«Свинский матч, а не футбол»: блогеры сенсационно выбили профессионалов из Кубка России

16 августа стартовал новый розыгрыш Кубка России, который в этом сезоне пройдет по системе Double Elimination. Открывать турнир доверили главной медиакоманде страны — «Амкалу», для которого игра против «Зоркого» стала дебютной в профессиональном футболе. Блогеры смогли добиться победы над профессиональной командой и вышли в следующий раунд, где сыграют уже в конце августа. Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что любительский футбол глупо сравнивать с профессиональным, а также упрекнул игроков «Зоркого» за слабую подготовку.

Впервые в истории игра на самой ранней стадии национального кубка транслировалась на федеральном уровне — благодаря участию блогерской команды «Амкал», которая получила wild card от Российского футбольного союза (РФС) на игру в 1/256 финала.

«Амкал» появился в конце 2018 года, ее прообразом стала «Команда Германа» — коллектив из YouTube-блогеров, которые снимали челленджи и играли между собой в футбол. Создателем и ее главным вдохновителем Герман Попков, более известный как Герман El Classico.

close 100% Герман Попков/VK

За четыре года команда прошла путь от матчей в формате 8х8 с другими любителями до игр на стадионах чемпионата мира 2018 года и турне по городам России, Казахстана, Белоруссии и Германии.

Главным матчем в истории «Амкала» до дебюта в профессиональном футболе была игра в июне против московского «Динамо» на «ВТБ Арене». На трибунах собралось около 15 тыс. зрителей, а за бело-голубых порядка десяти минут отыграл нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, успевший отличиться голом посла передачи Федора Смолова.

close 100% Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Игра завершилась разгромным поражением «Амкала» со счетом 0:5, однако ажиотаж вокруг игры был таким, что РФС предложил команде сыграть на первой стадии Кубка России, чтобы повысить зрительский интерес и дать футболистам возможность сыграть в профессиональном турнире.

В соперниках у «Амкала» был красногорский «Зоркий», участник первенства Второй лиги, который еще в прошлом сезоне выступал в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

В первом тайме номинальные хозяева — блогеры — имели пару моментов, чтобы открыть счет, однако на исходе первой половины тайма счет открыла подмосковная команда: свой момент реализовал Сергей Поповицкий, который открылся в штрафной и без сопротивления пробил головой в створ. После гола он не сдержал эмоций и выдал матерный спич, который попал в телетрансляцию.

«Тьфу, ***** (блин). Приехали, ***** (блин), блогеры ****** (гребаные)», — заявил футболист.

Во второй половине игры «Зоркий» перешел в оборону, чем воспользовался «Амкал»: на 58-й минуте с передачи Михаила Прокопьева дебютный гол клуба в профессиональном футболе забил Алексей Гасилин, за спиной которого есть победа на юношеском чемпионате Европы, а также опыт игры с нападающим мюнхенской «Баварии» Лероем Сане — оба игрока в одно время выступали за дубль гельзенкирхенского «Шальке-04». Реванш за «Уимблдон»-2021: Корда выбил Хачанова с «Мастерса» В матче 1-го круга «Мастерса» в Цинциннати россиянин Карен Хачанов играл... 17 августа 12:08

В конце игры произошло удаление — полузащитник «Амкала» Василий Маврин получил вторую желтую карточку, поругавшись с фанатами гостей после замены.

«Матч свинский, это не футбол. По ногам бьют часто. Я хочу просто играть в футбол, это же игра с мячом. «Зоркий» мне еще и денег должны. Попросили меня сделать им мероприятие, по-дружески приехал, но теперь, видимо, выставлю счет ребятам, раз они по-дружески не могут», — заявил Маврин по итогам встречи. Он заработал на себе больше десятка фолов и посадил нескольких соперников на желтую карточку.

Основное время завершилось со счетом 1:1 — по регламенту Кубка для выявления победителя не проводится дополнительное время, и команды сразу перешли к серии пенальти.

Ее героем стал голкипер «Амкала» Александр Маменко — сын эстрадного юмориста Игоря Маменко. По ходу серии он дважды отразил удар с точки и помог своей команде выйти во второй раунд. Теперь «Амкал» сыграет на выезде против «Твери» 31 августа.

Тренер подмосковного «Зоркого» Денис Лопатин по окончании игры заявил, что разница в классе между профессиональной командой и любительской практически отсутствовала.

«В конце и первого, и второго тайма мы прижимали их, больше владели мячом. Абсолютно не чувствовалось, что мы играли с блогерами, а не с профессиональным клубом», — приводит слова Лопатина «Спорт-Экспресс». Конфликт тренеров и огненная ничья: «Челси» упустил победу над «Тотенхэмом» В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» принял... 15 августа 11:31

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сравнивать любительскую команду с командой из профессиональных футболистов не нужно.

«Амкал» — это не про профессиональный футбол. Я посмотрел чуть-чуть вчерашней игры, и скажу, что это неплохо. Когда люди вкладывают деньги в развитие футбола, популяризируют его, это освещается прессой, телевидением — это все идет на пользу.

Но о профессиональном футболе здесь говорить не приходится, это чистый шоу-бизнес. Пользы для футбола, кроме зарабатывания денег и создания шоу, нет. Но это нормально.

Это хорошая инициатива, но не нужно ее сравнивать с профессиональным футболом. Там немного другое необходимо — воспитывать детей, растить новых игроков, заниматься инфраструктурой. А здесь выступают игроки, которые прошли через какие-то футбольные школы, но уже травмированы и занимаются блогерством. Это помогает им раскручиваться. Как это все будет развиваться дальше — покажет время», — сказал Гладилин. Последний россиянин в Лиге чемпионов: «Буде-Глимт» Хайкина выиграл у загребского «Динамо» В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» на своем поле... 17 августа 12:08

Также трехкратный серебряный призер чемпионата СССР подверг критике красногорский «Зоркий», который, по его мнению, недостаточно много уделяет времени на подготовку футболистов.

«Зоркий» состоит из игроков, которые также прошли футбольную школу. Их тренер сообщил, что они тренируются два-три раза в неделю — как это может быть?

Как профессиональный футболист может тренироваться два-три раза в неделю? Ветераны тренируются больше! Так что их уровень игры был низким.

А зрелище получилось — было старание, самоотдача, накал борьбы. Пенальти были, для зрелищности это просто отлично. Но не надо смешивать это с настоящим футболом. Никакой здесь реальной конкуренции любители составить не смогут», — заключил Гладилин.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что опыт участия блогерских команд уже можно считать успешным.

«Матч «Амкала» с «Зорким» продемонстрировал, что взаимная интеграция медиафутбола и профессионального футбола возможна. Это яркое зрелище для болельщиков. Огненный контент для СМИ. Это на пользу российскому футболу и популяризует наш спорт №1. Первый шаг навстречу новой аудитории», — заявил Алаев.