиняться». В WADA призвали вернуть россиян в мировой спорт

Канадский юрист Ричард Макларен, опубликовавший два доклада о допинговых махинациях России во время Олимпиады-2014 в Сочи, заявил о необходимости возвращения российских спортсменов на мировую арену. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не радоваться раньше времени, а четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил пять спортивных дисциплин, которые могли бы открыть дорогу российским спортсменам.

14 августа глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выступил с заявлением, в котором призвал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«То, как с ними обращаются, несправедливо.

Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать на международных соревнованиях.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу атлетов, то международные федерации будут обязаны их допустить», — заявил Макларен.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов на любые соревнования. Макларен не верит, что российские спортсмены смогут вернуться на международную арену Канадский юрист Ричард Макларен, который стал известен благодаря своему расследованию для Всемирного... 15 августа 16:39

Многие организации поддержали призыв МОК: отечественные спортсмены лишились возможности участвовать в соревнованиях по футболу, хоккею, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, спортивной и художественной гимнастике, плаванию, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

Не стали отстранять российских спортсменов теннисные организации — Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Всемирная теннисная ассоциация (WTA). Однако по решению организаторов на Уимблдоне-2022 отечественным атлетам выступить не удалось, за что АТР и WTA лишила всех участвовавших теннисистов возможности набрать рейтинговые очки.

Подобная риторика со стороны канадского юриста поставила в ступор многих российских чиновников и спортсменов, ведь именно после двух докладов Макларена Россия лишилась национального флага и гимна на крупных международных стартах, а также потеряла первое место неофициального командного зачета зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен последовать примеру Ричарда Макларена и заявить о необходимости допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений. Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время.

Теперь можно согласиться с заявлением Макларена. Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Надеюсь, МОК изменит свою позицию», — передает слова Жукова «Матч ТВ».

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» призвал не радоваться словам Макларена раньше времени.

«Макларен всегда отличался антироссийской направленностью, его высказывания и действия были направлены на это. Поэтому прикрывать благими намерениями его слова я бы не стал», — заявил Свищев «Газете.Ru». Скандальный немецкий журналист Зеппельт заподозрил МОК в тайной помощи российским спортсменам Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный своими допинговыми расследованиями в отношении... 15 августа 16:01

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обрадовалась тому, что в мире стали осознавать значимость российских атлетов.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», — сказала Тарасова.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что российской стороне необходимо подавать в суд на те международные спортивные федерации, которые официально объявили о недопуске отечественных атлетов.

«Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться!

Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!» — заявил бывший глава Союза биатлонистов России (СБР). В Европарламенте призвали выгнать всех россиян из международных спортивных федераций Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая состоит в Комитете по иностранным делам, а ранее... 15 августа 15:54

Также Тихонов назвал пять российских спортивных федераций, способных вернуться в мировой спорт первыми.

«Я бы очень хотел, чтобы вернулась королева спорта — легкая атлетика. Неплохие перспективы у федераций единоборств — борьбы, бокса, дзюдо. Они заслужили это. У них практически нет нарушений, отсутствует допинг, поэтому я бы на них с удовольствием смотрел.

Федерация лыжного спорта во главе с Еленой Вяльбе также заслуживает похвалы и возвращения на международные старты», — заявил Тихонов «Газете.Ru».