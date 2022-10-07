07 октября 2022, 17:07 Спорт Не отдать ни сета: Медведев в Астане борется с Баутистой-Агутом. LIVE Теннис. Турнир АТР в Астане, Казахстан. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия). ОНЛАЙН Александр Седов

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Астане играет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. До сих пор Медведев на этом турнире не проиграл ни одного сета. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.