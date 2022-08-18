18 августа 2022, 14:56 Спорт Начало нового сезона: юниоры Тутберидзе выступают на контрольных прокатах. LIVE Фигурное катание. Сезон-2022/23. Контрольные прокаты. Юниоры. ОНЛАЙН Данила Жиляев

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В Москве стартуют юниорские контрольные прокаты сезона-2022/23. В дневной сессии на лед выйдут юноши — особое внимание специалистов будет привлечено к ученику Этери Тутберидзе Кириллу Сарновскому. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.