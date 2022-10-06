Госпитализация Тарасовой, скандал Медведевой и Милохина, «секс» жены Авербуха: как вернулся «Ледниковый период»

Татьяна Тарасова на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Минске, 2012 год

Татьяна Тарасова угодила в больницу прямо в день съемок. Евгения Медведева возмутилась оценками судей, а Илья Авербух ее поддержал и вступил в жаркую полемику с жюри. Елизавета Арзамасова поразила «сексуальным» номером в паре с олимпийским чемпионом. Татьяна Навка жестко раскритиковала Марата Башарова за «кривляния», а Егор Бероев попросил своего друга с фронта озвучить стихотворение для номера на тему СВО и посвятил свой прокат всем матерям, которые ждут военных домой. «Газета.Ru» рассказывает все самое интересное о первом дне съемок «Ледникового периода».

Новый формат «Ледникового периода»

12 пар разделены на две команды — Ильи Авербуха и Александра Жулина — и приносят очки в копилку своего коллектива. Командный турнир продлится первые четыре эпизода. После двух выпусков тренеры поменяются дуэтами, чтобы конкуренция получилась максимально справедливой.

Затем начнется личный турнир пар, и каждый дуэт начнет выступать уже сам за себя.

Тарасову госпитализировали накануне съемок

Съемки «Ледникового периода» начались с печальной новости: бессменный член жюри Татьяна Тарасова пропускает первый выпуск из-за госпитализации. Вместо нее кресло посередине заняла другой заслуженный тренер СССР — Елена Чайковская.

«У Татьяны Анатольевны поднялось давление, болит голова, — сообщил продюсер шоу Илья Авербух. — Надеемся, что через десять дней она вернется на съемки «Ледникового периода».

По словам Авербуха, Тарасова лишь утром в день съемок точно сообщила, что не сможет приехать.

«Переживаю за Татьяну Анатольевну. Возможно, дело в нервах: мы каждый день созванивались по поводу «Ледникового периода», и она очень его ждала. «Без нее проект невозможен»: Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за госпитализации Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова из-за ухудшения состояния здоровья... 06 октября 17:51

Тем не менее, не так давно Татьяна Анатольевна работала комментатором на контрольных прокатах сборной России, так что она в строю. Насколько мне известно, Татьяна Анатольевна уже вернулась домой из больницы», — сказал Авербух.

Однако Telegram-канал Mash сообщает более страшную информацию: якобы у Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга, и скорая помощь прибыла к ней в квартиру.

Врачи диагностировали у заслуженного тренера СССР нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения, но она отказалась ехать в больницу. Но эта информация еще официально не подтверждена.

Без легендарной Тарасовой состав жюри выглядел так: телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Башарова раскритиковали и без Тарасовой

Таким образом, в первый день не состоялась встреча актера Марата Башарова и Татьяны Тарасовой, которая ранее заявляла, что «не подаст ему руку».

«Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю», — говорила заслуженный тренер в эфире НТВ, когда стало известно, что Башаров избил свою жену Екатерину Архарову.

Башаров вернулся в «Ледниковый период» в паре с Оксаной Домниной и исполнил шуточный номер в образе японского художника, рассекая лед в кимоно.

Член жюри Татьяна Навка, которая когда-то выступала с ним вместе, очень строго оценила возвращение Башарова.

«Если бы здесь сидела Татьяна Анатольевна Тарасова, она бы точно сказала: Марат, а чего ты так много кривлялся? Извиняюсь, что так строго, но имею право.

Я знаю, что эта пара может намного больше и может кататься лучше. Многие не поняли тут финала, и я в том числе.

Я знаю, насколько Марат талантлив в актерском плане, и мне не хватило эмоций. В этом сезоне у нас выступают все лучшие из прошлых выпусков, поэтому мы будем очень строги», — сказала Навка.

«В последний раз я выходил на лед 16 лет назад, — признался Башаров ведущей Алине Загитовой в интервью после проката. — Все это время я скучал.

Честно! Смотрел по телевизору и мечтал вернуться. Спасибо Илье Авербуху за приглашение.

Обещаю, что буду пахать и творить. Чувствую сейчас гордость, радость и счастье». Милохин: уже жалею, что согласился выступать в «Ледниковом периоде» Даня Милохин признался, что ему тяжело даются выступления в новом сезоне «Ледникового периода». Слова... 06 октября 17:58

«Какие перспективы есть у Башарова, на ваш профессиональный взгляд?» — спросила Загитова у Домниной.

Домнина в ответ лишь рассмеялась, а Башаров пошутил: «Никаких!»

Однако затем его партнерша все же высказала свое мнение: «Мы знакомы с Маратом очень давно, семьями дружим. Знаю все его профессиональные качества. Будем работать дальше».

Отвечая на вопрос о ссоре с Тарасовой, Башаров заявил: «У меня никаких разногласий с Татьяной Анатольевной не было».

Медведева возмутилась оценками, Авербух поспорил с судьями

В итоге самым горячим моментом выпуска стало вовсе не выступление Башарова, а номер Евгении Медведевой и Дани Милохина, которые решили выступать вместе второй сезон подряд.

Пара зажгла под две композиции в стиле k-pop — Trust Fund Baby и Good Boy Gone Bad группы TOMORROW X TOGETHER, а также в ходе выступления в композиции прозвучала фраза на русском «Нас не догонят!».

Ребята показали очень сложные поддержки — однажды Милохин даже крутил фигуристку на одной руке вниз головой.

«Я в такой растерянности, потому что Даня катался на равных с чемпионкой мира, — сказала после проката Чайковская.

— На хорошей скорости, прекрасно поворачивался, ни за кого не держался. Сделал уникальную поддержку, которую исполняют только парники.

