«Надо собирать чемоданы и уезжать отсюда»: динамовец Захарян может перейти в «Челси»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов лондонского «Челси», английский клуб сделал предложение по трансферу. В комментариях «Газете.Ru» бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что Захарян обязан использовать этот шанс, а экс-форвард бело-голубых Дмитрий Булыкин поддержал отъезд российских футболистов в топ-лиги.

С чего все началось

Об интересе «Челси» к Захаряну сообщил «Спорт-Экспресс». По информации издания, лондонский клуб выразил готовность активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника.

Руководитель пресс-службы «синих» Стив Аткинс, разумеется, не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере, подчеркнув, что клуб не обсуждает слухи и спекуляции. Тем не менее информация продолжила поступать и из других источников. Так, итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что «Челси» направил в «Динамо» предложение по Захаряну. А затем заинтересованность лондонского клуба в российском футболисте подтвердил агент Арсена Павел Андреев.

Каковы условия сделки

В контракте Захаряна с «Динамо» предусмотрены отступные для европейских клубов в размере 15 млн евро. Именно такую сумму готов выплатить «Челси» за молодого полузащитника. Другой известный журналист из Италии Фабрицио Романо заявил, что эта сумма не является препятствием для лондонцев. Примечательно, что в те же самые 15 млн Захаряна оценивает портал Transfermarkt.

Что касается условий контракта россиянина с «синими», то их раскрывает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника,

Захарян будет получать 1 млн 250 тыс. фунтов стерлингов в год за вычетом налогов. Само же соглашение будет рассчитано на семь лет.

«Если есть возможность, надо уезжать»

Многие специалисты выразили удивление тем, что контракт игроку предлагает именно «Челси» — клуб, который только недавно вышел из-под управления российского бизнесмена Романа Абрамовича. Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на два осведомленных источника, Абрамович действительно не имеет никакого отношения к трансферу Захаряна. Впрочем, как заметил бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев, интерес к игроку мог проявить и лично рулевой «Челси» Томас Тухель.

«Если у Захаряна есть возможность сейчас уехать в «Челси», то надо уезжать. Собирать чемоданы и уезжать отсюда.

Самый важный фактор отъезда — это заинтересованность главного тренера. Если Тухель заинтересован в нем, знает, кто такой Захарян, и хочет, чтобы он приехал, это одно. Если его покупает спортивный департамент клуба, и игрок будет сидеть там на лавке, то это другой вопрос.

Ему предстоит там все доказывать. Но повторюсь: в сегодняшнем положении, если есть желание и возможность, надо ехать», — сказал Кобелев «Газете.Ru».

Наставник подчеркнул, что решение должен принимать сам Захарян.

«Ответ на вопрос, уезжать или нет, может дать только сам Захарян. Все мы знаем, что делать, но на самом деле человек, который принимает решение, — творец своего счастья. Черчесов против Головина: завершилась жеребьевка группового раунда Лиги Европы Сегодня в Стамбуле состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА, а также группового... 26 августа 16:07

Есть много факторов, которые влияют на переход футболиста в другую команду. И здесь эти факторы важны. Мы можем только их обсуждать, но решение принимает игрок», — заключил Кобелев.

«Россияне должны прогрессировать в топ-лигах»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин также прокомментировал «Газете.Ru» возможный переход Захаряна в «Челси». Булыкин подчеркнул, что не готов обсуждать слухи, но при этом допустил, что такой трансфер действительно возможен.

«Я не исключаю переход Захаряна — все-таки наши футболисты играют в Европе, и, может, к ним еще кто-то присоединится.

Но это сделать очень тяжело. В то же время я всегда за то, чтобы российские футболисты уезжали за границу, чтобы набираться опыта и прогрессировать в топ-лигах», — резюмировал Булыкин.