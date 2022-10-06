За новым титулом: Туктамышева сражается за победу на Мемориале Панина-Коломенкина. LIVE

15:46

Очень задорная программа, и очень яркое, переливающееся платье у фигуристки. А вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит с недокрутами. Зато двойной аксель получается четким и докрученным. С вращениями все тоже весьма здорово, на четвертый уровень, тройной флип выходит отлично. Чистые и четкие дорожки шагов на четвертый и третий уровни. И от того немного все же грустно за каскад, но сама программа оставила приятные впечатления.