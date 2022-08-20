Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Полузащитник «Спартака» Умяров взял на себя вину... 20:53
Мостовой: эксперты, которые не верили в победу... 20:42
Власти: ВСУ для удара по Запорожской АЭС использовали... 20:41
Россия призывает США к равноправному взаимодействию... 20:38
Защитник «Динамо» Паршивлюк заявил, что хавбеку... 20:36
Булыкин: в матче между «Динамо» и... 20:31
Булыкин считает неожиданным, что «Спартак» не смог забить... 20:25
МИД Австрии вызвал постпреда РФ в Вене Ульянова после его... 20:24
Шойгу заявил, что Минобороны РФ начинает серийное производство ракет... 20:17
Украинский боксер Усик отменил показ трансляции боя с Джошуа... 20:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Украинская легенда Усик сражается с Джошуа за четыре чемпионских пояса. LIVE

Бокс. Усик — Джошуа. ОНЛАЙН

Украинский боксер Александр Усик проводит второй бой с британцем Энтони Джошуа. На кону — звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:00

Добрый вечер, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на онлайн-трансляции боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Начало поединка — примерно в 23.00 мск.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+