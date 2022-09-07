Американец оказался сильнее россиянина: Рублев в трех сетах сгорел Тиафо и покинул US Open

В рамках 1/4 финала US Open 11-я ракетка мира Андрей Рублев уступил американцу Фрэнсису Тиафо, который занимает 26-е место в рейтинге ATP в трех сетах — 6:7, 6:7, 4:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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23:55
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
23:45
Не стал затягивать Тиафо с победой! 7:6, 7:6, 6:4 — с таким счетом американец побеждает российского теннисиста и выходит в полуфинал.
23:44
40:0. Тройной матчбол у Тиафо.
23:43
30:0, очередная ошибка справа у Рублева. Самый любимый удар не идет упорно у Андрея.
23:42
15:0, на подаче Тиафо.
23:40
4:5, Андрей забирает гейм. А игра может закончиться совсем скоро.
23:39
40:30 — Рублев, к своей чести, продолжает бороться несмотря ни на что.
23:38
30:15, может позволить себе американец чуть-чуть побаловаться при таком комфортном преимуществе.
23:37
0:15, на подаче Рублев.
23:36
5:3. В одном гейме Тиафо от своего дебютного полуфинала турнира «Большого шлема».
23:32
40:40, бросил зачем-то Андрей ракетку еще до приземления мяча.
23:31
30:40! Брейк-пойнт есть у Рублева! Надо забирать!
23:29
15:30, начал суетиться американец, что на руку Андрею.
23:28
15:0, на подаче Френсис.
23:27
ПЕРВЫЙ БРЕЙК ДЕЛАЕТ ТИАФО! 3:4! Дела у Рублева и так были далеко не лучшими, а теперь все усложнилось для него максимально. Будем откровенны — спасет Андрея сегодня только чудо.
23:26
30:40 — очередная ошибка с форхенда дарит американцу шанс на брейк-пойнт.
23:25
15:30, начинает получаться подстраиваться под мяч у Тиафо.
23:24
15:0, на подаче Рублев.
23:23
Срывает удар Андрей, 3:3 на табло.
23:22
40:30, снова простую ошибку допускает Рублев в ситуации, когда можно было заработать брейк.
23:21
30:15, тут такие подачи Тиафо исполняет, что сдвинуться с линии Рублеву практически невозможно.
23:20
15:0, на подаче Тиафо.
23:19
3:2, Рублев вновь выходит вперед.
23:18
40:0, вяло публика реагирует на эйсы Рублева, что не мудрено, конечно, в Нью-Йорке, где россиянин играет с американцем.
23:17
15:0, на подаче Рублев.
23:16
Ни одного брейка у нас пока, 2:2! Дожал Тиафо соперника.
23:15
40:15, еще одну невынужденную ошибку совершает Рублев.
23:14
30:15, старается Рублев разнообразить свою игру, но пока лишь с периодическим успехом у него получается.
23:13
15:0, Тиафо подает.
23:11
2:1, Рублев забирает свою подачу.
23:10
40:40, решил рискнуть Тиафо сейчас и в одно касание закончить гейм, но не попал в корт.
23:09
15:40 — использует вторую подачу сейчас Тиафо и зарабатывает два брейк-пойнта.
23:08
0:30, пошли ошибки у Андрея. Не стоит отпускать своего соперника дальше.
23:07
0:15, на подаче Рублев.
23:06
Не получается обводящий удар у Рублева, 1:1 по геймам в третьем сете.
23:05
40:0, не затягивает игру американец.
23:04
15:0, на подаче Тиафо.
23:03
1:0, не отдает гейм Андрей, молодец.
23:03
40:30, классно на противоходе поймал Рублев оппонента.
23:02
30:15, неуверенно подает Андрей.
23:01
Начинается третий сет. 15:0, подает Рублев.
23:00
17 из 19 сетов на стадиях четвертьфиналов турниров «Большого шлема» проиграл Рублев с учетом сегодняшних. Ужасная статистика.
22:57
Пауза у нас возникла, ждем на корте физиотерапевта для Андрея Рублева.