Катание было великолепным. Поздравляю Женю и Даню. Вы очень прибавили».

Прима-балерина Светлана Захарова также осталась в восторге от выступления блогера: «Евгения есть Евгения, но Даня Милохин очень прибавил.

Вспоминаю прошлый сезон, когда я в обморочном состоянии наблюдала, как он поднимал Евгению, и дух захватывало от страха. А сейчас видно, что Милохин набрался опыта.

Он сделал огромный прыжок вперед в плане техники и своего личного катания. А эта поддержка — Даня выжал Евгению очень легко и аккуратно поставил ее, не бросил».

Несмотря на все эти хвалебные отзывы, Медведева осталась недовольна итоговыми оценками.

«Хочу спросить у судей. Что же нужно было сделать, чтобы получить все максимальные оценки за технику? Мы сделали верхнюю поддержку на одной руке», — сказала Медведева в интервью ведущей Анне Щербаковой.

Кто-то из судей прокричал «Извините!», а другой судья Дмитрий Хрусталев сказал: «Не извиняйся перед ними». «Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции» Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью... 06 октября 12:44

Однако на этом разбирательства не закончились. Уже после выступления следующей пары — Татьяны Волосожар и Вячеслава Чепурченко, которые представляют команду Александра Жулина — с возмущенной речью выступил наставник Медведевой и Милохина — Илья Авербух.

Член жюри Светлана Захарова призналась, что «вообще не поняла номер» Волосожар.

«Вы больше, чем Медведевой и Милохину, поставили оценку, хотя ничего не поняли, — вставил свое слово Авербух. — Откуда появились такие оценки на фоне того, что получили Милохин и Медведева?

И номер вы не поняли, а оценки выше. Вы чуть-чуть убираете по десятые балла, а моя команда улетает вниз. И вы считаете, что это выступление было на максимум? Что не было ошибок? Вы ни одной паре до этого не ставили такую оценку. А здесь вам показалось».

«А можно попкорн попросить?» — пошутил ведущий Алексей Ягудин, чтобы разрядить обстановку.

Чайковская попыталась защитить свою точку зрения: «Последняя пара убрала всю артистическую составляющую специально, чтобы показать техническую сложность. Но не было никакого артистизма, и по этой оценке они рухнули вниз.

Но технически они были лучше Дани Милохина, который не делал того, что исполнял Вячеслав Чепурченко. Мы можем сделать позже разбор прилюдный. Но это очевидно».

«Илюша, ты нас пригласил в жюри, сиди, мучайся. У Славы было больше сложных, интересных па, которых я не видел ни у кого», — заявил Хрусталев.

Далее по ходу съемок Авербуху периодически припоминали эмоциональную реакцию: «Объясните кто-нибудь баллы Илюше, а то он очень приуныл».

«Я веселюсь от ваших оценок!» — парировал Авербух.

Милохин шутил, что уже жалеет о том, что согласился участвовать в «Ледниковом периоде».

Супруга Авербуха показала «красоту и секс»

Жена Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова показала невероятно чувственный номер в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым под романтичную песню Михаила Бублика «Сам тебя выдумал». После их проката зрители встали и долго аплодировали, скандируя «Молодцы!».

Татьяна Навка не стала ограничивать себя в эпитетах:

«Поймала себя на мысли, что мурашки пробегали у меня раз десять за этот номер. Лиза, какой ты стала! Перевоплощение невероятное. Ты девушка в шикарной огранке!

Мало того, что вышла замуж, рядом с тобой такой невероятной красоты партнер — это о Никите Кацалапове, — так еще и огранка Жулина видна. Какая ты сексуальная, Лиза!

Лиза раскрылась так благодаря своему супругу — это однозначно. Команда Жулина за неделю не могла бы сделать такие чудеса. «Да он кататься не умеет»: Плющенко и Ягудин вспомнили былое и разругались Продолжающееся со времен их профессиональных карьер противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина... 05 октября 16:34

Лиза, руки у тебя невероятные. Но надо работать над скольжением. Пожалуйста! Вы такие красивые и так правильно, что вас поставили вместе».

«С дебютом, Илюша! Какой полет, сколько секса! — пошутил ведущий Алексей Ягудин. — Наконец-то ты почувствовал то, что я испытываю последние несколько лет, когда моя супруга Татьяна Тотьмянина выступает на «Ледниковом периоде».

Бероев затронул в прокате тему СВО и посвятил его матерям, которые ждут военных с фронта

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Елена Ильиных и актер Егор Бероев выступили под композицию Полины Гагариной «Кукушка», которая перемежалась строчками из стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

Как выяснилось позднее, стихотворение читал друг Бероева, который в данный момент участвует в специальной военной операции на Украине.

«Мы посвящаем этот номер всем женщинам, матерям, девушкам, дочерям, которые ждут своих воинов с фронта и своей любовью, молитвами помогают им выжить и вернуться домой, — сказал Бероев после проката.

— По нашей задумке персонаж Лены проводит своего любимого через минное поле. В итоге он выживает, даже несмотря на то что упал на минном поле».

Актер действительно жестко упал на лед после одной из сложных поддержек. Благо, перед этим он успел поставить Елену Ильиных на ноги.

«Я не видела падения Егора, — призналась фигуристка. — Но это нормально, нестрашно. Абсолютно неважно сейчас, что было падение, помарки. Даже если бы мы оба лежали на льду, я все равно была бы рада, что мы прокатали этот номер.

Его было тяжело катать морально. Каждая мама, женщина ждет своего человека с фронта. Спасибо за эту возможность».

Почти всю свою речь Ильиных произносила сквозь слезы, с трудом сдерживая рыдания.

***

Новый сезон «Ледникового периода» начался очень ярко. Выпуск можно будет увидеть уже на следующей неделе, 15 октября.