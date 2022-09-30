Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Премьер Эстонии Каллас призвала созвать саммит ЕС для принятия... 13:44
В Нижнем Тагиле дети помочились на Вечный огонь и потушили... 13:43
Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане 13:43
Певица Ирина Дубцова рассказала о проблемах со здоровьем 13:41
Боец Чимаев одной фразой отреагировал на вызов со стороны... 13:40
Российский тренер заявил, что Кокорин не стоит внимания 13:39
Опубликована личная переписка между экс-главой Twitter и Илоном... 13:39
Минтруд РФ: в 2023 году пособие при рождении ребенка... 13:38
«Объясняем.рф»: работодателей обязали возвращать повестки... 13:37
Анастасия Стоцкая призналась, что перестала заниматься спортом 13:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

«В «Спартаке» Карпину не хватало знаний, но сейчас он сильный тренер»

Главный тренер «Эгриси» Антон Попов рассказал, как Василий Уткин убеждал его не покидать команду

close
100%
Антон Попов на тренировке «Эгриси»

Антон Попов на тренировке «Эгриси»

Официальная группа «Эгриси»
Главный тренер медийного футбольного клуба «Эгриси», принадлежащего Василию Уткину, Антон Попов в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему хотел уйти из команды, но Уткин убедил его остаться, поделился впечатлениями от стажировки в «Ростове» Валерия Карпина, назвал единственную причину конфликтов с игроками в «Эгриси» и объяснил, почему медийные клубы «Амкал» и 2Drots не проиграли ни одного матча в основное время на Кубке России против профессионалов.

В первой части большого интервью Антон Попов рассказал о своей карьере футболиста и обучении тренерскому искусству. Теперь речь пойдет непосредственно о его текущей практике, игре «Эгриси» в любительской и медийной лигах, человеческих принципах и карьерных планах.

Хотел уйти из «Эгриси»

— Давай теперь про «Эгриси». Ты заранее узнал, что предыдущий главный тренер Александр Матич уходит?

— Дня за три-четыре. У нас была достаточно шумная игра с командой Картавого Ника. И вот за несколько дней Вася позвал, там был и Матич. Мы втроем сидели, и тогда я узнал. Возможно, решение было принято и до, но я ни о чем не знал. У меня не было цели возглавить «Эгриси», я шел помогать, меня абсолютно устраивала эта роль. Но и не было желания принципиально отказаться. У Матича были свои причины ухода, мы с ним до сих пор в хороших отношениях.

— Ты читаешь комментарии под выпусками сериала про «Эгриси»?

— Сейчас — да. Тогда не читал. Тогда смотрел выпуски чуть позже. Видео выходило, потом какая-то волна сходила, и я смотрел. Нужно понимать контекст раздевалки. Кто что говорит. Я должен это знать.

— То есть это часть твоей работы?

— Да. Сейчас я уже сразу смотрю серии. Может быть, не читаю особенно комментарии, но спокойно к ним отношусь.

— Бывало, что принимал решения на основе просмотренного в выпуске, чего не знал до того?

— Да, конечно. Например, увидел реакцию игрока, которая не попалась мне на глаза на поле. Я увидел это в выпуске и принял к сведению. Не то чтобы сразу решение на основе этой реакции, но как часть совокупности факторов она повлияла.

Мне дают пищу для размышлений все кадры, которые я не вижу в реальной жизни.

— Но фидбек из комментариев до тебя долетал? Когда ты стал главным, у многих твоя фигура сразу вызвала отторжение, потому что полюбился Матич. Потом тебя критиковали за общение с командой — мол, тренер не может передать свои мысли без мата, то есть не может управлять. Просто слабый тренер — после поражений. Ну и уволить тебя постоянно просили и даже требовали. До тебя все это долетало? Как относишься?

— Уволить меня и сейчас все время просят. Мне кажется, это удел всех тренеров. Даже прикольно, что я в начале своего тренерского пути сталкиваюсь с таким давлением, которое, может быть, не в том масштабе, но в неком минимальном объеме все же присутствует. Которое я не получил бы будучи тренером юношеских или каких-то неизвестных любительских команд.

