Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Игрок сборной России Ежов похвалил боснийцев за решение сыграть... 04:56
Дело Галявиева может быть направлено в прокуратуру до конца... 04:46
Лыжник Иверсен: то, что говорят русские, – в одно ухо... 04:40
Перешедший из ЦСКА в «Краснодар» Ахметов признался, что... 04:30
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Европа сама спровоцировала... 04:23
Кинолог рассказал о правилах воспитания собаки для городской... 04:18
РИА «Новости»: читатели The Telegraph поддержали Путина в вопросе... 04:00
Экс-игрок сборной Украины Пятов поблагодарил боснийцев за отказ... 03:59
В Папуа - Новой Гвинее произошло мощное землетрясение... 03:43
Аналитик Зварич назвал неизбежным ослабление рубля... 03:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Спасти честь после проваленного взвешивания и потасовки: Чимаев бьется с Холландом. LIVE

UFC 279. Чимаев — Холланд, Диаз — Фергюсон. ОНЛАЙН

На «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 279. Скандально известный чеченец Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, сражается с Кевином Холландом в со-главном поединке вечера. Чимаев должен был биться в главном бою с Нэйтом Диазом, однако провалил взвешивание. Теперь с Диазом сойдется Тони Фергюсон. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Сейчас стартует основной кард UFC 279, в рамках которого Хамзат Чимаев сразится с Кевином Холландом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+