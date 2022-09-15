«Проблемы в виде травм и операций»: легендарный Федерер объявил о завершении карьеры

Живая легенда тенниса Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Он проведет свой последний турнир в Лондоне, где 23 сентября стартует Кубок Лейвера. Спортсмен 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема» и в общей сложности завоевал 111 титулов Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), 103 из которых — в одиночном разряде.

«Последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в свою идеальную спортивную форму. Но я также знаю пределы своего организма. Мне 41 год.

Я сыграл более 1500 матчей за 24 года. Теннис был ко мне более благосклонен, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен признать, когда пора заканчивать карьеру. «Никакой запрет не поможет»: Касаткина и Забияко рассказали о своих отношениях Теннисистка Дарья Касаткина и фигуристка Наталья Забияко, недавно заявившие о своих отношениях... 06 сентября 16:25

Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я, конечно, буду продолжать играть в теннис, но только не на турнирах «Большого шлема» или в туре», — написал Федерер в своей социальной сети.

Швейцарский теннисист — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Он возглавлял рейтинг 310 недель, причем 237 недель подряд, что остается рекордом. Федерер был самым возрастным игроком в истории, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP.

Он 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема»: шесть раз брал Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), восемь раз — Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2017), с 2004 по 2008 год побеждал подряд на Открытом чемпионате США (US Open), и только Франция покорилась Федереру лишь единожды — «Ролан Гаррос» швейцарец выиграл в 2009 году.

Шесть раз он выигрывал Итоговый турнир ATP, а всего взял 111 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, из которых 103 были в одиночном разряде.

Вместе со сборной Швейцарии Федерер выиграл Кубок Дэвиса в 2014 году. Также на его счету две медали Олимпийских игр — золотая 2008 года в парном разряде и серебряная 2012 года в одиночном.

Швейцарец входил в легендарную «Большую четверку», куда также были включены испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей. Это название, также известное как «Золотая эра», было весьма популярно в средствах массовой информации, а теннисисты на рубеже десятилетий этого века были сильнейшими в туре, включая соревнования «Большого шлема», ATP Masters 1000, а также ATP World Tour Finals и Олимпийские Игры.

В 2012 году они впервые разделили между собой победы на турнирах «Большого шлема»: в тот год Федерер взял Уимблдон в седьмой, предпоследний раз. Шарапова выразила восхищение Сереной Уильямс, завершившей карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о решении американки Серены Уильямс завершить карьеру... 14 сентября 12:37

Федерера называли образцом джентльменского поведения на корте, несколько раз он получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру». Его стиль игры был охарактеризован как универсальный, а многие теннисные эксперты называли швейцарца лучшим теннисистом за всю историю.

За выступления на турнирах Федерер заработал порядка $100 млн, однако подавляющую часть его заработка составили деньги от рекламных контрактов.

Много лет Федерер входил в список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, а в 2020 году возглавил рейтинг. Он стал одним из шести спортсменов, по ходу карьеры заработавших миллиард долларов. Кроме него это сделали Тайгер Вудс, Флойд Мэйвезер, Леброн Джеймс, Криштиану Роналду и Лионель Месси. «Колоссальное достижение»: Даниил Медведев 10 недель возглавляет мировой рейтинг Российский теннисист Даниил Медведев встретил десятую неделю во главе рейтинга АТР и обошел по этому... 25 июля 22:26

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Федерера уйти из профессионального спорта.

«Несомненно, легендарная карьера. У него многие учились, многие на него равнялись. Роджер — яркий представитель классического тенниса, умел все. Это человек для подражания и в технико-тактическом плане, и по человеческим мотивам в умении держаться. Он яркий представитель того тенниса, который на сегодня мало кто демонстрирует», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от карьеры именитого швейцарца, отметив, что такое противостояние, как между Федерером, Надалем и Джоковичем, нечасто можно встретить в другом виде спорта.

«Я считаю, что нужно отдать должное его карьере, его великим достижениям. Стоял вопрос, кто будет более великим из этой тройки.

Надаль и Джокович обогнали Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, но, на мой взгляд, Федерер оставил очень заметный след в истории тенниса.

Точно запомнят харизму Федерера, ведь как человек и как спортсмен он привлекал очень много внимания. По игре он прогрессировал по ходу всей своей карьеры, он постоянно искал что-то новое. Для меня Федерер — это теннисист, который тактически играл сильнее всех», — сказал Ольховский «РБ Спорту».