Ученик Плющенко выступил без четверных, фигурист Тутберидзе зажег с двумя квадами. LIVE

На льду — Максим Автушенко из академии Евгения Плющенко. Он катается под знаменитую композицию Who Wants To Live Forever (Queen).
Очень цельная, красивая и вдохновляющая программа у Ивана. Браво, Кирилл Давыденко и вся его команда! Осталось только лучше освоить ультра-си — и будет бомба.
К сожалению, Иван упал с первого прыжка — тройного акселя. Но зато остальные прыжки исполнены легко и непринужденно — тройной риттбергер, тройной флип + двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип.
Костюм спортсмена покрыт рисунком, который напоминает закручивающуюся галактику, а резкая хореография Ивана отлично отображает образ какого-то технически продвинутого существа.
На льду — Иван Рамзенков, ученик Кирилла Давыденко. Он катается под загадочную композицию с какими-то космическими настроениями Immortals (Jean-Michel Jarre).
В середине программы композиция сменилась на русскоязычную «Бог забыт» (Иван Ожогин). Выглядела эта смена как-то странно.
Прыжковый контент Анисимова: четверной сальхов (упал), двойной риттбергер (планировался четверной), четверной флип (упал), тройной аксель, тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп, двойной флип + двойной тулуп.
Эх, с прыжками не задалось. Анисимов упал с четверного сальхова и не без труда поднялся, опираясь на руки, и поехал нагонять программу. Увидеть образ в такой гонке очень сложно — пока фигурист ездит от прыжка к прыжку.
На льду — Андрей Анисимов из группы Виктории Буцаевой («Москвич»). Он катается под мрачную композицию Blaze of Night (Hammock Brothers).
Прыжковый контент Полянского: четверной лутц (упал), тройной аксель (степ-аут), тройной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер (степ-аут), двойной флип + двойной тулуп, двойной аксель + двойной тулуп.
Несмотря на проблемы с прыжками, энергетика у 17-летнего парня мощная — отлично подходит под ударную часть композиции. Как стремительно он вращается, как энергично разрезает лед... Впечатляет.
Полянский приземлил тройной аксель, но на две ноги, так что выезд пришлось обыгрывать в кораблик. Зато сольный тройной аксель удался!
Эх, как больно Полянский приземлился прямо на пятую точку с первого прыжка — четверного лутца! Это слегка портит впечатление от выступления под нежную композицию.
На льду — 17-летний Михаил Полянский, ученик Евгения Рукавицына. Он катается под пронзительную композицию Sos Dun Terrien в исполнении Димаша Кудайбергена.
Прыжковый контент Федотова: четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель + тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной лутц + двойной аксель. Очень солидно!
Джаз громыхает духовыми инструментами, вечеринка в самом разгаре, а Федотов все еще серьезен на 100%, ему будто немного не хватает какой-то легкости для джаза.
Но зато прыжки ого-го! Практически все исполнены без сучка без задоринки.
Арсений поправил прическу и исполнил несколько шагов перед судьями, которые должны были выглядеть игриво, но из-за сосредоточенности и полной серьезности юного фигуриста получилось как-то слишком зажато. Да и не похож он пока на дерзкого мачо. Но все еще впереди!
Открывает выступления второй разминки — 12-летний Арсений Федотов из группы Этери Тутберидзе! Он катается под композиции из мюзикла «Вестсайдская история».
Под конец Дикиджи устал и допустил несколько грубых ошибок: сделал двойной риттбергер вместо тройного и каскад двойной лутц + двойной тулуп вместо 3+3. Но ему удалось сделать чисто тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.
Хочется отметить, что прыжки у Владислава весьма хороши. Не хватает пока хореографии, пластики и музыкальности. Он не показывает образ на льду, а будто движется от прыжка к прыжку. Ну, у каждого свои сильные стороны.
Какое бодрое начало! Дикиджи чисто исполнил каскад четверной сальхов + тройной тулуп, а затем — сольный четверной сальхов! Такого сегодня еще не было.
На льду — Владислав Дикиджи! Он катается под композицию с тревожной скрипкой The Game Is Afoot (Eternal).
Угожаеву удалось исполнить чисто тройной риттбергер, тройной флип, двойной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + двойной аксель, тройной лутц.
