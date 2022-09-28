«Валиева заново пережила трагедию, это будет тяжело катать целый сезон»

Чемпионка зимней Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик и выпускница ГИТИСа Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новые программы сборной России на сезон-2022/23. Она объяснила, почему короткая программа Камилы Валиевой напоминает ей выступление Евгении Медведевой «Слышу — не слышу» и почему произвольная программа фигуристки по мотивам трагедии на Олимпиаде — это «сложный вопрос в этическом плане». Также Бетина Попова оценила дерзкий блюз Александры Трусовой, трогательный номер Елизаветы Туктмышевой в образе слепой девушки, зажигательный k-pop Евгения Семененко и рассказала подробности о новаторской программе Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина под русскую песню с элементами рэпа.

— Какие у вас остались впечатления от контрольных прокатов?

— Наша сборная в очень хорошем состоянии. Прокаты — это не турнир, и там не ждут стопроцентной готовности. Надо просто показать программу, ее идею, услышать от специалистов замечания и уже через месяц показывать все на соревнованиях.

Наверное, самым слабым видом будут танцы, потому что там сплошь молодые пары — еще не скатавшиеся, и без действующих лидеров было очень сложно смотреть прокаты. Есть проседание в этом виде.

— Многим запомнились Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

— Да, Кагановская и Ангелопол выступили с замечательнейшими постановками. Произвольный танец у них вообще чудесный! Столько интересных находок, элементов и креативных решений. И выглядят они замечательно — очень красивый дуэт. Они не могут не запомниться. В произвольной программе они были для меня лучшими точно.

Про ритм-танец не скажу, что он меня прямо покорил. Все-таки суть этого танца — исполнять движения в ритм, отражать темп музыки. Не у всех это получилось. В том числе сказывалось давление, потому что половина дуэтов выступали в таком составе впервые на публике.

В общем, от танцев я ждала большего. Это здорово, что есть такие, как Валера и Василиса; Ира Хавронина и Дарио Чиризано тоже выступили отлично. Видно, что еще немного сырые программы, но ребята интересные — живые, подвижные, — и идеи у них хорошие.

Но все-таки грустно, когда вчерашние юниоры задают тон. Я не говорю, что от танцев осталось прямо негативное впечатление. Впечатления замечательные. Просто танцы — это о скатанности, об опытности.

Хочется, чтобы у нас был основной костяк сборной — матерые пары топового уровня. А сейчас у нас вся сборная наравне — для меня лично. Нет яркого лидера.

Хочется, чтобы у нас было хотя бы два уверенных лидера, за которыми все бы тянулись. А если все ориентируются на вчерашних юниоров, то это немножко странно.

Но это огромный комплимент самим ребятам — молодцы, что они на взрослых прокатах не затерялись в свой первый сезон, а наоборот, произвели самое яркое впечатление.

— А как оцените произвольный танец Елизавета Худайбердиевой и Егора Базина? Они включили в него элементы вога.

— Я эту программу видела кусочками еще до самих прокатов. И когда я смотрела именно эту часть вога — когда ребята исполняли ее отдельно от всей программы, на свежую, еще не на фоне усталости, — это выглядело классно. Вог у них эффектный и яркий.

Но на прокатах — в конце произвольного танца — не получилось такого эффекта «вау», и вышло немного скомкано. Сейчас, пока программа еще не накатана и спортсменам просто не хватает физики, это выглядело слабовато. Но есть еще месяц для накатывания программы — и тогда будет вау-вау. Сама идея замечательная!

Хотя использовать вог в танцах на льду — это не новинка, скажем честно. У нас много кто использовал и вакинг, и вог. И в произвольных танцах, и в ритмических.

— Давайте поговорим о новой короткой программе Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина под песню Даны Соколовой и Скруджи «Индиго», которую ставили вы. Денис говорил, что выбор песни достаточно рискованный и что специалисты могут не оценить эту программу. Однако отзывы получились довольно положительные. В том числе и Татьяна Тарасова хвалила эту программу в прямом эфире Первого канала.

— Да, зрители очень тепло приняли эту программу. Мы сильно переживали по этому поводу на самом деле, потому что старались сделать эту программу именно для зрителя. В нашей стране, на нашем замечательном русском языке сыграла песня. Хотя обычно очень много зарубежных исполнителей, и вообще не принято в фигурном катании брать русскую музыку. Но надо потихонечку ее внедрять, — и когда, если не сейчас?

На международной арене никто бы, наверное, не оценил в такой ситуации русские песни. А для своей публики это и понятно, и интересно, и ново. Публика оценила, и мы безумно рады, что так получилось.

