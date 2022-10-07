Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти актера Леонида Шумского 14:48
Глава МИД Ирана заявил, что его страна не поставляет России оружие... 14:46
Двое новосибирцев задушили друга, обернули тело в пленку и... 14:43
Стремоусов заявил, что ВСУ намеренно целились по автобусу... 14:43
Дочь Джонни Деппа засняли в микробикини на съемках сериала... 14:41
АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные... 14:41
Захарова заявила, что заявления Киева по ядерной тематике... 14:38
Агент Головина возмутился словами Лахтера об игромании футболиста 14:37
В России заинтересовались устройством для чистки семечек 14:36
Водонаева пожелала Паше Технику здоровья после новости о коме 14:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Путь к русскому полуфиналу: Хачанов играет с Джоковичем в Астане. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Астане, Казахстан. Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН

В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов встречается с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В случае успеха Хачанов в следующей стадии может сыграть с соотечественником Даниилом Медведевым, которому, в свою очередь, предстоит борьба в четвертьфинале против испанца Роберто Баутисты-Агута. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мачта Хачанова и Джоковича.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:50

Начало матча запланировано на 15:00 мск.

14:45

Добрый день, уважаемые читатели! В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов играет с экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+