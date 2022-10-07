07 октября 2022, 14:45 Спорт Путь к русскому полуфиналу: Хачанов играет с Джоковичем в Астане. LIVE Теннис. Турнир АТР в Астане, Казахстан. Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН Данила Жиляев

В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов встречается с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В случае успеха Хачанов в следующей стадии может сыграть с соотечественником Даниилом Медведевым, которому, в свою очередь, предстоит борьба в четвертьфинале против испанца Роберто Баутисты-Агута. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мачта Хачанова и Джоковича.