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Спорт

Прощание с легендой: Федерер проводит свой последний теннисный матч. LIVE

Теннис. Кубок Лэйвера. Федерер / Надаль — Сок / Тиафо. ОНЛАЙН

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РИА Новости
В рамках Кубка Лэйвера свой последний матч в профессиональной карьере проводит Роджер Федерер. Вместе со своим заклятым противником Рафаэлем Надалем титулованный швейцарец поборется против Джека Сока и Френсиса Тиафо. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:46

30:40 — две ошибки подряд совершили легенды, подарив соперникам брейк-пойнт, который на данный момент является первым в матче.

00:45

30:15, какой же все-таки настырный Тиафо! Заставляет он ошибаться Федерера, подбивая мяч под неудобную сторону.

00:44

15:0, ошибается на приеме Сок, запуская мяч в сетку.

00:43

4:4, плотно друг к другу обе пары играют.

00:43

40:15, хорош у сетки Френсис.

00:42

30:15, мощные удары с двух рук проходят у Тиафо.

00:41

0:15, с двойной ошибки начинают американцы.

00:40

4:3, легенды в четвертый раз в этом сете выходят вперед!

00:38

40:30, каждое удачное действие Федерера «О2 Арена» встречает невероятными эмоциями!

00:37

30:15, по разу ошибаются теннисисты противоположных команд.

00:36

15:0, на подаче Рафа.

00:35

3:3, не отпускают американцы своих соперников по счету!

00:34

40:15, и вновь Рафа не надежен у сетки.

00:33

30:15, Тиафо сначала отбил мяч в аут, а затем под линию.

00:32

15:0, Рафа ошибается на приеме.

00:31

3:2, Тиафо заряжает в аут! Легенды снова впереди!

00:30

40:15! Федерер играет надежно у корта!

00:29

30:15, не получается у американцев на приеме играть пока.

00:28

0:15, на подаче Надаль.

00:27

2:2, продолжается равная борьба у нас.

00:26

40:15, в очередной раз Надаль бэкхендом попадает в сетку.

00:25

30:15, тесновато как будто бы Рафе и Роджеру на корте, нужно время на притирку швейцарцу и испанцу.

00:23

0:15, Сок начинает с двойной ошибки четвертый гейм!

00:22

2:1, легенды не упускают пока мячи на своей подаче!

00:21

40:15, какой эйс от Федерера! Просто браво!

00:20

30:15, Надаль здорово страхует своего партнера.

00:19

0:15, не получается отбить удар Сока Федереру.

00:18

1:1, бодрое начало игры у нас.

00:18

40:15, эйсует Тиафо.

00:17

30:15, Тиафо сначала прибил мяч в корт, а затем в сетку.

00:16

15:0, на подаче американцы.

00:16

1:0, Надаль и Федерер берут первый гейм!

00:15

40:15, ошибается Сок.

00:14

А теперь и Рафа вколачивает мяч, 30:15! Очень близко к сетке играют легенды.

00:13

Роджер у сетки действует блестяще, 15:15!

00:12

А вот после повтора видно, что мяч в аут выскочил — 0:15 все же.

00:11

15:0, Рафа на подаче хорош!

00:10

Первыми подавать будут Рафа и Роджер.

23:50

Игра начнется не ранее 00:10 по московскому времени.

23:45

Сегодня он бок о бок с Рафой Надалем сыграет против американцев Джека Сока и Френсиса Тиафо на Кубке Лэйвера.

23:40

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции последнего матча в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера!

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