Специалисты тоже достаточно хорошо отнеслись к такому выбору. Разумеется, у нас было достаточно много технических помарок, потому что программа еще сырая и недостаточно накатанная. Так что в основном были нарекания именно по начинке программы, а не по ее концепции.

Нам сказали: «Программа в целом хорошая, но ее нужно вкатать». Что и есть правда (смеется).

— Даша с Денисом говорили, что будут глобально менять техническую часть в короткой программе.

— Да, потому что ребята немножко тяжело входили в сезон.

У Даши была травма спины. Они долго принимали решение, входить в сезон или нет. По факту было меньше месяца нормальной подготовки.

Это время на постановку программы, на ее вкатывание. Сейчас мы показали сырой макет того, что должно быть. И у нас есть месяц до соревнований, чтобы все это отработать, вычистить и чтобы это было похоже на полноценную программу.

— Это уже выглядело очень круто. Особенно эффектной выглядела стартовая поза, где ребята стояли в форме креста, а Даша еще и вниз головой.

— Эту поддержку уже несколько сезонов думали куда-нибудь вставить. Ребята ее давно выучили. Мы даже пробовали вообще без рук ее исполнить — чтобы ребята держали руки по швам. Смотрели, как будет эффектнее выглядеть. И подумали, почему бы не сделать ее первой позой в этой программе?

close 100% Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в короткой программе Александр Вильф/РИА «Новости»

— Вы ставили эту программу вдвоем с Денисом?

— Да, он искал фишечки, мы все это соединяли, по музыке пытались правильно разложить. Но сейчас программа снова претерпит множество изменений (смеется). Может, там появится еще что-то новое.

— Как вы отреагировали, когда Денис предложил эту песню для короткой программы?

— Я всегда за эксперименты. Я всегда за то, что предлагает спортсмен, потому что знаю: если он что-то предлагает, значит, он этого хочет, и значит, он будет стараться это сделать. Если фигурист прямо горит своей идеей, ты понимаешь: даже если тебе не нравится эта музыка или ты думаешь, что она может не зайти зрителям, но сам спортсмен это чувствует и понимает, как это реализовать, то, конечно, берем. Стало известно, когда объявят вердикт по делу фигуристки Валиевой Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда будет... 28 сентября 11:36

И Дашка согласилась с большим энтузиазмом на это. Может быть, чтобы не обидеть Дениса (смеется). Но она, по-моему, сразу сказала «да», и мы очень быстро сошлись на том, что это хороший вариант музыки.

— Ребята исполняли движения из хип-хопа, который выбивались из общей колеи и выглядели довольно свежо.

— Ну правда, сейчас такой сезон, когда хочется развиваться и пробовать что-то новое.

Непонятно, когда мы снова сможем выступать на международной арене, и сейчас хочется делать новые элементы и входы-выходы из них, смотреть, будут ли они оцениваться судьями или нет. Смотреть, как люди отреагируют на новую концепцию программы.

Когда нас выпустят на международные соревнования, может быть, эти наработки уже можно будет вынести и на крупные турниры, как и нашу русскую музыку. Почему нет?

— У Даши и Дениса достаточно темные костюмы для этой программы. Алина Загитова даже спросила после проката, не тренировочный ли это вариант. Как вы думаете, стоит ли что-то изменить в костюмах?

— В прошлом сезоне танцоры показывали хип-хоп в ритмическом танце, и там тоже было много девчонок в черных штанах.

Но это не конечный вариант костюма, конечно же. Это были костюмы только для прокатов, а в сезоне будут совершенно другие.

— Какие программы спортивных пар вы еще могли бы отметить?

— Мне понравилась новая короткая программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также их невероятная готовность уже сейчас. Это тот уровень мастерства катания, когда неважно, какая часть сезона и какое время года. Ребята показали высший класс, несмотря на то, что они пол-лета провели в шоу.

Также есть замечательные ребята Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — очень интересные, очень яркие. Они только вышли из юниоров, но в произвольной программе произвели фурор: выдали очень чистый прокат с сильными эмоциями. Ребята невероятно танцевальные и стабильные.

Я вообще пары люблю больше, чем танцы, честно вам скажу (смеется). Для меня пары выглядят сейчас более ярко.

Карина Акопова и Никита Рахманин тоже здорово выглядели на льду — стильно, красиво. Да, это были еще не идеальные прокаты — они могут кататься чисто, но пока лишь начало сезона.

