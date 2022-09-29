«Мама плакала, но слезами делу не поможешь». Кого из знаменитых спортсменов пригласили в военкомат

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев на Красной площади перед началом военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2022 года

В России продолжается частичная мобилизация. «Газета.Ru» рассказывает о спортсменах, которым уже пришли повестки в военкомат. Среди них — экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, призер Евро-2008 по футболу Динияр Билялетдинов, известный боец ММА Владимир Минеев и фигуристы сборной России Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

Николай Валуев — экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы, 49 лет

29 сентября о получении повестки сообщил Николай Валуев, который является двукратным чемпионом мира по боксу. В декабре 2011 года он был избран в Государственную думу по спискам «Единой России». Спустя пять лет спортсмен переизбрался в Думу седьмого созыва, а с 2021 года является первым заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Мне тоже пришла повестка. Пойду ли я? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Мои коллеги — молодцы, они вcтали на воинcкий учет в Гоcдуме и получили повеcтку здеcь, а мне надо ехать домой. Мне повеcтка пришла прямо перед поездкой в Донбаcc, и меня дома не было. На следующей неделе я обязательно поеду и явлюсь в военкомат», — передает слова Валуева «Известия».

Динияр Билялетдинов — экс-футболист московского «Спартака», «Локомотива», «Эвертона» и сборной России, 37 лет

О том, что бронзовому призеру чемпионата Европы — 2008 пришла повестка, стало известно 28 сентября. В повестке его фамилия была указана как «Булалетдинов», а местом работы — «Спартак», который игрок покинул в 2015 году.

Отец футболиста — известный тренер Ринат Билялетдинов — заверил, что игрок не собирается убегать от призыва.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть», — отметил Билялетдинов-старший в комментарии РИА «Новости».

На следующий день Динияр Билялетдинов сообщил, что на данный момент его не собираются отправлять в зону боевых действий.

«Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — приводит слова экс-футболиста Metaratings.ru.

Владимир Минеев — боец смешанных единоборств, 32 года

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев также рассказал, что получил повестку.

«Нахожусь на пути в Ульяновск, чтобы прибыть в пункт призыва. Получил повестку еще до 20 сентября. Я стрелок, служил «срочку» и контракт.

Боевого опыта у меня не было, но повестку я все равно получил. Мама плакала. Но слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего», — передает слова Минеева «Матч ТВ». «Пойдет в военкомат — никуда не сбежит»: футболиста Билялетдинова могут отправить в армию Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, экс-футболист московских «Локомотива»... 28 сентября 17:51

Минеев служил по контракту в ВДВ, а по военной специальности является стрелком.

В марте 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине погиб младший брат Минеева — Петр. «Друзья, мир рухнул и перевернулся, а жизнь круто поменялась... но она не останавливается», — написал тогда Минеев в соцсетях.

Иван Максимов — главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом, 49 лет

26 сентября Ивану Максимову пришла повестка. Специалист рассказал, что на фоне этого события у его мамы случился инсульт.

«Я вернулся с турнира, где играла молодежная сборная России. Во время нахождения в Красноярске мне жена сказала, что увидела повестку в военкомат.

Когда вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое. И сейчас она находится в Боткинской больнице в реанимации.

Сегодня я пойду в военкомат для того, чтобы разобраться в ситуации», — говорил Максимов.

Позже выяснилось, что специалист не подходит под частичную мобилизацию.

«Я сегодня был в военкомате: у меня взяли все необходимые документы, сверили их и сказали, что я не подхожу под частичную мобилизацию. Все решено в соответствии с действующим законодательством.

У мамы со здоровьем пока плохо, она находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — сказал Максимов РИА «Новости».

Фигуристы Дмитрий Алиев (23 года) и Макар Игнатов (22 года)

Повестки получили и члены сборной России по фигурному катанию.

Игнатов завоевал серебро на чемпионате России — 2021, бронзу на этапе Гран-при в Москве и дважды выигрывал финал Кубка России.

Алиев является победителем и серебряным призером чемпионата Европы, чемпионом России, а на Олимпийских играх — 2018 фигурист занял седьмое место.

На эту новость отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, предложившая дать им отсрочку до чемпионата мира.

«А что, фигуриcты не руccкие люди? Но это, конечно, cовcем уже ни к чему. Нужно ли давать cпортcменам отвод от армии? Оcновной cоcтав cборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На cтрану-то их четыре-пять человек.

Поэтому выступать будет некем на чемпионате Европы и мира. На пальцах двух рук можно переcчитать наших оcновных cпортcменов. Меня не шокировала эта информация. Но вcегда было иcключение из правил. Можно перенеcти это на конец cезона. Отложить это на поcле чемпионата мира», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Тренер Александр Жулин предположил, что фигуристов не призовут в армию.

«Сказали, что будут призывать срочников, которые уволены в запас. Думаю, если и будут задействовать российских спортсменов, то только в целях общефизической подготовки в каких-то лагерях. Я ожидал, что сборников трогать не будут.

Им надо пойти в военкомат и показаться, что они существуют. Не думаю, что их призовут.

Если их призовут, то это не совсем правильное решение. Тем более это люди, которые не имеют вообще никакого опыта. Если и проходили что-то, то спортроту и формально, поэтому это пушечное мясо», — передает слова Жулина «Чемпионат».

Сергей Гришин — экс-футболист московского «Динамо» и сборной России, 48 лет

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», — передают слова Гришина «Известия».

Олимпийский чемпион Токио Давид Белявский рассказал, что два гимнаста также получили повестки в военкомат, но не стал раскрывать их имен. Худший летний трансфер: новичок «Спартака» Бальде отстранен из-за проблем с допингом Московский «Спартак» внезапно лишился одного из своих новичков — Кейта Бальде получил... 17 сентября 22:30

«Два гимнаста точно получили повестки — один из Санкт-Петербурга, другой из Смоленска. Один готовился к Спартакиаде, его забрали за день до стартов, а второй уже работает тренером», — сказал Белявский РИА «Новости».

Реакция Министерства спорта России

Министр спорта России Олег Матыцин призвал спортсменов не считать себя привилегированной кастой в вопросе призыва в армию, но не исключил, что им будет дана отсрочка.

«Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента.

Спорт — единая семья и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой-то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно будет дана какая-то отсрочка.

Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — передает слова Матыцина «Матч ТВ».