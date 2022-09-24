Первые эмоции Карпина после победы над Киргизией. LIVE

«Газета.Ru» представляют вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной России Валерия Карпина после победы над сборной Киргизии.
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19:10
Первый вопрос задает Артем Калинин из «Спорт-Экспресса»: каковы впечатления от соперника и от этой игры?
— Мне за своей сборной надо следить. Киргизия понравилась. Знают, во что играют, как двигаться. Быстро играют, играют вперед.
19:05
Добрый вечер! Мы начинаем онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной России Валерия Карпина после победы над сборной Киргизии.
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