За вторым титулом подряд: Ферстаппен после Гран-при Сингапура может стать чемпионом мира. LIVE
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В Сингапуре проходит 17 этап чемпионата мира Формулы-1. Если нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержит победу и добавит к ней бонусный балл за быстрейший круг, то для завоевания чемпионства за две гонки до конца сезона ему необходимо, чтобы Леклер финишировал в Сингапуре не выше восьмого места, а Перес — не выше четвертого. У Расселла в таком случае не останется шансов, даже если он займет второе место.
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16:17
Ферстаппен отстает от лидирующего Переса на 21 секунду.
16:15
Переместился Ферстаппен на девтяую строчку.
16:14
Сайн жестко выпихнул в первом повороте Хэмилтона, Льюис жаловался своей команде на это, но расследования инцидента не будет.
16:13
Александер Албон еще на старте вылетел за пределы трассы. Теперь он идет на 20 месте.
16:12
Ферстаппен обогнал Стролла и вырвался на десятое место.
16:11
Леклер идет на второй позиции. Замыкает тройку Сайнс.
16:10
Серхио Перес вырвался на первую позицию, Ферстаппен вылетел из первой десятки.
16:07
Очень мокрая трасса. Посмотрим, как это скажется на гонке.
16:05
Стартовал прогревочный круг.
16:05
Гонка началась! 61 круг должны будут проехать пилоты.
16:00
Осталось пять минут до начала прогревочного круга.
15:49
Началась церемония старта. Звучит гимн Сингапура.
15:34
Пилоты уже выехали к стартовой решетке. Буквально 30 минут осталось ждать старта.
15:01
Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен по итогам квалификации остался только восьмым — он дважды шёл круги с улучшением времени Леклера, однако оба раза бросил свой круг.
14:58
Прогревочный круг начнется в 16:05 по московскому времени.
14:50
Гонка должна была начаться в 15:00, но ее старт откладывается из-за тропического ливня на неопределенный срок.
14:45
Добрый день! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию гонки, которая пройдет в рамках Гран-при Сингапура чемпионата мира Формулы-1.
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