«В «Спартаке» Карпину не хватало знаний, но сейчас он сильный тренер»

Главный тренер медийного футбольного клуба «Эгриси», принадлежащего Василию Уткину, Антон Попов в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему хотел уйти из команды, но Уткин убедил его остаться, поделился впечатлениями от стажировки в «Ростове» Валерия Карпина, назвал единственную причину конфликтов с игроками в «Эгриси» и объяснил, почему медийные клубы «Амкал» и 2Drots не проиграли ни одного матча в основное время на Кубке России против профессионалов.

В первой части большого интервью Антон Попов рассказал о своей карьере футболиста и обучении тренерскому искусству. Теперь речь пойдет непосредственно о его текущей практике, игре «Эгриси» в любительской и медийной лигах, человеческих принципах и карьерных планах.

Хотел уйти из «Эгриси»

— Давай теперь про «Эгриси». Ты заранее узнал, что предыдущий главный тренер Александр Матич уходит?

— Дня за три-четыре. У нас была достаточно шумная игра с командой Картавого Ника. И вот за несколько дней Вася позвал, там был и Матич. Мы втроем сидели, и тогда я узнал. Возможно, решение было принято и до, но я ни о чем не знал. У меня не было цели возглавить «Эгриси», я шел помогать, меня абсолютно устраивала эта роль. Но и не было желания принципиально отказаться. У Матича были свои причины ухода, мы с ним до сих пор в хороших отношениях.

— Ты читаешь комментарии под выпусками сериала про «Эгриси»?

— Сейчас — да. Тогда не читал. Тогда смотрел выпуски чуть позже. Видео выходило, потом какая-то волна сходила, и я смотрел. Нужно понимать контекст раздевалки. Кто что говорит. Я должен это знать.

— То есть это часть твоей работы?

— Да. Сейчас я уже сразу смотрю серии. Может быть, не читаю особенно комментарии, но спокойно к ним отношусь.

— Бывало, что принимал решения на основе просмотренного в выпуске, чего не знал до того?

— Да, конечно. Например, увидел реакцию игрока, которая не попалась мне на глаза на поле. Я увидел это в выпуске и принял к сведению. Не то чтобы сразу решение на основе этой реакции, но как часть совокупности факторов она повлияла.

Мне дают пищу для размышлений все кадры, которые я не вижу в реальной жизни.

— Но фидбек из комментариев до тебя долетал? Когда ты стал главным, у многих твоя фигура сразу вызвала отторжение, потому что полюбился Матич. Потом тебя критиковали за общение с командой — мол, тренер не может передать свои мысли без мата, то есть не может управлять. Просто слабый тренер — после поражений. Ну и уволить тебя постоянно просили и даже требовали. До тебя все это долетало? Как относишься?

— Уволить меня и сейчас все время просят. Мне кажется, это удел всех тренеров. Даже прикольно, что я в начале своего тренерского пути сталкиваюсь с таким давлением, которое, может быть, не в том масштабе, но в неком минимальном объеме все же присутствует. Которое я не получил бы будучи тренером юношеских или каких-то неизвестных любительских команд.

Возвращаясь к отзывам, меня больше беспокоило, когда мне мама сказала, что я много матерился. Руководитель академии «Квазара» Олег Инкин мне то же самое говорил (Инкин также является одноклубником Попова по взрослому «Квазару» — «Газета.Ru»). Я на виду, и мне надо вести себя достойнее. Фидбек от конкретных людей из моего окружения я принимал и принимал, что мне нужно становиться лучше. Не всегда это получается, но я реально стараюсь себя контролировать, свои эмоции, свою речь. Мнение близких людей мне важно, а комментарии незнакомых мне сложно принять к сведению. Я их не знаю, у них может быть своя система ценностей. Там есть разные, полярные мнения, невозможно все принимать.

Я должен внутренне, от себя, делать все зависящее, чтобы становиться лучше. А не быть другим человеком, чтобы кто-то там был мной доволен.

— Были моменты, когда случались сложности во взаимоотношениях с Васей Уткиным? И, может, речь шла об увольнении?