22:52
0:7. Второй сет забирает Тиафо на тай-брейке! Будет очень тяжело Андрею переломить эту игру.
22:51
0:6, просто катастрофа происходит.
22:51
0:5. Держаться весь сет, чтобы вот так все проиграть на тай-брейке?
22:50
0:4, начинает психовать откровенно Андрей, ничего не получается у него.
22:49
0:3, великолепно с полулета Френсис перекидывает мяч, после чего Рублеву не остается ничего, как пробить в аут.
22:49
0:2, передавил американец психологически Рублева и сделал мини-брейк.
22:48
0:1, на своей подаче забирает очко Тиафо.
22:48
6:6, второй подряд тай-брейк нас ожидает.
22:47
40:15, продолжается слабая игра на приеме.
22:46
30:15, обменялись точными попаданиями соперники.
22:45
15:0, на подаче Рублев.
22:42
40:0, очень легко дается игра Тиафо на своей подаче.
22:43
6:5, «под ноль» очередной гейм забрал себе Френсис. Ждем ответа от Андрея.
22:40
15:0, на подаче Тиафо.
22:39
5:5, снова ничья на табло у нас!
22:38
40:15, пятый эйс во втором сете делает Рублев.
22:37
30:15, начинает увеличивать скорость удара Тиафо.
22:36
15:0, на подаче Рублев.
22:35
5:4, Тиафо очень быстро ставит на место оппонента и забирает очередной гейм на своей подаче.
22:34
40:40. Ну же, Андрей, надо попытаться переломить эту игру!
22:33
30:30, шикарно подработал под себя мяч россиянин.
22:32
30:15, в аут попал только что американец.
22:31
15:0, на подаче Тиафо.
22:30
4:4, даже шанса на брейк оппоненты не оставляют друг другу. Очень плотно и здорово играют на своей подаче оба. Пока.
22:29
40:15, отличный эйс!
22:28
30:15, поймал на противоходе Андрей оппонента.
22:27
0:15, на подаче Рублев.
22:26
4:3, Тиафо продолжает давить на соперника.
22:25
40:0, два раза подряд Тиафо берет очки на втором мяче.
22:24
15:0, на подаче Тиафо.
22:23
3:3, держится по счету Андрей, что внушает осторожный оптимизм. Еще бы прибавить ему в реализации.
22:23
40:30, поочередно допустили по одной ошибке конкуренты.
22:22
30:15, снова мощно под линию пробивает россиянин.
22:21
0:15, на подаче Рублев.
22:20
3:2, вновь Френсис выходит вперед.
22:19
40:0, эйсы работают безотказно и у Тиафо.
22:18
30:0, под неудобную руку кладет мячи американец своему сопернику.
22:17
15:0, подает Тиафо.
22:17
2:2, оперативно Рублев забирает гейм на своей подаче.
22:16
40:0, убойно эйсует Рублев, вообще без шансов для американца.
22:15
15:0, на подаче Рублев.
22:14
2:1, Тиафо забирает гейм на своей подаче.
22:13
40:15, не получается приблизиться к сопернику российскому теннисисту.
22:13
30:0, вертикальный отскок помог сейчас американцу прибить мяч в корт.
22:12
15:0, на подаче Тиафо.
22:11
1:1, быстро Андрей сравнивает счет.
22:10
40:0, эйс от Рублева.
22:10
30:0, в одно-два касания разыгрывают теннисисты мячи.
22:09
15:0, на подаче Рублев.
22:08
1:0, очень быстро и легко Тиафо забирает гейм.
22:07
40:0, увереннейшим образом американец вколачивает мячи в корт.
22:06
Начинаем второй сет! 15:0, на подаче Тиафо.
22:04
7:3 на тай-брейке и 1:0 по сетам в пользу американца!
22:03
2:6, четыре сетбола у Френсиса.
22:02
2:5, а теперь везет Тиафо! Близок американец к тому, чтобы забрать первый сет!
22:01
2:4, обменялись попаданиями точными спортсмены.
22:00
1:3, в упор на своей подаче Андрей бьет в сетку.
21:59
1:2, цепляет мяч с внешней стороны линию, повезло откровенно говоря Рублеву сейчас.
