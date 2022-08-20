Украинская легенда Усик сражается с Джошуа за четыре чемпионских пояса. LIVE

Украинский боксер Александр Усик проводит второй бой с британцем Энтони Джошуа. На кону — звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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21:00
Добрый вечер, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на онлайн-трансляции боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Начало поединка — примерно в 23.00 мск.
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