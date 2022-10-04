«Жесткое противостояние»: Плющенко и Ягудин могут сразиться в шоу-турнире

Продолжающееся со времен их профессиональных карьер противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина с новой силой вспыхнуло после обмена колкостями в интервью и соцсетях. Знаменитая российская фигуристка Катарина Гербольдт сказала «Газете.Ru», что было бы здорово увидеть их дуэль на мартовском шоу-турнире ФФКР.

«Да он кататься не умеет»

Противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, бывшее классикой 2000-х годов и отличавшееся своей непримиримостью и даже ненавистью, вспыхнуло с новой силой.

Виной тому — сложившаяся ситуация с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Так, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) представила на новый сезон свой собственный календарь турниров, который должен полноценно заменить для отечественных спортсменов привычное расписание международных стартов.

Среди прочего, ФФКР предложила и пару новинок, и одной из них станет специальный турнир шоу-программ, который пройдет с 18 по 19 марта в Москве. Причем участвовать в нем, как анонсировано, могут как действующие спортсмены, так и легенды национального фигурного катания, уже завершившие карьеры.

Об участии в этом турнире спросили Плющенко, который заявил, что все будет зависеть от суммы, которая ему будет предложена за выход на лед.

«Здесь все упирается в бюджет. Да, я открыто говорю. А мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому‑то было хорошо? Я не против, могу откататься», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ». «Клуб может расторгнуть договор»: нападающего Лукина оштрафовали за покупку военного билета Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева», а ныне игрок «Югры»... 03 октября 17:38

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что его поклонники и так имеют возможность наблюдать его выступления в собственных шоу, таких, как «Союз чемпионов», и спектаклях («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Золушка»), где Евгений собирается выходить на лед и дальше.

Но дальше его спросили о возможном возрождении противостояния с Алексеем Ягудиным, на что Плющенко высказался довольно резко:

«Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

Ягудин, сейчас работающий ведущим шоу «Ледниковый период» и комментатором соревнований на Первом канале, в долгу не остался и отреагировал в «сториз» в своей соцсети.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду», – написал олимпийский чемпион, опубликовав картинку со сравнением их с Плющенко результатов в очных противостояниях на льду.

Результаты получились следующие (учитывались только совместные старты): победа Ягудина на единственной совместной Олимпиаде, три выигранных Алексеем чемпионата мира против одного у конкурента, по две победы на чемпионатах Европы, 3-2 на чемпионатах России в пользу Плющенко, три финала Гран-при за Ягудиным и лишь один у Евгения, а также один триумф Алексея на юниорском ЧМ и два на юниорском ЧР против победы Плющенко в Играх доброй воли. Трусова ушла к своему парню: призер Олимпиады сменила Тутберидзе на Соколовскую Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию 2022 года Александра Трусова в новом... 01 октября 22:50

В итоге на 14 побед Ягудина пришлось восемь выигранных дуэлей его извечным оппонентом.

«Как Медведева против Загитовой»

Для «Газеты.Ru» свое возможное участие в новом турнире прокомментировала знаменитая в прошлом российская фигуристка, выступавшая как в одиночке, так и в паре (с Александром Энбертом) Катарина Гербольдт, ныне работающая тренером.

«Нет, не думала. Я уже не понимаю, в качестве кого кататься — парницы или одиночницы. Это во-первых, а во-вторых, столько работы, что времени самой тренироваться пока нет», — рассказала она, отметив при этом, что из Федерации к ней с предложением заявиться пока никто не обращался.

Что касается участников шоу-турнира, то, по мнению Гербольдт, интересными были бы как раз принципиальные противостояния прошлых десятилетий.

«Мне кажется, интереснее всего было бы посмотреть на спортсменов из прошлого, когда совсем другим было фигурное катание. Тех, кто выступал лет 10-15 назад, может быть, даже больше. Сравнить прошлое и настоящее фигурного катания, — считает специалист.

А конкретно дуэль Ягудина и Плющенко она назвала, пожалуй, самым захватывающим из возможных противостояний.

«Думаю, если еще подогреть к этому интерес, то могла бы получиться самая запоминающаяся битва. Это было бы действительно интересно. Такого же плана по принципиальности, как противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Просто все уже немножко подзабыли, насколько это было остро, — отметила Гербольдт.

— Не знаю, что из этого выльется, но знаю, что у них всегда было довольно жесткое противостояние. Думаю, это [сразиться друг с другом снова] было бы действительно интересно и принципиально для каждого». Фанаты проигравшей команды жгли полицейские машины: 127 человек погибли на футбольном матче На футбольном матче в Индонезии между клубами «Арема» и «Персебайя... 02 октября 09:03

Что касается самого турнира, то идея его проведения представляется экс-фигуристке довольно интересной, хоть пока и не до конца понятной в плане реализации:

«Пока все это выглядит сыро и непонятно, но всегда интересно что-то новое, неизведанное. Поэтому, мне кажется, получится действительно захватывающе. Надо посмотреть, понаблюдать за этим».