Алексей Брюханов с Юлией Артемьевой месяц назад были на юниорских прокатах, а теперь выступили на взрослых — и совершенно не потерялись. Пары вообще очень сильно порадовали. Их смотреть одно удовольствие.

— В выступлениях женщин огромный ажиотаж вызвали новые программы Камилы Валиевой. В том числе и потому, что в обеих постановках была отсылка к допинговому скандалу на Олимпиаде. В короткой программе была интересная фишка с шифром на азбуке Морзе — Камила изобразила слово «вера», которой ей не хватило на Играх, как она сама объясняла. Как вы оцените эту фишку и саму программу в целом?

— Мне почему-то сразу вспомнилась программа Жени Медведевой, где она общалась на языке немых — жестами. Почему-то пришла в голову именно отсылка к ее программе.

Что касается короткой программы Камилы, то она вышла замечательной. Камиле она идет: красивая музыка, красивые линии. Хорошая, качественная программа.

По произвольной программе я прочитала множество отзывов о том, что непонятно, как это оценивать, и непонятно, как это воспринимать. Мнения зрителей разделились на два противоположных лагеря. Я же пока не сформировала своего мнения.

Контрольные прокаты — это все-таки одно дело, а соревнования — совсем другое.

С одной стороны, Камила заново пережила эту, можно сказать, трагедию, хотя это и очень страшное слово. В общем, Камила опять пережила этот тяжелый момент.

В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Будет ли это так же болезненно для нее каждый раз? Стоит ли оно вообще того?

Или же с помощью этой программы она сможет проработать и отпустить проблему? Не знаю. Именно в этическом плане это сложный вопрос.

Но я думаю, что тренерский штаб посоветовался с Камилой, и они приняли это совместное решение. Но если что, не составит проблемы вернуться к какой-то старой программе, если Камиле будет совсем тяжело катать эту постановку.

— Есть мнение, что программы Камилы похожи друг на друга — особенно новая короткая. «Шторм», «In Memoriam», «Интерстеллар» — это как будто одна программа уже третий сезон. Не видите ли вы в этом проблему?

— Думаю, что прямо проблемы в этом нет. Камила в этом хороша, причем очень сильно. В этих движениях, в лирике, в нежности она органично смотрится, ей это действительно идет, и на льду это выглядит красиво.

Если это работает, почему бы не использовать? Не у всех спортсменов есть запрос на то, чтобы пытаться реализовать себя в разных амплуа. Возможно, в этом сезоне Камиле не хотелось катать что-то веселое или драматичное вроде «Кармен».

Может, ей не хотелось экспериментов, а хотелось просто пребывать в меланхоличной грусти. Чтобы катать веселую и динамичную программу, нужно иметь определенное внутреннее наполнение, определенный настрой.

Я не исключаю, что Камиле в свете всех событий может быть тяжело переключаться на другие образы. Каждый раз выходя на соревнования, она будет невольно вспоминать обо всем, и сейчас показывать какие-то веселые программы ей было бы сложно.

— Александра Трусова выступала в короткой программе под блюз «I Put A Spell On You». Как оцените ее новый образ?

— Образ замечательный! Сашка выросла очень сильно — стала очень женственной и в обычной жизни, и на льду. Такая она прям девушка-девушка. И ей действительно идет эта музыка.

Пока видно, что программа еще не совсем вкатана, потому что это были лишь контрольные прокаты, но образ ей, несомненно, идет. Саша в этом себя очень хорошо чувствует.

Еще со времен «Ангелов Плющенко», где она катала такую зеленую феечку, Саша была нежной и лиричной. С такой программой она отлично справляется. И характер Саши в этой музыке хорошо раскрывается. Все-таки блюз достаточно дерзкий.

— Лиза Туктамышева тоже очень запомнилась зрителям своими программами.

— Лизка — это оплот стабильности женского фигурного катания в России (смеется). Это тот кит, на котором все держится (смеется).

Лиза уже шикарно готова к сезону, несмотря на помарки на тройных акселях. Это всего лишь прокаты. Мы видели, что даже не все мальчики катались с полным контентом, да и не все девочки.

А Лиза вышла со своими трикселями. У нее замечательные, красивые программы.

В произвольной программе даже не типичная для нее хореография — мы привыкли больше к зажигательным мотивам, а тут она нежная, лиричная, и это все выглядит очень красиво, трепетно и душевно. Являясь фанаткой Лизы, могу совершенно предвзято заявить: да — она прекрасна.

— Новую короткую программу Лизы многие не принимали после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге, а сейчас наоборот активно хвалят.

— А видно, что короткую программу она уже начала накатывать. Видно, что постановка уже в работе, и Лиза начала ее лучше чувствовать.

