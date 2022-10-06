«Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции»

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью «Газете.Ru» рассказали об участии в чемпионате страны по травмоопасному виду танцев Exhibition, которое чуть не сорвалось из-за повреждения партнера. Также хореографы оценили новые программы сборной России по фигурному катанию и признались, что у них «возникли вопросы» к постановке Камилы Валиевой, посвященной допинговому скандалу на Олимпиаде. Наконец Артемий Каташинский рассказал о совместных тренировках с Юлией Савичевой, высоко оценил ее физическую форму и объяснил, почему певица сорвала плечевой сустав после первого занятия.

«Ощущается, что Савичева давно не занималась танцами, но мы это быстро поправим»

— Артемий, вы стали заниматься с Юлией Савичевой, чтобы совместно выступить на турнире PRO AM. Какой была ваша первая реакция на ее предложение выступить вместе?

— Конечно, я был удивлен. Юлия многого достигла в жизни и участие в турнире для нее — это достижение новой цели. Бросить себе вызов способен не каждый человек, который уже очень многого достиг.

Для меня это очередное подтверждение, что талантливый человек талантлив во всем, и такая красавица, как Юлия Савичева, всегда будет на пьедестале внимания и оваций зрителей.

— Как прошло знакомство с Савичевой?

— Было ощущение, что мы с ней знакомы уже давно. Знаете, такая легкость и позитив! Юля сразу влилась в танцевальный процесс, без лишних слов.

— Вы уже больше месяца занимаетесь с Юлией. Как оцените ее уровень в танцах и физическую подготовку?

— У Юли потрясающий уровень физической подготовки.

Конечно, ощущается, что она давно не занималась танцами, но мы это непременно поправим, тем более с таким потрясающим педагогом и тренером, как я (улыбается).

Мой профиль — превращать людей в танцоров, даже если они никогда не танцевали.

— После первой тренировки Савичева даже пила обезболивающие, как она рассказала в своем влоге. Что произошло?

— Скажем так, это профессиональная деформация: во время концертов Юля держит микрофон в правой руке, а левая у нее свободна, и она всегда ей распоряжается, как свободной.

А в парном танце у нее сорвался плечевой сустав. От этой ситуации не застрахован никто.

Скажу больше — у меня практически сразу случилась та же проблема. Но, думаю, мы с Юлей уже синхронизировались как танцевальная пара.

— Как часто проходят ваши занятия? Савичева говорила во влоге, что у нее «адский график», и партнер должен быть готов к этому.

— В тренировочном процессе важна регулярность, поэтому встречаемся каждую неделю. Кроме того, мы очень ограничены во времени подготовки к турниру, Юля это прекрасно понимает и не пропускает занятия. Планируем обычно на неделю вперед: бывает, что занимаемся утром, иногда встречаемся на паркете вечером.

Юля поражает меня своей целеустремленностью: у нас было несколько тренировок, после которых она или уезжала сразу в аэропорт, или же ехала ко мне сразу после прилета.

— В каких стилях вы готовите танцы?

— Мы готовим несколько танцев в разных стилях. Это и американский Exhibition, отдельно европейская и латиноамериканская программа. Кроме того, в постановке танцев мы используем элементы джаза и contemporary, миксуем современную хореографию с европейской и латиноамериканской. Получается своеобразный фьюжн.

— Как часто звезды эстрады участвуют в PRO AM?

— Пока звезды на PRO AM — это экзотика. Бывает, что участвуют, но в силу насыщенного графика не каждый может себе это позволить.

В нашем зале тренируется Оксана Федорова, также бальными танцами занимается и супруга Мота — Мария Мельникова. Не исключаю, что с кем-то из них или других артисток мы можем встретиться на ближайшем турнире PRO AM.

— У вас будет только одно совместное выступление с Юлией — на PRO AM 27 ноября? Или где-то еще можно будет вас увидеть?

— Пока все наши силы сосредоточены на подготовке к чемпионату. Но Юля прекрасно знает, как всех заинтересовали ее планы и, думаю, она непременно порадует своих поклонников танцевальным выступлением.

— Видели ли вы последний клип Савичевой «Синоптики»? Он построен на танцах.

— Я, как и Юля, обожаю мюзиклы, и клип «Синоптики» с танцами в духе любимых фильмов меня очень порадовал. Видно, что в эти танцы и Юля, и ее команда вложили частичку себя. Думаю, что для нее он стал важным шагом к заветной мечте вернуться на танцевальный паркет.

— Можно ли надеяться, что мы увидим вас с Мариной в одном из клипов Савичевой в качестве танцоров?

— Вполне возможно. Знаете, когда в моей жизни появляются люди, которые занимаются танцами, выясняется, что у нас очень много точек соприкосновения. Может, наш тандем с Юлей получит продолжение и после подготовки к чемпионату PRO AM.

— А что насчет совместной песни?

— Все может быть. Мы не боимся экспериментировать и рисковать.

«Название SRUMBA вы точно не забудете»

— Этим летом у вас с Мариной вышел свой трек SRUMBA. Как возникла идея этой песни?

