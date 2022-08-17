На Гретцки подали в суд из-за жвачки — он слишком сильно ее хвалил

Самый результативный игрок в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки получил иск на $10 млн. В ложном заявлении с целью мошенничества хоккеиста обвинил создатель жвачки для похудения, обанкротившийся после слов Гретцки — тот слишком сильно похвалил его продукт.

В неприятную историю попал легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. Лучший бомбардир и снайпер в истории Национальной хоккейной лиги внезапно оказался вынужден отбиваться от судебных претензий на $10 млн.

Во всем виноват рекламный контракт, который заключил великий хоккеист. По информации TMZ, на Гретцки подали иск из-за его участия в рекламной кампании жевательной резинки для похудения. Правда, дело в довольно специфических действиях самого Уэйна.

Адвокаты подавшего иск Стивена Спаркса фактически обвиняют легенду хоккея в мошеннических действиях, из-за чего и требуют столь большую сумму. «Зенит» против «Спартака»: прошла жеребьевка Кубка России В Москве прошла жеребьевка группового этапа пути Российской премьер-лиги Кубка России по футболу... 17 августа 21:22

Спаркс является разработчиком той самой жевательной резинки, помогающей сбросить вес. Для продвижения своего продукта он нанял супругу Гретцки Джанет, которая должна была рекламировать жвачку, сообщая о ее действии по факту использования.

Однако дальше включился официально признанный лучший хоккеист в истории. Гретцки сделал громкое заявление, что изобретение Спаркса помогло ему похудеть на 16 килограммов за всего около двух месяцев использования.

Дальше на фоне этих слов произошел резкий скачок акций жевательно-похуденческого бизнеса, однако в дальнейшем покупатели товара были возмущены отсутствием объявленного эффекта, и в итоге проект Спаркса прогорел.

Теперь истец обвиняет семейство Гретцки из-за ложного заявления, но не только. По словам юристов Спаркса, супруги Гретцки сделали это не просто так. Оказывается, они заранее тайно приобрели довольно большое количество акций компании, а после заявления легендарного игрока продали их на пике стоимости. Любители бьют профессионалов: 2DROTS разгромил «Чертаново» в Кубке России Свой путь в Кубке России начала еще одна футбольная медиакоманда — «2DROTS»... 17 августа 20:32

При этом истец оценивает свой ущерб от дальнейшего падения акций именно в $10 млн, которые и требует у Гретцки.

Теперь интересны дальнейшие шаги самого бывшего хоккеиста, так как в таких делах до суда дело доходит крайне редко. Это возможно только в том случае, если Гретцки будет категорически не согласен с обвинениями и будет готов до конца отстаивать свою позицию.

В противном случае дело завершится досудебным соглашением сторон, по которому истец получит сумму, которой удовлетворится. Она вполне может быть ниже заявленных $10 млн, но все равно будет значительной, с шестью нулями.

Уэйн Гретцки является действительно великим и легендарным хоккеистом. Он четырежды за «Эдмонтон Ойлерз» брал Кубок Стэнли и три раза в составе своей национальной сборной побеждал на Кубке Канады. «Свинский матч, а не футбол»: блогеры сенсационно выбили профессионалов из Кубка России 16 августа стартовал новый розыгрыш Кубка России, который в этом сезоне пройдет по системе... 17 августа 15:05

Кроме того, за карьеру он собрал колоссальное количество индивидуальных наград и рекордов сильнейшей лиги мира. На его счету девять «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку сезона), десять «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, два «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф), по пять «Лестер Пирсон Эворд» (лучший игрок сезона по голосованию игроков) и «Леди Бинг Трофи» (за спортивное мастерство и джентельменское поведение на льду).

Ему принадлежит 61 рекорд, и главными в этом списке являются 894 заброшенных шайбы, 1963 голевые передачи и 2 857 очков в регулярных чемпионатах. Также он лучший снайпер, бомбардир и ассистент в плей-офф. Также он 18 раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

При этом после «Эдмонтон Ойлерз» Гретцки выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», но только с «королями» смог добраться до финала, проиграв его в пяти встречах «Монреаль Канадиенс».

Уже после окончания игровой карьеры Гретцки на протяжении четырех сезонов работал главным тренером «Аризоны Койотис», но так ни разу не сумел вывести ее в плей-офф, дважды заняв пятое и дважды четвертое место в своем дивизионе.

Сейчас в погоне за рекордом Величайшего, как зовут канадца болельщики и журналисты, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету капитана «Кэпс» уже 780 шайб в регулярных чемпионатах, и он является единственным претендентом на то, чтобы побить считавшийся вечным рекорд Гретцки.