21:58
0:2, хорошую подачу исполнил Андрей только что, но очков это не принесло.
21:58
0:1, с мини-брейка начинает Тиафо.
21:57
6:6, первый тай-брейк в матче у нас!
21:56
40:40, с первого раза реализовать попытку Рублеву не удалось. Надеемся, что получится сейчас.
21:55
30:40, на противоходе Рублев обманул соперника и заработал сетбол!
21:54
30:30, не летит первая подача у американца.
21:53
30:15, не сумел поднять низко летящий мяч Рублев только что.
21:52
15:0, на подаче Тиафо.
21:51
6:5, не дает Андрей сопернику сделать брейк.
21:48
40:40, фух, пронесло! В сетку зарядил американец, продолжается игра.
21:47
30:40, брейк может сделать сейчас Тиафо.
21:46
30:15, нездорово пока на дальней линии играет американец.
21:45
0:15, на подаче Рублев.
21:45
5:5, напряженная борьба продолжается.
21:44
40:0, пошли эйсы у Френсиса.
21:43
15:0, Тиафо на подаче.
21:42
5:4, Андрей очередной гейм на подаче забирает.
21:41
40:15, бэкхенд не прошел сейчас у Тиафо.
21:40
30:15, по разу в сетку попали игроки.
21:39
15:0, на подаче Рублев.
21:38
4:4, в одно касание аккурат под сеточку чиркнул мяч американец, это красиво!
21:37
40:0, очень здорово сегодня оба спортсмена играют на подачах.
21:36
15:0, на подаче Тиафо.
21:35
4:3, спокойно и без эмоций Рублев забирает гейм.
21:34
40:0, шикарно подает Андрей сегодня, надо постараться сохранить это до конца (верим, что победного) игры.
21:33
15:0, на подаче Рублев.
21:32
3:3, не вышло у Рублева, к сожалению, хотя два брейка было.
21:28
40:40, а вот и шанс на брейк, который по-хорошему было бы классно зацепить сейчас.
21:27
40:30 — в обмен на эйс Рублев ответил оппоненту подачу прямо в ноги.
21:26
30:15, обменялись точными попаданиями спортсмены.
21:25
15:0, на подаче Тиафо.
21:24
3:2, классным ударом в угол справа Андрей забирает пятый гейм.
21:23
А вот с подачей все в порядке у Рублева — 40:30.
21:22
15:30, не получается у Андрея сконцентрироваться — то корт потеряет, то в сетку попадет.
21:22
15:0, на подаче Рублев.
21:21
2:2, очень быстро американец забрал гейм.
21:21
40:0, не удается Рублеву зацепиться на приеме.
21:20
15:0, справа по линии хлестким кистевым ударом по мячу Тиафо набрал первое очко в четвертом гейме.
21:18
2:1, забирает гейм на своей подаче Рублев.
21:17
40:30, разладился прием у Тиафо — второй эйс подряд оформляет Рублев.
21:16
30:30, эйсом отыгрался Рублев.
21:15
0:30, с двух рук классно сейчас американец отбился.
21:14
0:15, на подаче Рублев.
21:13
1:1, чуть отпустил в этом гейме Тиафо своего соперника, но затем все же довел дело до победы7
21:12
40:15, двойная ошибка Тиафо на подаче.
21:11
40:0, не принимает Рублев две подряд подачи Френсиса.
21:10
15:0, на подаче Тиафо.
21:09
1:0, стартовый гейм довольно просто забирает Рублев.
21:08
40:30, а теперь Тиафо бэкхендом попадает в аут.
21:07
15:30, две ошибки подряд у сетки допускает Андрей.
21:06
15:0, первый мяч остается за российским теннисистом.
21:05
Первым будет подавать Андрей Рублев.
21:00
Разминка окончена. Матч вот-вот начнется.
20:50
Спортсмены вышли на корт.
20:35
Игра начнется не ранее, чем в 20:45 по московскому времени.
20:25
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев играет в четвертьфинале US Open — 2022 против американца Фрэнсиса Тиафо.
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