Марина: Идея возникла совершенно случайно — записать трек, под который будет кайфово танцевать и который будет идти на «ура» в караоке. Мы никогда не думали о том, чтобы запеть, хотя музыкой занимаемся с детства.

Но когда поняли, что этот трек совпадает с нашей идеей о том, что танцы должны быть доступны и понятны всем, решили — этот шанс мы не упустим. Наша SRUMBA — первая русскоязычная румба — танец из латиноамериканской программы. Это и страсть, и эмоции, и настроение.

— Принимали ли вы участие в сочинении текста?

Марина: Конечно! Мы вместе с группой CheiChai продумали идею трека и каждое слово в песне. Наша SRUMBA будоражит воображение и невозможно не начать танцевать, когда она звучит.

— Почему выбрали именно такое ироничное название для своей песни?

Артемий: Хотелось, чтобы было что-то легкое, забавное и позитивное. Это название вы точно не забудете!

— Сложно ли было работать голосом, а не телом?

Марина:

Для нас это две равнозначные нагрузки. Мы начали заниматься вокалом совсем недавно и, как и во всем, выкладываемся на 100 процентов. Даже после занятий вокалом мы теряем калории.

Артемий: Но мы не планируем конкурировать с другими артистами — хотим развиваться в том направлении, которое нам ближе.

Марина: Мы и дальше будем записывать треки, создадим оригинальные песни для ча-ча-ча, джайва, самбы и так далее.

«Артемий получил травму. До последнего не знали, поедем ли на чемпионат России»

— Вы приняли участие в чемпионате России по направлению Exhibition. Это очень сложное направление, которое требует исполнения большого количества необычных поддержек. Вы же наиболее известны в стране именно как исполнители бальных танцев. Почему вас заинтересовал Exhibition?

Артемий: Exhibition — это наша точка роста. Мы хотим проявлять себя не только в привычной для нас танцевальной среде, хотим попробовать что-то новое, дать дополнительные ощущения телу и позволить себе развиваться.

Марина: Это шоу-направление очень популярно сегодня, и для нас важно было попробовать себя в нем и добиться результатов. В итоге мы заняли призовое место и привезли в нашу копилку еще один кубок. Для нас важен этот опыт еще и потому, что мы регулярно работаем с танцорами и фигуристами и хотим делиться с ними самым разным опытом, в том числе и в Exhibition.

close 100% Артемий и Марина Каташинские на чемпионате России по Exhibition Личный архив Каташинских

— Насколько сложно придумать оригинальную и эффектную поддержку для Exhibition, чтобы удивить судей?

Марина:

Этот вид спорта очень травмоопасный, поэтому мы обратились за помощью к экспертам, которые помогли нам поставить технику. С нами работали тренеры, которые входят в сборную России по парному фигурному катанию, и, мы уверены, они заложили хороший фундамент, помогли нам минимизировать риски.

Артемий: Над постановками мы работали с командой прекрасных хореографов. Оригинальная и эффектная поддержка для Exhibition — результат колоссальной работы и профессионалов в этой области, и самих танцоров, которые воплощают все идеи в жизнь.

— Как происходил процесс постановки такого необычного танца?

Марина: Для нас это всегда непредсказуемая органика. Может возникнуть некая идея или же понравится мелодия, зацепит какая-то фишка и будет запущен творческий процесс.

Артемий: В подготовке к этому чемпионату России по Exhibition все началось с песни. Она была нам очень близка и поэтому мы выбрали L'ubli — Lara Fabian для номера. Начинали с сотрудничество со звукорежиссером, который работал с музыкой, а завершали подготовку с нашим прекрасным костюмером.

Марина: Это был очень трудоемкий и энергозатратный процесс, но он точно того стоил.

close 100% Артемий и Марина Каташинские на чемпионате России по Exhibition Личный архив Каташинских

— Часто ли происходят травмы во время первых попыток исполнить сложные поддержки и другие элементы Exhibition?

Артемий:

Это направление считается одним из самых травмоопасных. Несмотря на то, что у нас были идеально поставлены все технические элементы, мышцы дали сбой. Я получил травму.

Марина: До последнего момента мы не знали, поедем ли на чемпионат России. И буквально за день до отлета наш лечащий врач дал согласие, чтобы мы выступили.

— Различные поддержки также активно используются в фигурном катании, где вы работаете как хореографы в школе «Олимп». На ваш взгляд, насколько сложны и изящны те поддержки, которые исполняются сейчас в фигурном катании — в танцах на льду и в парном катании?

Артемий:

Поддержки в фигурном катании всегда были одним из самых зрелищных и захватывающих элементов программы. Кроме того, за счет скольжения на льду спортсмены добиваются большего вау-эффекта, что совершенно потрясает воображение зрителей.

В парном катании мне в этом плане нравится тандем Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Марина: Мы многое перенимаем у наших коллег по фигурному катанию, как и они у нас. Считаем, что это очень здорово: каждый может почерпнуть что-то для своей специфики. Меня, например, восхищает пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

— Когда вы работаете с фигуристами, помогаете им в постановке поддержек?