— Во-первых, я всегда готов к увольнению. Это может реально случиться в любой момент — у меня же нет никакого контракта. И это в том числе меня мотивирует, что надо рвать... (смеется)

— Ты дорожишь этой работой?

— Не то что дорожу, но просто считаю, что надо делать все по максимуму. Если где-то не буду додавать сам, то получится, что я предал свои ценности. Ну и да, я дорожу «Эгриси», прикипел к команде, хочу все больше и больше от ребят, которые давно вместе, от усилений, которые к нам приходят, и от себя в том числе.

Со стороны Васи ни разу не было разговоров об увольнении. Наоборот, он мне всегда выражал поддержку, в том числе и публично. В голову я ему не залезу, но он никогда не показывал, что мне не доверяет.

Сам я задумывался несколько раз и Васе говорил, что все, не могу.

— Как Леонид Слуцкий, писал заявления?

— Ага, но Евгений Леннорыч (Гинер — многолетний глава ЦСКА — «Газета.Ru») не принимал (смеется).

— Когда был ближе всего?

— В прошлом году после поражения от «Герта-Отрадное» (25 сентября 2021 в чемпионате Северо-Восточной лиги ЛФЛ (2:3) — «Газета.Ru»). На следующий день у нас была еще игра с «Диркальяном», и я молчал весь матч. Понял, что контакта с командой нет никакого, и я готов уйти. И второй момент был в другой лиге. Мы играли с «Ромой» (не путать с медийной «Ромой» — «Газета.Ru») в АФЛ и проиграли — 2:10. Когда десять получил, понял, что больше не готов. Искренне верил, что уйду.

— Что удержало от ухода?

— Вася Уткин. Он умеет убеждать. Раз он не готов расстаться, значит, надо продолжать работать, улучшать, улучшать. Пережить эти моменты и становиться лучше. Главное, не предаваться в такие моменты унынию.

Проблема отношений с игроками

— Что самое сложное в работе с любительской командой?

— В чем заключается португальская система? Ты в тренировочном процессе все время повторяешь моменты, которые тебе пригождаются в играх.

Так как многие любители работают и учатся, они не могут посещать все тренировки. Они могут на игру не приехать из-за того, что на свадьбе перегуляли.

В профессиональных командах рычаги воздействия другие. Там ты не явился на тренировку — пожалуйста, отдыхай, и никто с тобой церемониться не будет. А здесь ты входишь в положение игроков, потому что мы — любительская команда. Обучался журналистике у Василия Уткина и стажировался в «Ростове» у Карпина. Интервью главного тренера «Эгриси» Любительский футбольный клуб «Эгриси», принадлежащий знаменитому комментатору Василию Уткину, уже... 28 сентября 22:40

Я и так благодарен ребятам, которые находят время для тренировок, оставляют какие-то свои дела. Многим уже не 18 лет. У них свои отношения, работа, но они все равно приезжают тренироваться. Но сложность в том, что ты должен систематически делать какие-то вещи. И ты вроде проговорил, потренировал, потом требуешь это в игре, а человека на тренировке не было.

В любителях путь систематического повторения занимает намного больше времени, чем если бы это была профессиональная команда, и ежедневно все бы посещали тренировки. Все время приходится понимать, принимать и возвращаться к определенным вещам, потому что сегодня игрок появился на тренировке.

— Только не уходи ответа: с кем из «Эгриси» сложнее и легче всего работать?

— Бывают разные периоды времени. Сложнее всего с теми, кто меньше ходит на тренировки. Сейчас объясню это конкретно: есть Струн (Игорь Струнин, капитан «Эгриси» — «Газета.Ru») и Глеб (Глеб Алексеев, друг Струнина — «Газета.Ru»), которые долго не тренировались и приезжали только на игры. Я понимаю, что не могу с них требовать в игре те вещи, над которыми мы работали с командой.

И я, получается, злюсь, потому что мне нужны эти вещи, а они их не тренировали. Со слов это понять невозможно. Я злюсь, и у нас начинаются проблемы во взаимоотношениях, потому что они не появились на тренировке.

