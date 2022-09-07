Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минфин: у 16 российских регионов упали поступления от налога... 09:33
Модный дом Gucci покажет коллекцию Cosmogonie еще раз в Сеуле 09:32
Президент Тайваня заявила американским конгрессменам о желании... 09:26
Посол Индонезии рассказал, в каком случае сработает потолок цен... 09:26
Николас Кейдж стал отцом в третий раз 09:25
Гимнастка Мамун: я не скажу, что спорт вне политики 09:24
В Петербурге задержали двоих семиклассников, участвовавших... 09:24
Живущие в Европе турки рассказали о подготовке... 09:21
Дочь Ивана Урганта снялась в рекламной кампании Heaven by... 09:20
Бывшая жена Джеффа Безоса отдала особняки стоимостью $55 млн... 09:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Американец оказался сильнее россиянина: Рублев в трех сетах сгорел Тиафо и покинул US Open

Андрей Рублев проиграл Фрэнсису Тиафо в 1/4 финала US Open — 2022

В рамках 1/4 финала US Open 11-я ракетка мира Андрей Рублев уступил американцу Фрэнсису Тиафо, который занимает 26-е место в рейтинге ATP в трех сетах — 6:7, 6:7, 4:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:55

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

23:45

Не стал затягивать Тиафо с победой! 7:6, 7:6, 6:4 — с таким счетом американец побеждает российского теннисиста и выходит в полуфинал.

23:44

40:0. Тройной матчбол у Тиафо.

23:43

30:0, очередная ошибка справа у Рублева. Самый любимый удар не идет упорно у Андрея.

23:42

15:0, на подаче Тиафо.

23:40

4:5, Андрей забирает гейм. А игра может закончиться совсем скоро.

23:39

40:30 — Рублев, к своей чести, продолжает бороться несмотря ни на что.

23:38

30:15, может позволить себе американец чуть-чуть побаловаться при таком комфортном преимуществе.

23:37

0:15, на подаче Рублев.

23:36

5:3. В одном гейме Тиафо от своего дебютного полуфинала турнира «Большого шлема».

23:32

40:40, бросил зачем-то Андрей ракетку еще до приземления мяча.

23:31

30:40! Брейк-пойнт есть у Рублева! Надо забирать!

23:29

15:30, начал суетиться американец, что на руку Андрею.

23:28

15:0, на подаче Френсис.

23:27

ПЕРВЫЙ БРЕЙК ДЕЛАЕТ ТИАФО! 3:4! Дела у Рублева и так были далеко не лучшими, а теперь все усложнилось для него максимально. Будем откровенны — спасет Андрея сегодня только чудо.

23:26

30:40 — очередная ошибка с форхенда дарит американцу шанс на брейк-пойнт.

23:25

15:30, начинает получаться подстраиваться под мяч у Тиафо.

23:24

15:0, на подаче Рублев.

23:23

Срывает удар Андрей, 3:3 на табло.

23:22

40:30, снова простую ошибку допускает Рублев в ситуации, когда можно было заработать брейк.

23:21

30:15, тут такие подачи Тиафо исполняет, что сдвинуться с линии Рублеву практически невозможно.

23:20

15:0, на подаче Тиафо.

23:19

3:2, Рублев вновь выходит вперед.

23:18

40:0, вяло публика реагирует на эйсы Рублева, что не мудрено, конечно, в Нью-Йорке, где россиянин играет с американцем.

23:17

15:0, на подаче Рублев.

23:16

Ни одного брейка у нас пока, 2:2! Дожал Тиафо соперника.

23:15

40:15, еще одну невынужденную ошибку совершает Рублев.

23:14

30:15, старается Рублев разнообразить свою игру, но пока лишь с периодическим успехом у него получается.

23:13

15:0, Тиафо подает.

23:11

2:1, Рублев забирает свою подачу.

23:10

40:40, решил рискнуть Тиафо сейчас и в одно касание закончить гейм, но не попал в корт.

23:09

15:40 — использует вторую подачу сейчас Тиафо и зарабатывает два брейк-пойнта.

23:08

0:30, пошли ошибки у Андрея. Не стоит отпускать своего соперника дальше.

23:07

0:15, на подаче Рублев.

23:06

Не получается обводящий удар у Рублева, 1:1 по геймам в третьем сете.

23:05

40:0, не затягивает игру американец.

23:04

15:0, на подаче Тиафо.

