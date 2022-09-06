«Никакой запрет не поможет»: Касаткина и Забияко рассказали о своих отношениях

Теннисистка Дарья Касаткина и фигуристка Наталья Забияко, недавно заявившие о своих отношениях, рассказали подробнее об истории любви и о том, насколько сложно им было публично рассказать о своей сексуальной идентичности. Самое интересное из интервью спортсменок — в материале «Газеты.Ru».

Теннисистка Дарья Касаткина некоторое время назад совершила каминг-аут, рассказав, что встречается с девушками. Более того, оказалось, что ее спутница — тоже известная спортсменка, фигуристка Наталья Забияко. В интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» спортсменки откровенно рассказали о своих отношениях.

«Было сложно жить двойной жизнью»

Касаткина отметила, что в детстве и в подростковом возрасте вокруг нее не было ничего, что могло бы «спровоцировать» негетеросексуальную ориентацию. По ее мнению, это вообще невозможно навязать.

«Было сложно жить двойной жизнью, я хотела стать собой на сто процентов и ничего не скрывать.

Если я хочу выставить фотографию с человеком, которого люблю, я просто сделаю это и не буду задумываться о том, кто и что подумывает», — сказала теннисистка. Российская теннисистка Касаткина рассказала, что продолжает общение с украинками Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказала... 05 сентября 18:22

Дарья также добавила, что долго шла к принятию себя из-за давления общества. И лишь недавно она осознала безразличие к стороннему мнению. Помогло ей и то, что родители легко восприняли этот факт, когда она открылась им два года назад.

«Боишься поделиться, потому что понимаешь — будут осуждать»

Совсем другим образом складывалась ситуация у Натальи Забияко, которая более 10 лет не могла ни с кем поделиться своими переживаниями, а родители восприняли ее признание негативно. Для них, по словам самой спортсменки, это стало неприятным сюрпризом.

«Я поняла, что мне нравятся девушки, лет 10-11 назад, но было сложно с кем-то поделиться. Это самое страшное: ты боишься поделиться с кем-то из близких, потому что понимаешь — будут осуждать.

Как будто живешь в тесной комнате без окон и дверей и просто бросаешься на стены. Ты думаешь, что с тобой что-то не так, и чем дальше, тем хуже. Можешь даже выйти замуж», — рассказывает Наталья.

Замужество в ее жизни действительно было, она состояла в браке с режиссером-сценаристом Даниилом Гринькиным. Впрочем, семейная жизнь не сложилась, и Забияко отмечает, что развелась бы, даже если бы придерживалась гетеросексуальной ориентации. По ее словам, супруг требовал от нее сидеть дома, вести быт и поддерживать его начинания, тогда как сама Наталья, завершив карьеру, хотела выступать в ледовых шоу.

«Ты это чувствуешь и ничего не можешь сделать»

Девушки рассказали, как завязалось их знакомство. Инициатором общения стала Забияко. Спортсменка уточняет, что написала Касаткиной «без задней мысли».

«В глубине души она мне понравилась. Я просто написала ей поздравить с каким-то турниром, рассказала, что слежу. А осенью Даша приехала в Москву на турнир, и общение ближе завязалось», — рассказывает Наталья.

Касаткина, в свою очередь, на вопрос, сразу ли она «почувствовала какую-то энергию», со смехом заявила, что это мягко сказано.

«Ты просто это чувствуешь и ничего не можешь сделать. И никакой запрет пропаганды здесь не поможет.

Я готовилась к худшему, думала, что будет мрак, зная наш менталитет. Но все оказалось не так плохо, как я думала», — признается теннисистка.

Дарья также отметила, что получила со стороны много слов поддержки. В частности, ей позвонила певица Земфира и назвала ее признание смелым поступком. Касаткина подчеркнула: свой каминг-аут она не считает пропагандой. По ее словам, она не боится приезжать в Россию из-за того, что призналась в своей ориентации, и верит, что ей не закроют въезд в страну.

«У меня забрали мою мечту»

Стоит заметить, что, помимо разговоров о личной жизни, Касаткина критически высказалась о вынужденной необходимости выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Она заявила, что российское спортивное руководство отобрало у нее мечту выступать под флагом РФ.

«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», где, когда ты выигрываешь и стоишь с кубком на пьедестале, поднимают флаг твоей страны и играет гимн. И это единственный теннисный турнир, кроме Олимпиады, где есть такая традиция. <…> Я не могу назвать себя не патриотом — я люблю свою страну, я выучила гимн своей страны.

Моя главная цель, когда я была маленькой, была в том, чтобы стоять с кубком, смотреть, как поднимается флаг моей страны и петь гимн. У меня эту мечту забрали»,

— констатировала Касаткина.