Я хочу, чтобы они играли, они способны на это, но не могут дать нужных вещей на поле. Сейчас они появляются на всех тренировках, и у нас с ними прекрасные отношения.

Мы на тренировке пообщаемся, на игре пообщаемся, проговорим, потренируем эти моменты. Но как только их нет, проблемы снова возвращаются. Со Струном и Глебом у меня все проблемы были как раз из-за этого. Из-за этого и партнеры не понимают, как с ними взаимодействовать. На это в играх уходит очень много времени.

А нет проблем как раз с теми людьми, которые постоянно ходят на тренировки: Кулик (Александр Куликов, вице-капитан «Эгриси» — «Газета.Ru»), Петя (Петр Коваленко — «Газета.Ru»), Серега Вострухов, Никита Зорин (игроки «Эгриси Москва» в ЛФЛ и «Эгриси» в МФЛ — «Газета.Ru»). Мы проговариваем на тренировках все моменты недовольства, я понимаю, чего от них ждать в игре, они понимают, что я от них требую, и нам уже легче.

Вся сложность в этом. У меня нет никаких кардинальных человеческих проблем во взаимоотношениях с кем-либо. Я стараюсь принимать людей, входить в их положение, потому что мы все любители. Отсутствие диалога порождает недопонимание.

— Для любительского футбола у вас очень серьезный клуб. Почему Струн играет без капитанской повязки?

— В Медиалиге сейчас он в повязке играл. А так, не знаю... Мне не то чтобы плевать, кто капитан. Просто я спокойно отношусь. У нас достаточно простая система: испанская методика капитанства. Струн, Кулик, Петя — кто дольше всех в команде. В последней игре все они не начинали в старте, капитаном вывел Кока (Кока Кикалишвили — «Газета.Ru»).

— А не было желания заставить Игоря надеть повязку?

— У меня — точно нет. В ЛФЛ он опять может спокойно без повязки выходить, если хочет. В Медиалиге он играет с повязкой. Недавно наш защитник Серега Коваленко, который был капитаном в «Фемиде» (команда ЛФЛ, прекратившая существование — «Газета.Ru»), передал Струну свою повязку.

— Переход с 8 на 8 на большой футбол по-тренерски насколько сложен? Как отнесся к этой идее? Речь не о Медиалиге, а именно о футболе.

— Да на самом деле методика вообще идеально ложится! У нас добавилась одна тренировка в формате 11 на 11.

— Все на нее ходят?

— Да, это обязательное условие, если хочешь играть в МФЛ. Исключения, конечно, есть, но по уважительным причинам, заранее и разово. Недавно была как раз ситуация с Глебом. У него была травма, и он не мог прийти на эту тренировку. Решали командой, что делать, будет он или не будет играть. А у нас как раз совпало, что были проблемы с центральными полузащитниками. Все вместе решали, и он был на другой тренировке на неделе, просто не 11 на 11. В общем, в качестве исключения решили, что он сыграет.

А так, быть на тренировке 11 на 11 — обязательное условие, чтобы играть в МФЛ. Тренировки у нас теперь во вторник, среду и четверг. По методике идеально получается, потому что это три основных дня. Вторник и четверг на малом пространстве, среда — на большом. Все идеально ложится.

Единственная проблема с правилом офсайда. Потому что в ЛФЛ их нет, а в 11 на 11 ты обязан поддерживать линию, компактность, чтобы оставить нападающих соперника за спиной.

ЛФЛ и МФЛ

— С точки зрения развития «Эгриси» Медиалига — глоток свежего воздуха? И как это отразится на выступлении команды в ЛФЛ?

— Для нас приоритетны оба турнира. Для меня они абсолютно равнозначны, и я никак не хочу их делить. Но я вижу, что у ребят сейчас Медиалига забирает больше внимания. Даже на ЛФЛ приехали — все обсуждают прошедший матч в МФЛ.

— Из-за этого проиграли?

