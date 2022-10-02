Фанаты проигравшей команды жгли полицейские машины: 127 человек погибли на футбольном матче

Беспорядки на футбольном матче в Индонезии между клубами «Арема» и «Персебайя Сурабая», в результате которых погибли человек и еще 180 пострадали, 1 октября 2022 года

На футбольном матче в Индонезии между клубами «Арема» и «Персебайя Сурабая» произошли масштабные беспорядки, унесшие жизни 127 человек. «Газета.Ru» рассказывает о подробностях инцидента, а также вспоминает другие столкновения с многочисленными жертвами на футбольных турнирах.

Клуб «Арема» в матче индонезийской Лиги 1 уступил на своем поле команде «Персебайя Сурабая» со счетом 2:3. Матчи двух этих коллективов носят принципиальный характер. Фанаты обоих клубов всегда с нетерпением ждут противостояния, а победа в нем по значимости уступает разве что триумфу в чемпионате страны. Обучался журналистике у Василия Уткина и стажировался в «Ростове» у Карпина. Интервью главного тренера «Эгриси» Любительский футбольный клуб «Эгриси», принадлежащий знаменитому комментатору Василию Уткину, уже... 28 сентября 22:40

После финального свистка фанаты «Аремы» решили выяснить отношения с игроками своей команды на футбольном поле. Тысячи болельщиков выбежали на газон, но полицейские применили слезоточивый газ, после чего началась давка. Беспорядки вылились и за пределы арены: толпа сожгла восемь полицейских машин.

В результате происшествия погибли более 100 человек, включая детей и женщин. Глава полиции провинции Восточная Ява сообщил, что из 127 погибших двое были полицейскими. Футбольная федерация Индонезии уже запретила «Ареме» проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла все ближайшие игры.

К сожалению, футбольный мир знает немало других примеров, когда люди погибали на футбольных турнирах. «В «Спартаке» Карпину не хватало знаний, но сейчас он сильный тренер» Главный тренер медийного футбольного клуба «Эгриси», принадлежащего Василию Уткину, Антон Попов... 30 сентября 12:21

Самая свежая история случилась 24 января 2022 года перед матчем 1/8 финала Кубка Африканских наций 2021 года между сборными Камеруна и Коморских островов. Тогда 50 тысяч болельщиков пытались пробиться на стадион «Поль Бийя» в столице Камеруна. Полиция не сумела остановить толпу, и в результате давки погибли восемь человек, а еще 50 получили ранения, в том числе тяжелые.

Один из самых шокирующих инцидентов произошел в 2012 году в египетском Порт-Саиде, где местная команда «Аль-Масри» играла с Аль-Ахли из Каира. После матча около четырех тысяч поклонников обеих команд принялись выяснять отношения на футбольном поле, а полиция никак не вмешивалась в происходящее. В тот вечер погибли 73 человека.

В январе 2013 года суд вынес приговор 73 участникам беспорядков. 21 человека из них приговорили к смертной казни, тогда беспорядки учинили родственники осужденных. Они начали штурм тюрьмы и убили двух полицейских. В город вошли танки. В ходе беспорядков было убито около 30 человек.

В 2015 году египетский суд провел заключительное заседание по делу о давке на стадионе Порт-Саида, пересмотрев обвинения 73 человек. Суд приговорил к смертной казни 11 человек, еще 15 получили тюремные сроки от 5 до 15 лет, а 21 подсудимый был оправдан. «Кого он предал?» Игрок «Динамо» резко отказал сборной России и уехал в Грузию Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за молодежную сборную Грузии. Старший... 20 сентября 15:31

Не обошли подобные инциденты и нашу страну. 20 октября 1982 года в московских «Лужниках» проходил матч 1/16 финала Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и нидерландским «Хаарлемом». В тот день стояла холодная и снежная погода. В самом начале матча Эдгар Гесс вывел красно-белых вперед. Почти до самого конца в игре больше не было ничего интересного, и зрители, которых было около 16 тысяч, потянулись к выходу со стадиона. Болельщики москвичей в основном расположились на трибуне «C». Лишь за 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов удвоил преимущество москвичей.

По показаниям очевидцев, на последних ступеньках лестницы упала девушка. Люди, которые шли впереди, остановились и попытались помочь ей подняться, но народ сзади напирал, и те, кто пытался помочь, были сразу смяты потоком, повалены и затоптаны. О них продолжали спотыкаться другие, и гора тел росла. Затем перила лестницы не выдержали напора людей, и фанаты стали падать на бетонный пол. Некоторых людей это спасло от гибели, а другие были раздавлены под грудой падающих тел.

22 октября 1992 года, к десятилетию со дня трагедии, у западных трибун «Лужников» был установлен памятник «Погибшим на стадионах мира».