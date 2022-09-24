Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Звезда «Доктора Кто» Кристофер Экклстон сыграет в четвертом... 14:33
Сотрудникам IT-корпорации посоветовали меньше думать о деньгах 14:31
Мужчина пытался провезти в Британию кокаин, проглотив... 14:31
48-летняя Виктория Бекхэм показала подтянутую фигуру во время... 14:25
Mash: задержан сбежавший из воинской части в Курской области... 14:22
Боец Емельяненко раскрыл секрет своего похудения на 23,5 кг 14:18
Бензин в США продолжил дорожать после почти 100 дней... 14:17
Греческий премьер Мицотакис предостерег Турцию от пересечения... 14:17
Минобороны России: сбит украинский МиГ-29, переоборудованный... 14:16
Певица Женя Малахова улетела с мужем в Европу, оставив... 14:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Трусова, Валиева и другие звезды сборной России впервые показывают новые программы. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Москве стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого дня прокатов, в который Александра Трусова, Камила Валиева и другие звезды покажут свои новые короткие программы.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Закроют сегодняшний день мужчины:

close
100%
14:42

Спортивные пары выступят по такому расписанию:

close
100%
14:40

Затем продолжат женщины:

close
100%
14:35

Сегодня звезды сборной России — женщины, мужчины, спортивные пары и танцы на льду — представят свои новые короткие программы. Начнут прокаты представители танцев:

close
100%
14:30

Добрый день! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого дня контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+