Трусова, Валиева и другие звезды сборной России впервые показывают новые программы. LIVE

В Москве стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого дня прокатов, в который Александра Трусова, Камила Валиева и другие звезды покажут свои новые короткие программы.
Трансляция
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14:45
Закроют сегодняшний день мужчины:
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14:42
Спортивные пары выступят по такому расписанию:
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14:40
Затем продолжат женщины:
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14:35
Сегодня звезды сборной России — женщины, мужчины, спортивные пары и танцы на льду — представят свои новые короткие программы. Начнут прокаты представители танцев:
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100%
14:30
Добрый день! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого дня контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
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