К тому же у нее физическая форма такая шикарная — внешне на разминке она не выделялась среди девчонок (смеется). Лизка похудела, и у нее невероятная форма. Она прям спортсменка-спортсменка.

— В короткой программе Туктамышева исполнила изумительный тройной аксель, хотя Алексей Мишин предупреждал, что будет облегченный контент.

— Это, видимо, облегченный контент и был (смеется).

— Давайте поговорим теперь о программах мужчин. Очень запомнилось «Танго в сумасшедшем доме» Михаила Коляды — кажется, что это будет его новый шедевр.

— Для меня, если честно, программа Коляды не стала самым ярким впечатлением, потому что не было чистого исполнения элементов, к сожалению. И были два мальчика, которые перетянули на себя внимание.

Программа у Миши действительно хорошая, она ему идет, но хочется увидеть ее в чистом исполнении. Миша — это спортсмен, от которого ты ждешь идеала. Потому что Миша — это Миша, спортсмен высочайшего уровня.

И немножко странным показался мне его костюм. Рубашка будто была слишком большой, и движения Миши в ней терялись. Костюм скрывал его личную пластику, и мне этого не хватало.

Среди мужчин для меня несомненным королем произвольной программы стал Дима Алиев. Это самое яркое впечатление, жирная точка в конце прокатов. Выступая последним, Дима собрал почти безупречный прокат — со всеми четверными, с прекрасным мягким катанием, с невероятными выездами, с пластичностью, просто очень красивый прокат…

И, конечно, настоящей рок-звездой стал Женя Семененко. Он поставил стадион на уши чуть ли не каждым своим движением. Понятно, что он катал самый легкий контент — без четверных, — но то, как он презентовал свою программу, как он взаимодействовал с залом прямо на элементах, на вращениях, на дорожках, как он везде выкладывал себя, как он чувствует эту музыку (совершенно не типичную для фигурного катания) — это было просто невероятно!

Реакцию зала нельзя подделать. Когда вся арена встала, кричала и шумела, то даже мне пришлось встать и похлопать стоя. Два мальчика, на которых я встала, — это были как раз Семененко и Алиев. На них невозможно было не встать.

— Семененко действительно зажег под k-pop. И очень запомнился своей хореографией, которая отличалась от всех.

— Женя, конечно, очень танцевальный сам по себе. Очень пластичный, очень мягкий, очень яркий, харизматичный. На лед вышла личность. На лед вышла звезда! Это не просто какая-то хорошая программа. Это прямо цельный образ — спортсмена, программы, всего вместе… Это был яркий перформанс. И это было здорово.

— Учитывая, какой он скромный…

— В обычной жизни, да (смеется).

— Не могу не спросить немного про Марка Кондратюка — лидера нашей мужской сборной в прошлом сезоне. Понятно, что произвольная программа не получилась, но можно ли что-то сказать о его новых образах на этот сезон?

— Здорово, что у Марка были такие яркие образы в прошлом, олимпийском сезоне. И в этом сезоне хотелось, чтобы хотя бы одна программа была такого же уровня яркости.

Понятно, что после олимпийского сезона и таких успешных программ очень сложно подобрать что-то подходящее, при этом не беря точно такое же. Видно, что пытались попробовать другие образы, и в целом сейчас можно это делать. Самое время пробовать новые образы для Марка.

Раньше мы видели его таким разболтанным, немножко взбалмошным, — таким артистом! Просто артист. Художник, творец — такой он весь был.

А сейчас он стал более спокойным, лиричным, и, наверное, я привыкла видеть Марка другим. Мне больше нравится его драйв, его энергия. И вот этого мне не хватило в новых программах.

Если бы он откатал чисто, то, наверное, вопросов бы не было. Когда Марк катается наотмашь, то даже его срывы можно простить. Думаешь: «Господи, ну какие прыжки вообще? Посмотрите, что парень творит!»

А когда такая спокойная программа, когда видно, что Марк себя сдерживает, и еще прыжки не получаются, то впечатление остается скомканным.

Кстати, в произвольной программе был хорош Саша Самарин. Тоже оставил приятное впечатление.

— Постановки мужчин в целом были очень разнообразными и интересными.

— Да, мужчин можно смотреть — очень даже интересно, что там происходит. Хотя не у всех. У некоторых мальчиков прямо было видно, как они ездят на двух ногах и просто отдыхают между четверными в произвольной (смеется). Видно, что в начале сезона еще тяжело дается программа пацанам. Но ничего, это все нарабатывается.