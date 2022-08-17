«Зенит» против «Спартака»: прошла жеребьевка Кубка России

Вот такой получилась жеребьевка групповой стадии Фонбет Кубка России. Главное тут, что «Зенит» и «Спартак» встретятся друг с другом дважды! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Группа С: «Динамо», Ахмат», «Ростов», «Оренбург». Группа С: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».
А теперь третья корзина, судьбу которой решит Игорь Семшов. Но уже очевидно, что «Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом!
Начиная со второй корзины, по разным группам разводятся московские команды. Кроме того, в одной группе не более одной команды, в городе которой наложено временное ограничение на полеты. Это «Краснодар», «Ростов» и «Факел».
Наконец все начинается. Жеребьевку проведет начальник департамента проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.
Давайте обратимся к посеву.
Первая корзина: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар». Вторая корзина: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов». Третья корзина: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал». Четвертая корзина: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».
Плей-офф пути регионов пройдет в один матч, в плей-офф пути РПЛ противостояния будут играться в два матча. И в два матча выяснят отношения победитель плей-офф пути регионов и проигравший полуфинала пути РПЛ.
Третьи места групп сыграют с четырьмя победителями пути регионов. Дальше победители играют с проигравшими в четвертьфиналах пути РПЛ. Дальше победители с проигравшими полуфиналов пути РПЛ, дальше победитель играет с проигравшим в финале пути РПЛ. Такая вот система double elimination. Как в киберспорте.
Пора переходить к жеребьевки групповой стадии Фонбет Кубка России все же. Клубы РПЛ сыграют в четырех группах по четыре команды (причем посеяны по корзинам по результатам прошлого чемпионата). Групповая стадия пройдет в два круга. Первые две команды проходят во второй этап, четвертые вылетают. Интереснее всего с третьими местами.
2Drots закончили свой матч, действительно вынеся «Чертаново» из Кубка России. Скоро начнется и процесс жеребьевки. Она именно из-за этой игры задержалась.
Но прямо сейчас творится история. 2Drots выбивают из Кубка «Чертаново»! И как! 3:0! Фантастика!
Сегодня нас ждет жереюбьевка групповой стадии Фонбет Кубка России, где своих соперников узнают команды РПЛ. Они будут распределены на четыре подгруппы по четыре команды.