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Спорт

Премьера сезона: фигуристки Тутберидзе и Плющенко показывают новые программы. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Москве проходят юниорские контрольные прокаты перед сезоном-2022/23. Сильнейшие девушки из сборной России — в том числе ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — демонстрируют свои новые произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:01

У нас перерыв на заливку льда, а затем выступит последняя группа фигуристок.

16:59

Эта пафосная программа очень идет Рубцовой, которая справляется с ней на отлично. Скорость, харизма, элегантность — все при ней. Девушка еще исполняет два трикселя и каскад тройной лутц + тройной риттбергер! Браво.

16:57

Музыка сменилась на мощную Caruso с женским вокалом (Sara Dall'Olio). Рубцова перешла к более простому контенту и справилась с ним без проблем — двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип.

16:57

Ох, как больно... Рубцова всем телом растянулась на льду после попытки сольного тройного акселя.

16:56

Вау! Рубцова начала с уверенного тройного акселя, да еще и в каскаде с двойным тулупом.

16:55

На льду — Любовь Рубцова, бывшая ученица Тутберидзе, которая теперь выступает за клуб «Армия фигурного катания». Она катается под лиричную композицию Rev02 (Physic Pollution).

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16:54

Не обошлась без помарок Таисия. Ее контент: тройной лутц (упала), тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп (степ-аут), двойной аксель + ойлер + тройной сальхов.

16:50

А теперь — произвольная программа Таисии Щербининой под Cry me a River в исполнении Jud.

16:49

С четверных сальхова и тулупа решила зайти Гордеева и оба раза упала. Но не растерялась и продолжила программу, насыщенную сложными элементами. Вот ее прыжковый контент: четверной сальхов (упала), четверной тулуп (упала), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп.

16:45

Пришла очередь Марии Гордеевой, она катается под композицию из «Игры престолов».

16:44

Несколько сонное начало музыкальной композиции слонов заразило сонливостью и 13-летнюю спортсменку. Не очень уверенно она начала свое выступление и допустила два падения. Однако как только музыкальная полифония начала набирать обороты, темп ускорился, взбодрилась и фигуристка и довела прокат до конца, даже несмотря на две неудачи. Можно только поаплодировать характеру. Прыжковый контент Понтелеенко: тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип + ойлер + тройной флип, двойной аксель + двойной аксель.

16:38

На льду ученица Олега Татаурова — Надежда Понтелеенко. Свою программу она представит под композицию Beneath the floorboards.

16:37

Очень изящный и аккуратный прокат Лабутиной с восточными мотивами мы увидели. Не считая степ-аута с двойного риттбергера, она чисто выполнила программу. Прыжковый контент Лабутиной: тройной флип, тройной лутц + двойной тулуп, двойной аксель + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, двойной риттбергер (степ-аут), тройной флип.

16:33

Разминка завершена, и начинает прокат Елизавета Лабутина из Свердловской области, воспитанница школы «Локомотив». Она будет выступать под саундтрек к сериалу «Клон».

16:26

А на разминку выходит следующая группа участниц. Готовятся к выступлениям Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Мария Гордеева, Таисия Щербинина и Любовь Рубцова.

16:24

Прыжковый контент Горбачевой: тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов, двойной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной аксель, тройной лутц.

Красивая, умиротворенная музыка очень подходит этой девчушке. А какие замечательные вращения она делает под эту композицию!

Но прыжковый контент надо еще подтягивать, конечно. Пока недостаточно сложности для борьбы.

16:23

На льду — Алина Горбачева из Твери. Она катается под лиричную композицию Girl In The Mirror (Jennifer Thomas).

16:19

Эх, под конец у Захаровой не осталось сил — упала с тройного риттбергера, а потом и вовсе на дорожке шагов. Причем после второго падения она пропустила всю дорожку и включилась в программу лишь на финальном вращении. Выглядело это странно.

Прыжковый контент Захаровой: четверной тулуп (упала), двойной аксель, тройной флип + двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер (упала).

16:17

Скольжение у Марии очень хорошее — позволяет ей на высокой скорости разрезать лед и воплощать образ своенравной испанской красотки.

16:20

Захарова в самом начале хотела удивить четверным тулупом, но упала с этого прыжка!

16:15

На льду Мария Захарова! Она представляет «Хрустальный», но тренируется не у Тутберидзе, а у Анны Царевой. Она катается под зажигательную испанскую композицию Esparanza (Максим Родригес).

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16:13

Прыжковый контент Зининой: двойной аксель, тройной тулуп (видимо, планировался четверной) + двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип.

Музыка без ярко выраженной заглавной мелодии кажется блеклой для Анастасии, которая может выражать себя и в более ярких композициях. А так пока сложно понять, какой образ фигуристка хочется показать.

16:14

На льду — Анастасия Зинина из «Армии фигурного катания», бывшая ученица Плющенко. Она катается под тревожную композицию Heart of glass (Blondie).

16:10

Прыжковый контент Жилиной невероятно сложен: тройной лутц, четверной сальхов, тройной аксель (на две ноги, а потом упала), тройной риттбергер, четверной сальхов (упала), тройной флип + ойлер + тройной сальхов (неуверенный выезд), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Девушка взяла на себя очень много и справиться с этим на 100% в начале сезона не удалось.

16:09

На льду — Вероника Жилина из академии Евгения Плющенко. Она катается под «Танго Роксэн».

15:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на лед выйдут сильнейшие юниорки российских академий фигурного катания и исполнят свои новые произвольные программы.

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