Премьера сезона: фигуристки Тутберидзе и Плющенко показывают новые программы. LIVE

16:24

Прыжковый контент Горбачевой: тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов, двойной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной аксель, тройной лутц.

Красивая, умиротворенная музыка очень подходит этой девчушке. А какие замечательные вращения она делает под эту композицию!

Но прыжковый контент надо еще подтягивать, конечно. Пока недостаточно сложности для борьбы.