Худший летний трансфер: новичок «Спартака» Бальде отстранен из-за проблем с допингом

Московский «Спартак» внезапно лишился одного из своих новичков — Кейта Бальде получил дисквалификацию из-за нарушения процедуры-допинг контроля, которое произошло еще в тот момент, когда форвард выступал в Италии за «Кальяри». Отстранение будет действовать до 5 декабря 2022 года, а возобновить тренировки вместе с командой игрок сможет только в середине ноября. Юрист Михаил Прокопец, сопровождавший сделку по переходу форварда в «Спартак», объяснил, как такое могло произойти и кто — главный виновник.

«В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» полузащитник Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря. В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями», — заявил московский «Спартак» на своем официальном сайте 17 сентября.

Согласно заявлению команды, дисквалификация, наложенная Национальным антидопинговым судом Италии, принимается Международной федерацией футбола (ФИФА) и теми конфедерациями и ассоциациями, которые в нее входят. Таким образом, Российский футбольный союз (РФС) обязан признать отстранение Бальде на указанный срок. Таким образом, к тренировкам футболист сможет вернуться не ранее, чем за 22 дня до конца своей дисквалификации – то есть, работать с командой игрок сможет 13 ноября.

За это время он пропустит восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и четыре поединка в Кубке страны (то есть все оставшиеся игры группового этапа, включая два матча с петербургским «Зенитом»).

Сенегальский нападающий перешел в московский «Спартак» в это летнее трансферное окно уже в конце августа на правах свободного агента. Интересно, что за красно-белых Бальде успел провести только одну встречу, но и ту не полностью – он вышел на замену в восьмом туре чемпионата России с «Зенитом» (1:2), на 52-й минуте сменив Ивана Игнатьева. А вот дальше в заявку форвард перестал попадать – перед матчем девятого тура с «Ростовом» было объявлено, что у него недомогание, а отсутствие игрока в заявке на кубковый матч против воронежского «Факела» пресс-служба красно-белых объяснила расплывчатой фразой «по объективным причинам не может помочь».

Сопровождение сделки по переходу Бальде в «Спартак» сопровождал юрист Михаил Прокопец, который рассказал подробности ситуации в интервью «РБ Спорт». Он отметил, что заявление о дисквалификации стало большой неожиданностью как для игрока, так и для «Спартака». Он подчеркнул, что решение из Италии в клубе получили 6 или 7 сентября, уже после того, как трансфер был оформлен (дата получения решения об отстранении как раз-таки объясняет, почему нападающий оказался вне заявки на два матча команды), а в момент осуществления перехода никто о подобном риске не подозревал.

«Был матч «Кальяри» и «Лацио», и после поражения 1:5 тренер «Кальяри» запер команду в раздевалке, устроил разнос — и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком. С одной стороны, ерунда, с другой — офицер формально подошел к вопросу и записал это как нарушение правил. Ни футболист, ни «Кальяри» не думали, что это приведет к дисквалификации, максимум — к штрафу.

Всем этим процессом занимались юристы «Кальяри», и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф. Это не вопрос недоработки «Спартака» или футболиста — обычно за такие вещи не дают дисквалификации», — заявил Прокопец.

Он также выразил мнение, что в произошедшем в первую очередь виноваты юристы «Кальяри», которые «спустя рукава» отнеслись к защите футболиста, уже не принадлежавшего клубу, а также подчеркнул, что это не является недоработкой агента Бальде или «Спартака».

«Возможно, это связано с тем, что игрок покинул Италию и перешел в Россию. Ничего сейчас исключать нельзя. Футболист, агент и «Спартак» нашли оптимальное решение с учетом того, что игрок не будет выходить на поле. Агент и футболист взяли финансовую ответственность на себя и благодарны «Спартаку», что он проявил гибкость и понимание ситуации», — добавил Прокопец.

Интересно, что Бальде пропустит матчи не только за «Спартак», но и за национальную сенегальскую сборную – в том числе и чемпионат мира в Катаре. 27-летний нападающий получил вызов в команду на сентябрьские сборы. В рамках подготовки к мировому первенству Сенегал 24 сентября проведет игру против Боливии, а 27-го сыграет против Ирана. А сам чемпионат мира стартует 18 ноября.

Сам Бальде не планирует покидать Россию на время своего отстранения, об этом в комментарии Sport24 сообщил агент игрока Федерико Пасторелло. Нападающий будет тренироваться в Москве, однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, заработную плату на протяжении всей дисквалификации «Спартак» игроку выплачивать не будет. Изначально сообщалось, что Бальде в российском клубе будет получать €1,4 млн в год.

Реакция на дисквалификацию Бальде вызвала достаточно сильный резонанс. Бывший игрок московского клуба и сборной России Александр Мостовой резко раскритиковал руководство «Спартака», которое осуществило подобный трансфер.

«Удивительная ситуация с допингом футболиста. Мы знаем, что все это легко проверяется и замечается. Причем узнали спустя три недели, как Кейта появился. Безобразное решение спартаковских руководителей. Ясно, что футболист и агент это знали. Целое расследование необходимо провести, чтобы выявить это», — цитирует Мостового Sport24.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис также критично высказался о менеджменте красно-белых, заявив, что переход Бальде – самый глупый трансфер этого сезона.

«Я всегда говорю, что в менеджменте «Спартака» работают дилетанты и глупые жулики. Они вообще не понимают, как им работать.

Мне жалко «Спартак» и болельщиков. Это великий клуб! В руководстве работают люди не из футбола — пятиборцев набрали. Пускай их теперь футбольный бог накажет за переход Бальде.

Будет ли это успешный трансфер игрока? Он пропустит три месяца. Затем ему нужно будет время на восстановление. И как итог — потеряет полгода. Самый глупый трансфер этого сезона», — сказал он Sport24.