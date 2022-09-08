«Спартак» взял экс-защитника «Зенита», «Урал» пошумел на рынке: в России закрылось трансферное окно

23:10

А пока у нас немного слухов. По данным «Матч ТВ», «Урал» достиг договоренности и переходе в команду сербского нападающего Лазара Ранджеловича из «Олимпиакоса».

25‑летний серб, имеющий в активе одну игру за национальную сборную, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанский «Леганес».