25 сентября 2022, 14:22 Спорт Валиева показывает душераздирающую программу о трагедии на Олимпиаде. LIVE Фигурное катание. Контрольные прокаты. Произвольная программа. ОНЛАЙН

close 100% Александр Вильф/РИА «Новости»

В Москве в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию спортсмены показывают свои новые произвольные программы. Камила Валиева готовится продемонстрировать постановку о трагедии, которая случилась с ней на Олимпиаде в Пекине, когда ее обвинили в допинге и поставили под сомнение ее золотую олимпийскую медаль. Программа поставлена под саундтрек из фильма «Шоу Трумана», а также нарезка содержит фрагмент из выпуска новостей. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.