23:03

1:0, не отдает гейм Андрей, молодец.

23:03

40:30, классно на противоходе поймал Рублев оппонента.

23:02

30:15, неуверенно подает Андрей.

23:01

Начинается третий сет. 15:0, подает Рублев.

23:00

17 из 19 сетов на стадиях четвертьфиналов турниров «Большого шлема» проиграл Рублев с учетом сегодняшних. Ужасная статистика.

22:57

Пауза у нас возникла, ждем на корте физиотерапевта для Андрея Рублева.

22:52

0:7. Второй сет забирает Тиафо на тай-брейке! Будет очень тяжело Андрею переломить эту игру.

22:51

0:6, просто катастрофа происходит.

22:51

0:5. Держаться весь сет, чтобы вот так все проиграть на тай-брейке?

22:50

0:4, начинает психовать откровенно Андрей, ничего не получается у него.

22:49

0:3, великолепно с полулета Френсис перекидывает мяч, после чего Рублеву не остается ничего, как пробить в аут.

22:49

0:2, передавил американец психологически Рублева и сделал мини-брейк.

22:48

0:1, на своей подаче забирает очко Тиафо.

22:48

6:6, второй подряд тай-брейк нас ожидает.

22:47

40:15, продолжается слабая игра на приеме.

22:46

30:15, обменялись точными попаданиями соперники.

22:45

15:0, на подаче Рублев.

22:42

40:0, очень легко дается игра Тиафо на своей подаче.

22:43

6:5, «под ноль» очередной гейм забрал себе Френсис. Ждем ответа от Андрея.

22:40

15:0, на подаче Тиафо.

22:39

5:5, снова ничья на табло у нас!

22:38

40:15, пятый эйс во втором сете делает Рублев.

22:37

30:15, начинает увеличивать скорость удара Тиафо.

22:36

15:0, на подаче Рублев.

22:35

5:4, Тиафо очень быстро ставит на место оппонента и забирает очередной гейм на своей подаче.

22:34

40:40. Ну же, Андрей, надо попытаться переломить эту игру!

22:33

30:30, шикарно подработал под себя мяч россиянин.

22:32

30:15, в аут попал только что американец.

22:31

15:0, на подаче Тиафо.

22:30

4:4, даже шанса на брейк оппоненты не оставляют друг другу. Очень плотно и здорово играют на своей подаче оба. Пока.

22:29

40:15, отличный эйс!

22:28

30:15, поймал на противоходе Андрей оппонента.

22:27

0:15, на подаче Рублев.

22:26

4:3, Тиафо продолжает давить на соперника.

22:25

40:0, два раза подряд Тиафо берет очки на втором мяче.

22:24

15:0, на подаче Тиафо.

22:23

3:3, держится по счету Андрей, что внушает осторожный оптимизм. Еще бы прибавить ему в реализации.

22:23

40:30, поочередно допустили по одной ошибке конкуренты.

22:22

30:15, снова мощно под линию пробивает россиянин.

22:21

0:15, на подаче Рублев.

22:20

3:2, вновь Френсис выходит вперед.

22:19

40:0, эйсы работают безотказно и у Тиафо.

22:18

30:0, под неудобную руку кладет мячи американец своему сопернику.

22:17

15:0, подает Тиафо.

22:17

2:2, оперативно Рублев забирает гейм на своей подаче.

22:16

40:0, убойно эйсует Рублев, вообще без шансов для американца.

22:15

15:0, на подаче Рублев.

22:14

2:1, Тиафо забирает гейм на своей подаче.

22:13

40:15, не получается приблизиться к сопернику российскому теннисисту.

22:13

30:0, вертикальный отскок помог сейчас американцу прибить мяч в корт.

22:12

15:0, на подаче Тиафо.

22:11

1:1, быстро Андрей сравнивает счет.

22:10

40:0, эйс от Рублева.

22:10

30:0, в одно-два касания разыгрывают теннисисты мячи.

22:09

15:0, на подаче Рублев.

22:08

1:0, очень быстро и легко Тиафо забирает гейм.

22:07

40:0, увереннейшим образом американец вколачивает мячи в корт.

22:06

Начинаем второй сет! 15:0, на подаче Тиафо.

22:04

7:3 на тай-брейке и 1:0 по сетам в пользу американца!

22:03

2:6, четыре сетбола у Френсиса.

