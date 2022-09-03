Прервал серию поражений: Копылов добил Ди Кирико на UFC Fight Night

01:08

Второй раунд. Лоу-кик от Туйвасы сразу же, Тай неплохо идет вперед, но при этом не решается бить сразу. Несколько джебов у Гана не достигли цели. Фронт-кик тоже пробует Сириль, а после Туйваса зацепил неплохо соперника. Ган пробивает жестко в живот. Пока все очень аккуратно, удерживает соперника на необходимой дистанции Ган, к нему очень сложно подобраться. Очень осторожничают бойцы, передвигаются по октагону. Пытается Тай подобраться к Гану, но не очень удается. Попытка запереть Гана у сетки ни к чему не привела, а лицо у Тая уже разбито. И мощно попал Туйваса, бросается он добивать соперника, но сразу это не удается. Сириль отступает и пропускает еще один удар, правда, тут же бросается Ган вперед и тоже попадает! Раскрылись бойцы во втором отрезке, «рубилово» на средней дистанции идет, разбиты лица у обоих. Бросается вперед Тай, хай-кик от Гана, но соперник все выдерживает. Ух!