— Нет, не из-за этого. Но это тоже влияет. Потому что для нас без Медиалиги матчи «Эгриси Москва» с «Интером» (один из сильнейших клубов Москвы — «Газета.Ru») и первой команды с «Рапидом» (бронзовый призер прошлого сезона — «Газета.Ru») — встречи, которых мы бы ждали. А так Медиалига забрала это внимание. И мы такие только в субботу вечером — о, завтра с «Интером» играем!

Но второй команде МФЛ только помогла. Ребята играют в Медиалиге, тренируются и вообще сильно спрогрессировали. С тем же «Интером» в первом круге они уступили 1:6, но до 53-й минуты счет был 1:2, а третий гол нас выключил. А теперь проиграли 1:2 в абсолютно равной игре. Вторая команда дает бой абсолютно любому сопернику и прогрессирует.

Ну а первая обыграла «Интер», а потом проиграла две встречи из четырех. Не знаю, Медиалига забирает эмоции, или нам не хватает характера, ментальности — выжимать максимум из каждого момента...

— Если посмотреть на путь «Эгриси», то из года в год есть проблемы со стабильностью. Если конкретизировать, то в каждом сезоне есть матчи, где, такое ощущение, команда играть не хочет. Это вообще проблема любителей, но за вами легко следить из-за съемок. При этом глобально на длинную «Эгриси» ведь занимает те места, на которых команда и должна быть, нет?

— Считаю, что все места, занятые нами в прошедших сезонах, по делу. Мы дважды стали четвертыми в вышке. В том сезоне, наверное, могли бы обойти «Рапид» и занять третье, но он был стабильнее и в итоге по делу оказался выше. Мы два раза сыграли вничью с аутсайдером «Джокером»! Вот четыре очка, которые бы сразу нас подняли на строчку вверх, хотя мы сам «Рапид» в чемпионате так и не обыграли. В этом году мы идем чуть получше, но «Рапид» опять стал камнем преткновения — первая команда ему дважды уступила, хотя вторая выиграла.

— Гипотетический вопрос. Если в концовке чемпионата матч первой и второй команды будет многое решать для первой, как это будет? Ты вроде как устраняешься в этих играх от управления, но не будет ли у игроков соблазна самим «расписать» результат?

— Считаю, что «Эгриси» должен заслужить победу над «Эгриси Москва» в равной борьбе. Если они сильнее — пожалуйста.

— А не думаешь, что «Эгриси Москва» не захочет отнять титул или медали у своих? Не по просьбе ребят из «Эгриси», а просто, сами.

— Думал уже на эту тему. Плохо, что мы встречаемся в предпоследнем туре. Изначально должны были играть во втором туре второго круга, и тогда этот вопрос бы не встал. У меня есть мысли по этому поводу. Сделать какое-то пари. Может, не денежное, а на какое-то наказание, что лучше звучит. Чтобы парни понимали сами, что проигрывать — не вариант. Чтобы не было вот этого: «Ну, давайте отдадим». Чтобы проигрывать было стремно. Русская классика в Кубке: «Спартак» красиво разгромил «Зенит» «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России... 30 сентября 07:59

Я абсолютно против, чтобы кто-то кому-то отдавал. И в первом круге, уверен, была честная борьба («Эгриси» победил — 4:3 — «Газета.Ru»). Ребята из второй команды обделены вниманием к себе и хотят доказать, что должны играть в первой команде.

Я видел, что в концовке первая команда где-то забоялась даже, когда счет стал 4:3. Стали выбивать по аутам, а я даже искренне хотел, чтобы «Эгриси Москва» сравнял счет, и люди перестали бы бояться играть при минимальном преимуществе и больше не стали тянуть время.

Отношение к медиафутболу

— Как ты относишься к медиафутболу в принципе?

— Меня отталкивают некоторые вещи: грязь, оскорбления, скандалы.

— А когда сто человек бегают по полю?

— Смотря с какой целью. Если празднуют гол, то нормально. Когда они провоцируют какие-то скандалы и чуть что выбегают — это другое. В позитивном ключе прикольно, в негативном — нет.