Возвращаясь к отзывам, меня больше беспокоило, когда мне мама сказала, что я много матерился. Руководитель академии «Квазара» Олег Инкин мне то же самое говорил (Инкин также является одноклубником Попова по взрослому «Квазару» — «Газета.Ru»). Я на виду, и мне надо вести себя достойнее. Фидбек от конкретных людей из моего окружения я принимал и принимал, что мне нужно становиться лучше. Не всегда это получается, но я реально стараюсь себя контролировать, свои эмоции, свою речь. Мнение близких людей мне важно, а комментарии незнакомых мне сложно принять к сведению. Я их не знаю, у них может быть своя система ценностей. Там есть разные, полярные мнения, невозможно все принимать.

Я должен внутренне, от себя, делать все зависящее, чтобы становиться лучше. А не быть другим человеком, чтобы кто-то там был мной доволен.

— Были моменты, когда случались сложности во взаимоотношениях с Васей Уткиным? И, может, речь шла об увольнении?

— Во-первых, я всегда готов к увольнению. Это может реально случиться в любой момент — у меня же нет никакого контракта. И это в том числе меня мотивирует, что надо рвать... (смеется)

— Ты дорожишь этой работой?

— Не то что дорожу, но просто считаю, что надо делать все по максимуму. Если где-то не буду додавать сам, то получится, что я предал свои ценности. Ну и да, я дорожу «Эгриси», прикипел к команде, хочу все больше и больше от ребят, которые давно вместе, от усилений, которые к нам приходят, и от себя в том числе.

Со стороны Васи ни разу не было разговоров об увольнении. Наоборот, он мне всегда выражал поддержку, в том числе и публично. В голову я ему не залезу, но он никогда не показывал, что мне не доверяет.

Сам я задумывался несколько раз и Васе говорил, что все, не могу.

— Как Леонид Слуцкий, писал заявления?

— Ага, но Евгений Леннорыч (Гинер — многолетний глава ЦСКА — «Газета.Ru») не принимал (смеется).

— Когда был ближе всего?

— В прошлом году после поражения от «Герта-Отрадное» (25 сентября 2021 в чемпионате Северо-Восточной лиги ЛФЛ (2:3) — «Газета.Ru»). На следующий день у нас была еще игра с «Диркальяном», и я молчал весь матч. Понял, что контакта с командой нет никакого, и я готов уйти. И второй момент был в другой лиге. Мы играли с «Ромой» (не путать с медийной «Ромой» — «Газета.Ru») в АФЛ и проиграли — 2:10. Когда десять получил, понял, что больше не готов. Искренне верил, что уйду.

— Что удержало от ухода?

— Вася Уткин. Он умеет убеждать. Раз он не готов расстаться, значит, надо продолжать работать, улучшать, улучшать. Пережить эти моменты и становиться лучше. Главное, не предаваться в такие моменты унынию.

Проблема отношений с игроками

— Что самое сложное в работе с любительской командой?

— В чем заключается португальская система? Ты в тренировочном процессе все время повторяешь моменты, которые тебе пригождаются в играх.

Так как многие любители работают и учатся, они не могут посещать все тренировки. Они могут на игру не приехать из-за того, что на свадьбе перегуляли.

В профессиональных командах рычаги воздействия другие. Там ты не явился на тренировку — пожалуйста, отдыхай, и никто с тобой церемониться не будет. А здесь ты входишь в положение игроков, потому что мы — любительская команда.

Я и так благодарен ребятам, которые находят время для тренировок, оставляют какие-то свои дела. Многим уже не 18 лет. У них свои отношения, работа, но они все равно приезжают тренироваться. Но сложность в том, что ты должен систематически делать какие-то вещи. И ты вроде проговорил, потренировал, потом требуешь это в игре, а человека на тренировке не было.

В любителях путь систематического повторения занимает намного больше времени, чем если бы это была профессиональная команда, и ежедневно все бы посещали тренировки. Все время приходится понимать, принимать и возвращаться к определенным вещам, потому что сегодня игрок появился на тренировке.

— Только не уходи ответа: с кем из «Эгриси» сложнее и легче всего работать?