22:02

2:5, а теперь везет Тиафо! Близок американец к тому, чтобы забрать первый сет!

22:01

2:4, обменялись попаданиями точными спортсмены.

22:00

1:3, в упор на своей подаче Андрей бьет в сетку.

21:59

1:2, цепляет мяч с внешней стороны линию, повезло откровенно говоря Рублеву сейчас.

21:58

0:2, хорошую подачу исполнил Андрей только что, но очков это не принесло.

21:58

0:1, с мини-брейка начинает Тиафо.

21:57

6:6, первый тай-брейк в матче у нас!

21:56

40:40, с первого раза реализовать попытку Рублеву не удалось. Надеемся, что получится сейчас.

21:55

30:40, на противоходе Рублев обманул соперника и заработал сетбол!

21:54

30:30, не летит первая подача у американца.

21:53

30:15, не сумел поднять низко летящий мяч Рублев только что.

21:52

15:0, на подаче Тиафо.

21:51

6:5, не дает Андрей сопернику сделать брейк.

21:48

40:40, фух, пронесло! В сетку зарядил американец, продолжается игра.

21:47

30:40, брейк может сделать сейчас Тиафо.

21:46

30:15, нездорово пока на дальней линии играет американец.

21:45

0:15, на подаче Рублев.

21:45

5:5, напряженная борьба продолжается.

21:44

40:0, пошли эйсы у Френсиса.

21:43

15:0, Тиафо на подаче.

21:42

5:4, Андрей очередной гейм на подаче забирает.

21:41

40:15, бэкхенд не прошел сейчас у Тиафо.

21:40

30:15, по разу в сетку попали игроки.

21:39

15:0, на подаче Рублев.

21:38

4:4, в одно касание аккурат под сеточку чиркнул мяч американец, это красиво!

21:37

40:0, очень здорово сегодня оба спортсмена играют на подачах.

21:36

15:0, на подаче Тиафо.

21:35

4:3, спокойно и без эмоций Рублев забирает гейм.

21:34

40:0, шикарно подает Андрей сегодня, надо постараться сохранить это до конца (верим, что победного) игры.

21:33

15:0, на подаче Рублев.

21:32

3:3, не вышло у Рублева, к сожалению, хотя два брейка было.

21:28

40:40, а вот и шанс на брейк, который по-хорошему было бы классно зацепить сейчас.

21:27

40:30 — в обмен на эйс Рублев ответил оппоненту подачу прямо в ноги.

21:26

30:15, обменялись точными попаданиями спортсмены.

21:25

15:0, на подаче Тиафо.

21:24

3:2, классным ударом в угол справа Андрей забирает пятый гейм.

21:23

А вот с подачей все в порядке у Рублева — 40:30.

21:22

15:30, не получается у Андрея сконцентрироваться — то корт потеряет, то в сетку попадет.

21:22

15:0, на подаче Рублев.

21:21

2:2, очень быстро американец забрал гейм.

21:21

40:0, не удается Рублеву зацепиться на приеме.

21:20

15:0, справа по линии хлестким кистевым ударом по мячу Тиафо набрал первое очко в четвертом гейме.

21:18

2:1, забирает гейм на своей подаче Рублев.

21:17

40:30, разладился прием у Тиафо — второй эйс подряд оформляет Рублев.

21:16

30:30, эйсом отыгрался Рублев.

21:15

0:30, с двух рук классно сейчас американец отбился.

21:14

0:15, на подаче Рублев.

21:13

1:1, чуть отпустил в этом гейме Тиафо своего соперника, но затем все же довел дело до победы7

21:12

40:15, двойная ошибка Тиафо на подаче.

21:11

40:0, не принимает Рублев две подряд подачи Френсиса.

21:10

15:0, на подаче Тиафо.

21:09

1:0, стартовый гейм довольно просто забирает Рублев.

21:08

40:30, а теперь Тиафо бэкхендом попадает в аут.

21:07

15:30, две ошибки подряд у сетки допускает Андрей.

21:06

15:0, первый мяч остается за российским теннисистом.

21:05

Первым будет подавать Андрей Рублев.

21:00

Разминка окончена. Матч вот-вот начнется.

20:50

Спортсмены вышли на корт.

20:35

Игра начнется не ранее, чем в 20:45 по московскому времени.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев играет в четвертьфинале US Open — 2022 против американца Фрэнсиса Тиафо.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+