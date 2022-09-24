Первые эмоции Карпина после победы над Киргизией. LIVE

19:10

Первый вопрос задает Артем Калинин из «Спорт-Экспресса»: каковы впечатления от соперника и от этой игры? — Мне за своей сборной надо следить. Киргизия понравилась. Знают, во что играют, как двигаться. Быстро играют, играют вперед.