— Бывают разные периоды времени. Сложнее всего с теми, кто меньше ходит на тренировки. Сейчас объясню это конкретно: есть Струн (Игорь Струнин, капитан «Эгриси» — «Газета.Ru») и Глеб (Глеб Алексеев, друг Струнина — «Газета.Ru»), которые долго не тренировались и приезжали только на игры. Я понимаю, что не могу с них требовать в игре те вещи, над которыми мы работали с командой.

И я, получается, злюсь, потому что мне нужны эти вещи, а они их не тренировали. Со слов это понять невозможно. Я злюсь, и у нас начинаются проблемы во взаимоотношениях, потому что они не появились на тренировке.

Я хочу, чтобы они играли, они способны на это, но не могут дать нужных вещей на поле. Сейчас они появляются на всех тренировках, и у нас с ними прекрасные отношения.

Мы на тренировке пообщаемся, на игре пообщаемся, проговорим, потренируем эти моменты. Но как только их нет, проблемы снова возвращаются. Со Струном и Глебом у меня все проблемы были как раз из-за этого. Из-за этого и партнеры не понимают, как с ними взаимодействовать. На это в играх уходит очень много времени.

А нет проблем как раз с теми людьми, которые постоянно ходят на тренировки: Кулик (Александр Куликов, вице-капитан «Эгриси» — «Газета.Ru»), Петя (Петр Коваленко«Газета.Ru»), Серега Вострухов, Никита Зорин (игроки «Эгриси Москва» в ЛФЛ и «Эгриси» в МФЛ — «Газета.Ru»). Мы проговариваем на тренировках все моменты недовольства, я понимаю, чего от них ждать в игре, они понимают, что я от них требую, и нам уже легче.

Вся сложность в этом. У меня нет никаких кардинальных человеческих проблем во взаимоотношениях с кем-либо. Я стараюсь принимать людей, входить в их положение, потому что мы все любители. Отсутствие диалога порождает недопонимание.

— Для любительского футбола у вас очень серьезный клуб. Почему Струн играет без капитанской повязки?

— В Медиалиге сейчас он в повязке играл. А так, не знаю... Мне не то чтобы плевать, кто капитан. Просто я спокойно отношусь. У нас достаточно простая система: испанская методика капитанства. Струн, Кулик, Петя — кто дольше всех в команде. В последней игре все они не начинали в старте, капитаном вывел Кока (Кока Кикалишвили — «Газета.Ru»).

— А не было желания заставить Игоря надеть повязку?

— У меня — точно нет. В ЛФЛ он опять может спокойно без повязки выходить, если хочет. В Медиалиге он играет с повязкой. Недавно наш защитник Серега Коваленко, который был капитаном в «Фемиде» (команда ЛФЛ, прекратившая существование — «Газета.Ru»), передал Струну свою повязку.

— Переход с 8 на 8 на большой футбол по-тренерски насколько сложен? Как отнесся к этой идее? Речь не о Медиалиге, а именно о футболе.

— Да на самом деле методика вообще идеально ложится! У нас добавилась одна тренировка в формате 11 на 11.

— Все на нее ходят?

— Да, это обязательное условие, если хочешь играть в МФЛ. Исключения, конечно, есть, но по уважительным причинам, заранее и разово. Недавно была как раз ситуация с Глебом. У него была травма, и он не мог прийти на эту тренировку. Решали командой, что делать, будет он или не будет играть. А у нас как раз совпало, что были проблемы с центральными полузащитниками. Все вместе решали, и он был на другой тренировке на неделе, просто не 11 на 11. В общем, в качестве исключения решили, что он сыграет.

А так, быть на тренировке 11 на 11 — обязательное условие, чтобы играть в МФЛ. Тренировки у нас теперь во вторник, среду и четверг. По методике идеально получается, потому что это три основных дня. Вторник и четверг на малом пространстве, среда — на большом. Все идеально ложится.

Единственная проблема с правилом офсайда. Потому что в ЛФЛ их нет, а в 11 на 11 ты обязан поддерживать линию, компактность, чтобы оставить нападающих соперника за спиной.