Марина: Конечно, нам доводилось и отрабатывать, и вычищать многие поддержки. С танцорами на льду мы работаем давно, уверены, что и личный опыт экстремальных поддержек, который мы получили на Exhibition, поможет нам выйти на новый уровень в плане работы с фигуристами.

close 100% Артемий и Марина Каташинские на чемпионате России по Exhibition Личный архив Каташинских

«Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции»

— В конце сентября прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Как профессиональные танцоры, оцените, пожалуйста, постановку Евгения Семененко под k-pop — трек Good Boy Gone Bad группы TOMORROW X TOGETHER.

Артемий: На мой взгляд, это все тот же рок-н-ролл — тема довольно-таки популярная в фигурном катании.

Но Женя смог придать некую изюминку этому треку, он показал, что рок-н-ролл может быть действительно зрелищным и интересным. Мне лично немного не хватило энергии, но не буду спорить с тем, что скольжение было виртуозным.

— Что скажете по поводу программы Михаила Коляды под «Танго в сумасшедшем доме»?

Марина: Я обожаю танго и только за выбор этого танца готова поставить Мише 100 баллов. А за то, что это будет не просто танго, а танец в сумасшедшем доме, готовы поставить еще столько же. Задача сложная, но Миша справился с ней.

— Елизавета Туктамышева выступила под «Одиночество» Игоря Крутого в образе слепой девушки.

Артемий:

Лизу я просто обожаю, считаю ее нашей фавориткой в одиночном женском фигурном катании. Она очень красивая, взрослая, настоящая, но, увы, грустная.

Это очень чувствуется и в программе, и в движениях. Так хочется, чтобы появился порыв, энергия! Лизочка, пожалуйста, вернись к нам такой, какой мы тебя любим. Все будет хорошо.

— Камила Валиева показала короткую программу под саундтрек к фильму «Интерстеллар», который написал Ханс Циммер.

Марина: Потрясающий выбор песни, Камила — непревзойденная фигуристка, которая показала всю мощь, силу и превосходство, профессионализм, несмотря на такой юный возраст. Она раскрыла и себя, и песню с другой стороны.

Ханс Циммер пишет эпичную музыку, которая цепляет тонкие ноты души. Мы всегда за такие треки. Нам порой не хватает крика души, тех ощущений, которые дарит именно этот автор.

— Произвольную программу Валиева исполнила под саундтрек к фильму «Шоу Трумана». Также в начале выступления прозвучали слова из нескольких выпусков новостей о допинговом деле Камилы, а в конце девушка закрыла лицо капюшоном, как она это сделала на Олимпиаде после тренировки, чтобы избежать внимания прессы.

Артемий: Нужно понимать, что артистическая часть выступления должна приносить удовольствие, вдохновлять. Да, с одной стороны, Камила катает свою историю, это ее чувства, ее слезы. Но, когда тебе 16 лет, то один случай из твоей практики — это еще не твоя история.

Марина: Очень часто что-то негативное мы принимаем за эту самую свою историю. У Камилы она обязательно случится, когда за плечами будет великолепная карьера и целая жизнь. Сложности, которые произошли, Камила восприняла очень эмоционально.

Мы смотрели эту программу, и у нас возникло к ней много вопросов. Не совсем понятно, зачем вновь возрождать эти эмоции, хотя, конечно, это было очень трогательно, до мурашек.

— Александра Трусова показала пока только короткую программу под блюз «I Put A Spell On You».

Марина:

Саша — это скорость и волевая энергия, и в этой песне все ее сильные качества раскрываются сполна.

Когда Саша катается, на душе спокойно, ни секунды за нее не переживаешь, как и за будущее нашего спорта. На мой взгляд, Александра — одна из сильнейших фигуристок нашего времени.

— Среди спортивных пар большое внимание к себе привлекли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые показали короткую программу с элементами хип-хопа под песню «Индиго» Даны Соколовой и Скруджи.

Артемий: Прекрасные ребята! Мне очень импонирует такой эмоциональный подход к подготовке программы, как у них. Хотелось бы увидеть больше скорости движения. Как хореограф, хочу дать ребятам совет, что стоит обратить внимание на разные хореографические решения. Ребята достойные и прекрасные, желаем им удачи.

— Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступили на контрольных прокатах из-за травмы, однако известен выбор их музыки: Hit The Road Jack для короткой программы и саундтрек к фильму «Анна Каренина» — для произвольной.

Артемий:

Мы очень часто с Мариной обсуждаем и недоумеваем: почему спортивные пары используют заезженную музыку? Нас это всегда удивляет. Может быть, хватит уже? Вот почему все так любят Hit The Road Jack, хотя есть столько классных песен?

Чтобы создать вау-эффект под эту композицию, нужно идеально танцевать джайв. Надеемся, ребята с этим справятся.

Я удивлен, что для произвольной программы взяли «Анну Каренину». Мы сами очень, если честно, мечтаем станцевать под этот саундтрек. Будем с интересом наблюдать за ребятами.