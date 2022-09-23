Прощание с легендой: Федерер проводит свой последний теннисный матч. LIVE

В рамках Кубка Лэйвера свой последний матч в профессиональной карьере проводит Роджер Федерер. Вместе со своим заклятым противником Рафаэлем Надалем титулованный швейцарец поборется против Джека Сока и Френсиса Тиафо. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Трансляция
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00:46
30:40 — две ошибки подряд совершили легенды, подарив соперникам брейк-пойнт, который на данный момент является первым в матче.
00:45
30:15, какой же все-таки настырный Тиафо! Заставляет он ошибаться Федерера, подбивая мяч под неудобную сторону.
00:44
15:0, ошибается на приеме Сок, запуская мяч в сетку.
00:43
4:4, плотно друг к другу обе пары играют.
00:43
40:15, хорош у сетки Френсис.
00:42
30:15, мощные удары с двух рук проходят у Тиафо.
00:41
0:15, с двойной ошибки начинают американцы.
00:40
4:3, легенды в четвертый раз в этом сете выходят вперед!
00:38
40:30, каждое удачное действие Федерера «О2 Арена» встречает невероятными эмоциями!
00:37
30:15, по разу ошибаются теннисисты противоположных команд.
00:36
15:0, на подаче Рафа.
00:35
3:3, не отпускают американцы своих соперников по счету!
00:34
40:15, и вновь Рафа не надежен у сетки.
00:33
30:15, Тиафо сначала отбил мяч в аут, а затем под линию.
00:32
15:0, Рафа ошибается на приеме.
00:31
3:2, Тиафо заряжает в аут! Легенды снова впереди!
00:30
40:15! Федерер играет надежно у корта!
00:29
30:15, не получается у американцев на приеме играть пока.
00:28
0:15, на подаче Надаль.
00:27
2:2, продолжается равная борьба у нас.
00:26
40:15, в очередной раз Надаль бэкхендом попадает в сетку.
00:25
30:15, тесновато как будто бы Рафе и Роджеру на корте, нужно время на притирку швейцарцу и испанцу.
00:23
0:15, Сок начинает с двойной ошибки четвертый гейм!
00:22
2:1, легенды не упускают пока мячи на своей подаче!
00:21
40:15, какой эйс от Федерера! Просто браво!
00:20
30:15, Надаль здорово страхует своего партнера.
00:19
0:15, не получается отбить удар Сока Федереру.
00:18
1:1, бодрое начало игры у нас.
00:18
40:15, эйсует Тиафо.
00:17
30:15, Тиафо сначала прибил мяч в корт, а затем в сетку.
00:16
15:0, на подаче американцы.
00:16
1:0, Надаль и Федерер берут первый гейм!
00:15
40:15, ошибается Сок.
00:14
А теперь и Рафа вколачивает мяч, 30:15! Очень близко к сетке играют легенды.
00:13
Роджер у сетки действует блестяще, 15:15!
00:12
А вот после повтора видно, что мяч в аут выскочил — 0:15 все же.
00:11
15:0, Рафа на подаче хорош!
00:10
Первыми подавать будут Рафа и Роджер.
23:50
Игра начнется не ранее 00:10 по московскому времени.
23:45
Сегодня он бок о бок с Рафой Надалем сыграет против американцев Джека Сока и Френсиса Тиафо на Кубке Лэйвера.
23:40
Добрый вечер! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции последнего матча в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера!
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