ЛФЛ и МФЛ

— С точки зрения развития «Эгриси» Медиалига — глоток свежего воздуха? И как это отразится на выступлении команды в ЛФЛ?

— Для нас приоритетны оба турнира. Для меня они абсолютно равнозначны, и я никак не хочу их делить. Но я вижу, что у ребят сейчас Медиалига забирает больше внимания. Даже на ЛФЛ приехали — все обсуждают прошедший матч в МФЛ.

— Из-за этого проиграли?

— Нет, не из-за этого. Но это тоже влияет. Потому что для нас без Медиалиги матчи «Эгриси Москва» с «Интером» (один из сильнейших клубов Москвы — «Газета.Ru») и первой команды с «Рапидом» (бронзовый призер прошлого сезона — «Газета.Ru») — встречи, которых мы бы ждали. А так Медиалига забрала это внимание. И мы такие только в субботу вечером — о, завтра с «Интером» играем!

Но второй команде МФЛ только помогла. Ребята играют в Медиалиге, тренируются и вообще сильно спрогрессировали. С тем же «Интером» в первом круге они уступили 1:6, но до 53-й минуты счет был 1:2, а третий гол нас выключил. А теперь проиграли 1:2 в абсолютно равной игре. Вторая команда дает бой абсолютно любому сопернику и прогрессирует.

Ну а первая обыграла «Интер», а потом проиграла две встречи из четырех. Не знаю, Медиалига забирает эмоции, или нам не хватает характера, ментальности — выжимать максимум из каждого момента...

— Если посмотреть на путь «Эгриси», то из года в год есть проблемы со стабильностью. Если конкретизировать, то в каждом сезоне есть матчи, где, такое ощущение, команда играть не хочет. Это вообще проблема любителей, но за вами легко следить из-за съемок. При этом глобально на длинную «Эгриси» ведь занимает те места, на которых команда и должна быть, нет?

— Считаю, что все места, занятые нами в прошедших сезонах, по делу. Мы дважды стали четвертыми в вышке. В том сезоне, наверное, могли бы обойти «Рапид» и занять третье, но он был стабильнее и в итоге по делу оказался выше. Мы два раза сыграли вничью с аутсайдером «Джокером»! Вот четыре очка, которые бы сразу нас подняли на строчку вверх, хотя мы сам «Рапид» в чемпионате так и не обыграли. В этом году мы идем чуть получше, но «Рапид» опять стал камнем преткновения — первая команда ему дважды уступила, хотя вторая выиграла.

— Гипотетический вопрос. Если в концовке чемпионата матч первой и второй команды будет многое решать для первой, как это будет? Ты вроде как устраняешься в этих играх от управления, но не будет ли у игроков соблазна самим «расписать» результат?

— Считаю, что «Эгриси» должен заслужить победу над «Эгриси Москва» в равной борьбе. Если они сильнее — пожалуйста.

— А не думаешь, что «Эгриси Москва» не захочет отнять титул или медали у своих? Не по просьбе ребят из «Эгриси», а просто, сами.

— Думал уже на эту тему. Плохо, что мы встречаемся в предпоследнем туре. Изначально должны были играть во втором туре второго круга, и тогда этот вопрос бы не встал. У меня есть мысли по этому поводу. Сделать какое-то пари. Может, не денежное, а на какое-то наказание, что лучше звучит. Чтобы парни понимали сами, что проигрывать — не вариант. Чтобы не было вот этого: «Ну, давайте отдадим». Чтобы проигрывать было стремно.

Я абсолютно против, чтобы кто-то кому-то отдавал. И в первом круге, уверен, была честная борьба («Эгриси» победил — 4:3 — «Газета.Ru»). Ребята из второй команды обделены вниманием к себе и хотят доказать, что должны играть в первой команде.

Я видел, что в концовке первая команда где-то забоялась даже, когда счет стал 4:3. Стали выбивать по аутам, а я даже искренне хотел, чтобы «Эгриси Москва» сравнял счет, и люди перестали бы бояться играть при минимальном преимуществе и больше не стали тянуть время.

Отношение к медиафутболу

— Как ты относишься к медиафутболу в принципе?

