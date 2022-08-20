20 августа 2022, 20:46 Спорт Украинская легенда Усик сражается с Джошуа за четыре чемпионских пояса. LIVE Бокс. Усик — Джошуа. ОНЛАЙН Андрей Черников

Украинский боксер Александр Усик проводит второй бой с британцем Энтони Джошуа. На кону — звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.