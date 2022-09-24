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Спорт

Первые эмоции Карпина после победы над Киргизией. LIVE

Футбол. Пресс-конференция главного тренера сборной России Валерия Карпина. ОНЛАЙН

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Александр Вильф/РИА Новости
«Газета.Ru» представляют вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной России Валерия Карпина после победы над сборной Киргизии.
Трансляция
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19:10

Первый вопрос задает Артем Калинин из «Спорт-Экспресса»: каковы впечатления от соперника и от этой игры? — Мне за своей сборной надо следить. Киргизия понравилась. Знают, во что играют, как двигаться. Быстро играют, играют вперед.

19:05

Добрый вечер! Мы начинаем онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной России Валерия Карпина после победы над сборной Киргизии.

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