— Меня отталкивают некоторые вещи: грязь, оскорбления, скандалы.

— А когда сто человек бегают по полю?

— Смотря с какой целью. Если празднуют гол, то нормально. Когда они провоцируют какие-то скандалы и чуть что выбегают — это другое. В позитивном ключе прикольно, в негативном — нет.

— Согласен, что в медиафутболе трэш-ток стал не проявлением эмоций, а неким методом достижения цели?

— Ну да. Причем это такой трэш-ток достаточно низкого качества. Очень надеюсь, что с приходом Васи Уткина все станет глубже и интереснее, потому что сейчас все скатывается в оскорбления, что не интересно.

— Медиафутбол — это вообще явление?

— Не знаю. Понимаю, почему он появился. Кто тут играет? По сути, не состоявшиеся футболисты. Как и в ЛФЛ. Кто дальше не пошел в профессионалы и кто завершил карьеру. В ЛФЛ давно уже деньги, здесь тоже начали появляться.

В профессиональном футболе в низших дивизионах беда — кто играет? 20-летние и 40-летние. Люди моего возраста (Антону 28 лет — «Газета.Ru») не играют во Второй лиге. Потому что незачем! Нет денег, нет болельщиков, никому ничего не нужно. А есть альтернатива. Была в виде ЛФЛ, а теперь Медиалига в формате 11 на 11. Ты получаешь внимание и можешь получить на этом достаточно неплохие деньги. И футбол хорошего уровня. Медиалига позволяет закрыть потребности людей, которые в состоянии играть в футбол и хотят получать хорошие деньги.

Считаю, это проблема профессионального футбола, что возникла Медиалига и что она забирает на себя внимание.

— Насколько это долгоиграющая история?

— Надеюсь, что она перейдет в профессионалы. Что эти команды не останутся здесь, а пойдут дальше. У них есть серьезная аудитория. И дальше в идеале при них появятся академии и так далее. Но все равно нужно будет перевернуть сознание и уйти от всей этой грязи, оскорблений, чтобы дети, которые смотрят это, хотели бы играть в футбол не в Медиалиге, а профессионально. Если медийные команды перейдут в профессионалы, мне кажется, мы сможем раскачать это болото.

Очень рад, что «Амкал» и 2Drots в Кубке России на уровне соперников из Второй лиги за пять матчей так никому и не проиграли.

Ненависть из-за ревности

— То есть ты поддерживаешь идею пригласить «Амкал» и 2Drots в Кубок России?

— Да, конечно.

— А чем вызвана ненависть соперников по турниру к ним?

— Наверное, ревностью. Возможно, они просто не осознают масштабов этого тренда. Мир российского футбола чуть качнулся в другую сторону.

Было видно, что люди из Второй лиги оказались психологически не готовы к матчам с таким ажиотажем! По сути, ажиотаж был на уровне Премьер-лиги, а люди, которые стремятся туда, не справились с этим. Ментально, психологически.

— Восприятие поражений от «Амкала» и 2Drots как трагедии — ошибка?

— Да тот же «Зоркий» (уступил в первом раунде Кубка по пенальти «Амкалу» — «Газета.Ru») сам только вышел из любителей, а все его игроки продолжают по воскресеньям играть в ЛФЛ! Ничего удивительного в таком результате вообще. Они точно такие же.

«Чертаново» и «Текстильщик» из Иваново — чуть другая история. Это команды с амбициями. Для них такие поражения могли быть трагедией, но не для «Зоркого». А они вышли как на войну и проиграли (руководство «Зоркого» уволило после поражения от «Амкала» тренера — «Газета.Ru»).

Уровень и задачи «Эгриси»

— Есть для тебя в Медиафутболе матч, который для тебя наиболее интересен? Твои игроки уже наверняка обвели красным игру с 2Drots...

— Во-первых, я не знаю календарь. Но да, возможно, 2Drots выделяются среди всех соперников. Но для меня это все, честно, вообще не важно. Принципиального соперника всегда можно найти. Во всех командах играют люди, которых я и так знаю по другим турнирам (смеется). Для меня важно, чтобы игра не совпала с ЛФЛ.

