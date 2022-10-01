Трусова ушла к своему парню: призер Олимпиады сменила Тутберидзе на Соколовскую

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию 2022 года Александра Трусова в новом сезоне будет работать под руководством нового специалиста — Светланы Соколовской. 18-летняя медалистка Игр в Пекине уже во второй раз в карьере покидает группу Этери Тутберидзе и отправляется на поиски «своего» тренера. «Газета.Ru» — о том, что повлияло на решение Трусовой об уходе и о том, что ждет титулованную спортсменку в ближайшем будущем.

Вечером 1 октября стало известно, что Александра Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла под крыло Светланы Соколовской. Первым информацию о трансфере опубликовало РИА «Новости», позднее ее подтвердили ТАСС и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Она перешла к мальчику, с которым дружит. Я знаю, что Этери Георгиевна выдающийся тренер. Мы увидим, что будет дальше, предполагать не надо», — приводит ее слова «Матч ТВ».

Как информирует РИА «Новости», Трусова пошла на такой шаг из-за тяжелых тренировок в группе Тутберидзе.

«Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по ее мнению, у нее обостряются травмы», — заявил собеседник агентства.

Кто такая Светлана Соколовская?

56-летняя специалистка является тренером школы ЦСКА. В профессиональной карьере Соколовская выступала в двух направлениях — одиночном катании и танцах на льду. Под ее руководством выступали такие фигуристы, как Мария Сотскова, Светлана Панова, Катарина Гербольдт, Ирина Булушева, Иван Благов, Арина Мартынова, Мария Волковская, Екатерина Самойлова, Виктория Безрукова.

Наиболее знаменитым учеником Соколовской является фигурист-одиночник Марк Кондратюк. В прошедшем сезоне ему удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета на трех из четырех возможных турнирах — чемпионате России, чемпионате Европы и Олимпийских играх, добыв золото в командном первенстве.

close 100% Марк Кондратюк обсуждает свой тренировочный прокат с тренером Светланой Соколовской на Гран-при России по фигурному катанию Денис Гладков/«Газета.Ru»

18-летний спортсмен не сумел выиграть лишь чемпионат мира в Монпелье, не будучи до него допущенным (как и вся национальная команда, попавшая под санкции Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований).

Трусова уходит от Тутберидзе уже во второй раз

«Русская ракета» (именно так ласково называют ее болельщики) впервые покинула группу Этери Тутберидзе в мае 2020 года, довольствовавшись бронзой чемпионата Европы (чемпионат мира в том году был отменен из-за пандемии COVID-19). Спортсменка была недовольна тем, что тренеры не поддерживали ее рвение к исполнению четверных прыжков из-за их нестабильности, предлагав ей сначала довести до совершенства более простые элементы.

Сезон-2020/21 Трусова провела под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который в тот момент делал первые шаги в тренерской деятельности. Тот сезон Александра провела достойно, взяв бронзу на чемпионате России, а затем и на чемпионате мира, причем путь к медали мирового первенства фигуристке дался непросто.

Из-за срыва тройного лутца Трусова осталась без каскада, вследствие чего заняла лишь 12-е место после короткой программы, однако блестящее исполнение произвольной программы, несмотря на два падения после четверных прыжков, позволило ей набрать рекордные баллы и взлететь на девять строчек в итоговом протоколе.

Спустя месяц после чемпионата мира Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой, после чего фигуристка вернулась под крыло Этери Тутберидзе.

Олимпийский сезон Трусова начала в статусе одной из преследовательниц Камилы Валиевой, для которой он стал первым на взрослом уровне. Довольствовавшись серебром чемпионата России и бронзой чемпионата Европы, Александра смогла закрепить медальный успех серебром Олимпийских игр, уступив лишь Анне Щербаковой, опередив при этом Валиеву, которая стала участницей допинг-скандала с применением запрещенного триметазидина.

Все решила любовь?

Теперь Александра Трусова будет готовиться к соревнованиям вместе с Марком Кондратюком — об их отношениях стало известно в мае нынешнего года. Поклонники фигурного катания и раньше могли наблюдать за парой в социальных сетях, однако до официального объявления можно было лишь догадываться о том, что Марк и Александра являются возлюбленными.

close 100% Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк avtrusovaofficial/Telegram

Учитывая то, что российские спортсмены не будут в текущем сезоне принимать участие в международных соревнованиях, можно предположить, что совместные тренировки пойдут фигуристам только на пользу — лишнего давления на Трусову и Кондратюка не будет, зато на внутренних стартах публика будет еще с большим интересом и удовольствием наблюдать за прогрессом атлетов как на льду, так и за его пределами.

Правда, подобным образом мыслят не все. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что уход Трусовой ей лишь навредит.

«Мне об этом ничего не известно. Ничего не могу сказать. Я в этих переходах ничего хорошего не вижу. Она добилась больших успехов при тренере, который воспитывает олимпийских чемпионов. От добра добро не ищут», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Так это или нет — мы узнаем уже совсем скоро. Уже через три недели в Москве стартует первый этап Гран-при России, на котором выступят и Трусова, и Кондратюк.