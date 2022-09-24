24 сентября 2022, 14:32 Спорт Трусова, Валиева и другие звезды сборной России впервые показывают новые программы. LIVE Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Короткая программа. ОНЛАЙН Эльвира Ондар

В Москве стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого дня прокатов, в который Александра Трусова, Камила Валиева и другие звезды покажут свои новые короткие программы.