Я ловлю кайф от того, что мы просто там, что нас снимают, мы играем в красивой форме, хотим показать интересный футбол, в который можем играть. Конечно, хотелось бы на крутом стадионе сыграть, в раздевалки там пойти и так далее.

— А задачу Василий Уткин сформулировал перед командой?

— Конечно, все хотят выиграть. Не ставить эту цель — глупо для спортсмена.

— Каков уровень «Эгриси»? Понятно, что вы можете обыграть любого. Но на длинную в ЛФЛ, например, с «Интером» бороться не способны. На что ваша команда может рассчитывать в медиафутболе?

— Я знакомлюсь. Пока нет осознания нашей команды в этой иерархии. Есть несколько очень хороших команд с сильными исполнителями. Как команда мне очень «Рубин» понравился (разговор состоялся после первого тура — до того, как «Рубин» разгромил во втором 2Drots «Газета.Ru»).

У 2Drots как раз очень простая игра — это та же самая Вторая лига, но с антуражем. При этом они очень надежны, умеют добиваться результата и действуют на скоростях более высоких, чем у других команд. Они все равно играют в навес, но это приносит результат. Потому что делают это на другой скорости. «Амкал» тоже играет на другой скорости. Но сказать, что эти команды прямо сильнее нас, я не могу.

Та же самая ситуация: уверен, что мы можем обыграть любую команду. Но так же уверен, что мы недостаточно стабильны и сильны, чтобы сказать, что мы любую переедем.

Нет, нам нужно приложить максимум усилий в каждый конкретный день. Можем любую команду обыграть, можем любой проиграть. С тренерской точки зрения мне очень понравился «Рубин», повторюсь.

Карьерные планы

— Что самое интересное и запоминающееся было на стажировке у Валерия Карпина в «Ростове»?

— Во-первых, самый главный его плюс в том, что он очень кратко и четко доносит свою мысль.

Я за семь минут теории реально понял, что он хочет от игроков в стадии прессинга. И его харизма позволяет вести диалог. Не в панибратской манере, но на одной волне с футболистами. Мне очень понравилась стажировка у него.

В «Спартаке» Карпин только начинал, и ему еще не хватало знаний, возможно, но сейчас он сильный и полностью сформировавшийся тренер, что и показывают игра и результаты «Ростова» в начале сезона.

— Твоя цель — попасть в качестве тренера в профессиональный футбол. Что для этого нужно?

— Без лицензии я точно туда не попаду.

— А с лицензией?

— Объясню свою позицию. Я делаю все что от меня зависит. Стараюсь по максимуму учиться и развиваться, а там будь что будет. Будет шанс — постараюсь по максимуму его использовать. Не будет — я сделал все от себя зависящее. Значит, может, где-то в другом месте мне попрет.

— Ты же понимаешь, что в профессиональном футболе будет проблема восприятия тебя как тренера без карьеры игрока?

— Понимаю, что изначально этап завоевания авторитета в команде у меня будет длиться дольше, чем у специалистов, игравших в серьезных клубах. Должен буду знаниями, тренировками, практикой достучаться до футболистов. Уверен, что если ты правильно доносишь свои мысли, правильно позиционируешь себя, люди тебя в итоге поймут. Просто этот путь будет длиннее, чем у других тренеров.

— А не боишься, что твоя карьера в любительском футболе, где ты уже известен, может стать стоп-фактором для приглашения тебя в клуб?

— Ну, если так, то что поделать? Это мой путь, я от него ни в коем случае не открещиваюсь. Если я нужен, то я нужен с «Эгриси» в графе опыта. Если не нужен, то не нужен.

Как тренеру мне это точно в плюс. Я вырос как тренер, многому научился. Если бы не было «Эгриси», я бы не попал на стажировки и в Португалию. Я сделал здесь очень много ошибок и продолжаю их делать, набираю опыт. Здесь, пусть минимальное, но внимание и давление, которые могут быть дальше. Коммуникация с игроками, плюс я в практике пробую многие вещи, проверяя, что работает, что нет. В теории этого всего не понять.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+