В целом фигурист старается отражать характер танго — делает характерные движения руками, поднимая их над собой, но пока ощутимо не хватает скорости, резкости и эмоциональности на льду.
Да что ж такое! Угожаев жестко упал с двух первых прыжков — четверного тулупа и тройного акселя.
На льду — Николай Угожаев! Он катается под страстное танго Buenos Aires Hora Cero (Kremer).
Зонову удалось исполнить чисто тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп и тройной сальхов + двойной аксель. Совсем не тот контент, который котируется на высоком уровне у одиночников.
Фигурист показывает очень красивые линии, балет ему отлично подходит, но вот с прыжками совсем не получается пока.
С тройного акселя он чуть не упал — жестко оперся двумя руками на лед, а потом с простого тройного риттбергера приземлился на две ноги.
А тройной лутц он даже не смог исполнить — еще на льду прервал прыжок.
Концовка программы прошла под заглавную песню из фильма «Титаник» — «My Heart Will Go On». Очевидно, что Федоров воплощает образ Джека Доусона — молодого художника, главного героя фильма, который в конце утонет, спасая возлюбленную.
В тон грустной концовке фигурист упал с тройного акселя, а также с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Но зато исполнил чисто тройной риттбергер + двойной аксель.
Григорий исполнил тройной сальхов и тройной аксель в каскаде, а потом внезапно включилась ирландская народная музыка, и он начал отжигать на льду. Даже исполнил колесо!
При заходе на второй прыжок Федоров как-то нелепо запнулся об лед и даже не скрутил один оборот. Непонятно, что это должно было быть.
Федоров начинает прокат под лиричную композицию Sorekara. Фигурист глубоко наклонился ко льду после первого четверного прыжка — лутца, но выехал!
На льду — Григорий Федоров из ЦСКА! Ученик Светланы Соколовской, одногруппник Марка Кондратюка.
Полный прыжковый контент Лазарева — четверной лутц (упал), двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, четверной лутц (упал), тройной флип, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
Музыка суперская — ритмичная и очень мелодичная. Да и Лев весьма пластичен — показывает программу красиво. Впечатление портят только некоторые неуверенные прыжки. Так, он дважды упал — с двух четверных лутцов. Но это самый сложный прыжок в мире, не считая четверного акселя! Так что отнесемся с пониманием.
На льду — Лев Лазарев! Он катается под музыку в таком же стиле, как Сарновский, — боевое и величественное средневековье — D'Artanian (Maxime Rodriguez).
У Сарновского потрясающие вращения в гибкостных позах! Такая красота — еще и под такую мощную музыку.
Прыжковый контент: тройной аксель + двойной тулуп (плохой выезд через тройки), тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной аксель + тройной флип, тройной флип, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
Кирилл стремительно рассекает лед под величественную музыку в средневековом стиле. И чисто исполняет тройные прыжки! Четверных в его арсенале, видимо, по-прежнему нет.
И у этого фигуриста первый прыжок прошел не очень удачно, хотя без падения, — он с трудом выехал с тройного акселя и с большим отставанием добавил к нему второй прыжок — двойной тулуп — для каскада.
На льду — 16-летний Кирилл Сарновский из академии Плющенко! Он катается под нежную композицию Jenny Of Oldstones из «Игры престолов».
Остальные прыжки — чисто. Плюс необычные вращения — сначала в одну сторону, потом — в другую. Да и музыка просто супер!
Полный контент Михаила — упал с четверного сальхова и тулупа, а потом сделал тройной флип, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной тулуп.
К сожалению, Михаил упал с первого же прыжка — четверного сальхова. А потом упал и с четверного тулупа.
На льду — Михаил Тихонов! Он катается под загадочную композицию Mutation из репертуара Цирка Дю Солей. Резкий шепот вокалиста врывается в ритмичную музыку и добавляет таинственной атмосферы.
В концовке Максим еще и показал фирменный гидроблейд Юдзуру Ханю! Правда, выглядело не очень уверенно, на дрожащих ногах, но это начало сезона.
Остальные прыжки пока в порядке. Белявский исполнил четверной сальхов + двойной аксель, а также сольный тройной аксель.
На льду — Максим Белявский! Он катается под пафосную композицию I Will Be There (Thomas Borchert).