— Согласен, что в медиафутболе трэш-ток стал не проявлением эмоций, а неким методом достижения цели?

— Ну да. Причем это такой трэш-ток достаточно низкого качества. Очень надеюсь, что с приходом Васи Уткина все станет глубже и интереснее, потому что сейчас все скатывается в оскорбления, что не интересно.

— Медиафутбол — это вообще явление?

— Не знаю. Понимаю, почему он появился. Кто тут играет? По сути, не состоявшиеся футболисты. Как и в ЛФЛ. Кто дальше не пошел в профессионалы и кто завершил карьеру. В ЛФЛ давно уже деньги, здесь тоже начали появляться.

В профессиональном футболе в низших дивизионах беда — кто играет? 20-летние и 40-летние. Люди моего возраста (Антону 28 лет — «Газета.Ru») не играют во Второй лиге. Потому что незачем! Нет денег, нет болельщиков, никому ничего не нужно. А есть альтернатива. Была в виде ЛФЛ, а теперь Медиалига в формате 11 на 11. Ты получаешь внимание и можешь получить на этом достаточно неплохие деньги. И футбол хорошего уровня. Медиалига позволяет закрыть потребности людей, которые в состоянии играть в футбол и хотят получать хорошие деньги.

Считаю, это проблема профессионального футбола, что возникла Медиалига и что она забирает на себя внимание.

— Насколько это долгоиграющая история?

— Надеюсь, что она перейдет в профессионалы. Что эти команды не останутся здесь, а пойдут дальше. У них есть серьезная аудитория. И дальше в идеале при них появятся академии и так далее. Но все равно нужно будет перевернуть сознание и уйти от всей этой грязи, оскорблений, чтобы дети, которые смотрят это, хотели бы играть в футбол не в Медиалиге, а профессионально. Если медийные команды перейдут в профессионалы, мне кажется, мы сможем раскачать это болото.

Очень рад, что «Амкал» и 2Drots в Кубке России на уровне соперников из Второй лиги за пять матчей так никому и не проиграли.

Ненависть из-за ревности

— То есть ты поддерживаешь идею пригласить «Амкал» и 2Drots в Кубок России?

— Да, конечно.

— А чем вызвана ненависть соперников по турниру к ним?

— Наверное, ревностью. Возможно, они просто не осознают масштабов этого тренда. Мир российского футбола чуть качнулся в другую сторону.

Было видно, что люди из Второй лиги оказались психологически не готовы к матчам с таким ажиотажем! По сути, ажиотаж был на уровне Премьер-лиги, а люди, которые стремятся туда, не справились с этим. Ментально, психологически.

— Восприятие поражений от «Амкала» и 2Drots как трагедии — ошибка?

— Да тот же «Зоркий» (уступил в первом раунде Кубка по пенальти «Амкалу» — «Газета.Ru») сам только вышел из любителей, а все его игроки продолжают по воскресеньям играть в ЛФЛ! Ничего удивительного в таком результате вообще. Они точно такие же.

«Чертаново» и «Текстильщик» из Иваново — чуть другая история. Это команды с амбициями. Для них такие поражения могли быть трагедией, но не для «Зоркого». А они вышли как на войну и проиграли (руководство «Зоркого» уволило после поражения от «Амкала» тренера — «Газета.Ru»).

Уровень и задачи «Эгриси»

— Есть для тебя в Медиафутболе матч, который для тебя наиболее интересен? Твои игроки уже наверняка обвели красным игру с 2Drots...

— Во-первых, я не знаю календарь. Но да, возможно, 2Drots выделяются среди всех соперников. Но для меня это все, честно, вообще не важно. Принципиального соперника всегда можно найти. Во всех командах играют люди, которых я и так знаю по другим турнирам (смеется). Для меня важно, чтобы игра не совпала с ЛФЛ.

Я ловлю кайф от того, что мы просто там, что нас снимают, мы играем в красивой форме, хотим показать интересный футбол, в который можем играть. Конечно, хотелось бы на крутом стадионе сыграть, в раздевалки там пойти и так далее.

— А задачу Василий Уткин сформулировал перед командой?

— Конечно, все хотят выиграть. Не ставить эту цель — глупо для спортсмена.

— Каков уровень «Эгриси»? Понятно, что вы можете обыграть любого. Но на длинную в ЛФЛ, например, с «Интером» бороться не способны. На что ваша команда может рассчитывать в медиафутболе?

— Я знакомлюсь. Пока нет осознания нашей команды в этой иерархии. Есть несколько очень хороших команд с сильными исполнителями. Как команда мне очень «Рубин» понравился (разговор состоялся после первого тура — до того, как «Рубин» разгромил во втором 2Drots «Газета.Ru»). Повестка для Валуева, бронь для футболистов: российский спорт в новых реалиях Специально для читателей «Газета.Ru» собрала в одном онлайне все самые актуальные... 30 сентября 07:59

У 2Drots как раз очень простая игра — это та же самая Вторая лига, но с антуражем. При этом они очень надежны, умеют добиваться результата и действуют на скоростях более высоких, чем у других команд. Они все равно играют в навес, но это приносит результат. Потому что делают это на другой скорости. «Амкал» тоже играет на другой скорости. Но сказать, что эти команды прямо сильнее нас, я не могу.

Та же самая ситуация: уверен, что мы можем обыграть любую команду. Но так же уверен, что мы недостаточно стабильны и сильны, чтобы сказать, что мы любую переедем.

Нет, нам нужно приложить максимум усилий в каждый конкретный день. Можем любую команду обыграть, можем любой проиграть. С тренерской точки зрения мне очень понравился «Рубин», повторюсь.

Карьерные планы

— Что самое интересное и запоминающееся было на стажировке у Валерия Карпина в «Ростове»?

— Во-первых, самый главный его плюс в том, что он очень кратко и четко доносит свою мысль.

Я за семь минут теории реально понял, что он хочет от игроков в стадии прессинга. И его харизма позволяет вести диалог. Не в панибратской манере, но на одной волне с футболистами. Мне очень понравилась стажировка у него.

В «Спартаке» Карпин только начинал, и ему еще не хватало знаний, возможно, но сейчас он сильный и полностью сформировавшийся тренер, что и показывают игра и результаты «Ростова» в начале сезона.

— Твоя цель — попасть в качестве тренера в профессиональный футбол. Что для этого нужно?

— Без лицензии я точно туда не попаду.

— А с лицензией?

— Объясню свою позицию. Я делаю все что от меня зависит. Стараюсь по максимуму учиться и развиваться, а там будь что будет. Будет шанс — постараюсь по максимуму его использовать. Не будет — я сделал все от себя зависящее. Значит, может, где-то в другом месте мне попрет.

— Ты же понимаешь, что в профессиональном футболе будет проблема восприятия тебя как тренера без карьеры игрока?

— Понимаю, что изначально этап завоевания авторитета в команде у меня будет длиться дольше, чем у специалистов, игравших в серьезных клубах. Должен буду знаниями, тренировками, практикой достучаться до футболистов. Уверен, что если ты правильно доносишь свои мысли, правильно позиционируешь себя, люди тебя в итоге поймут. Просто этот путь будет длиннее, чем у других тренеров.

— А не боишься, что твоя карьера в любительском футболе, где ты уже известен, может стать стоп-фактором для приглашения тебя в клуб?

— Ну, если так, то что поделать? Это мой путь, я от него ни в коем случае не открещиваюсь. Если я нужен, то я нужен с «Эгриси» в графе опыта. Если не нужен, то не нужен.

Как тренеру мне это точно в плюс. Я вырос как тренер, многому научился. Если бы не было «Эгриси», я бы не попал на стажировки и в Португалию. Я сделал здесь очень много ошибок и продолжаю их делать, набираю опыт. Здесь, пусть минимальное, но внимание и давление, которые могут быть дальше. Коммуникация с игроками, плюс я в практике пробую многие вещи, проверяя, что работает, что нет. В теории этого всего не понять.