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Спорт

Не отдать ни сета: Медведев в Астане борется с Баутистой-Агутом. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Астане, Казахстан. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия). ОНЛАЙН

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Астане играет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. До сих пор Медведев на этом турнире не проиграл ни одного сета. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:51

Отличные атаки от испанца, и он зарабатывает свой превый- брейк-пойнт в матче — 30:40!

17:50

Долгий розыгрыш, в котором Даниил в итоге выбежал к сетке и закончил смэшем — 30:30.

17:49

Чуть небрежно подошел к розыгрышу Даниил, и теннис этого не простил. Даже трос не пустил мяч на сторону Баутиста-Агута — 15:30.

17:48

А вот сейчас Баутиста-Агут обвел по линии выбежавшего вперед Медведева — 15:15.

17:47

Атаковал испанец со второй подачи Даниила, вышел в хафкорт, но россиянин просто гениально обвел с бэкхенда — 15:0.

17:47

В долгом розыгрыше после обмена диагональными бэкхендами Роберто попробовал перевести по линии и не попал — 0:4.

17:46

Отыгрывает подачей Роберто — 30:40. Есть еще брейк-пойнт.

17:44

Долгий обмен диагональными бэкхендами, потом игра перевелась на другие удары, соперники разнообразили действия, но ошибся в итоге испанец — 15:40, двойной брейк-пойнт!

17:44

И снова классно россиянин действует — 15:30.

17:43

Отвечает отличным приемом Даниил — 15:15.

17:43

Аут у Медведева с приема — 15:0.

17:41

И еще один эйс. Просто блестяще — 0:3!

17:41

Эйс — 40:0.

17:40

Очко с подачи — 30:0.

17:40

Со второго мяча Медведев все равно оказался в атаке, и оппонент в итоге пробил в сетку — 15:0.

17:39

Аут у испанца — второй сет Медведев тоже начинает с брейка. 0:2.

17:38

Долгий розыгрыш, и на этот раз испанец выигрывает — 15:40, еще два брейк-пойнта.

17:36

Вроде хороший розыгрыш провел Баутиста-Агут, но перед классным укороченным он чуть-чуть не попал в корт — 0:40, тройной брейк-пойнт.

17:36

И снова обмен ударами не выдерживает испанец — в коридор бьет — 0:30.

17:35

Долгий первый розыгрыш на подаче испанца, и в итоге он опять пробивает в сетку — 0:15.

17:34

Очко с подачи — 40:0.

17:33

Еще очко за россиянином — 30:0.

17:33

Баутиста-Агут идет к сетке в первом розыгрыше, но бьет в нее же — 15:0.

17:32

Очень легко первая партия осталась за россиянином. Словно перезагрузился Медведев, много обостряет сам, и это работает.

17:31

Пошел розыгрыш, и как только Медведев обострил, испанец не уложил мяч в корт — 1:6. Первый сет за Медведевым.

17:30

Снова ошибается Роберто — 15:40, двойной сет-пойнт на чужой подаче у Медведева.

17:29

Малюсенький аут по длине у Медведева с приема — 15:30.

17:29

И снова ничего не может сделать Баутиста-Агут — 0:30.

17:28

Здорово выходит к сетке россиянин и переигрывает оппонента — 0:15.

17:27

И эйс — 1:5.

17:27

Очко с подачи, а затем с короткого розыгрыша — 40:0.

17:26

Уверенно проводит первый розыгрыш на своей подаче Даниил — 15:0.

17:24

Даниил не попадает в розыгрыше по длине — 1:4.

17:23

Отличная подача Баутиста-Агута - 40:0.

17:23

Сначала нет приема у Даниила на подаче оппонента, а потом тот сильнее и в розыгрыше — 30:0.

17:22

Гейм под ноль — 0:4.

17:21

Еще очко за россиянином — 40:0.

17:20

На подачу вышел Медведев и начал ее очень уверенно — 30:0.

17:18

Медведев выходит к сетке, пытается его обвести соперник, но не попадает — 0:3, с двумя брейками повел россиянин.

17:17

Блестящий укороченный Даниила — меньше, брейк-пойнт.

17:15

Идет с подачи к сетке испанец и забирает очко смэшем, но Медведев тут же отыгрывается — ровно.

17:14

Отыгрывается испанец в розыгрыше — ровно.

17:13

Ошибается в розыгрыше с бэкхенда испанец — меньше, брейк-пойнт.

17:12

Долгий розыгрыш, оба заканчивали его у сетки, но Даниил допустил ошибку — 40:40.

17:11

Добился Медведев ошибки от Роберто — 30:40, снова брейк-пойнт.

17:11

И еще раз — 30:30.

17:10

Обменялись розыгрышами на подаче испанца — 15:15.

17:09

Еще две отличные подачи — 0:2.

17:09

Выиграл подачами два очка Даниил, но затем ошибся в розыгрыше — 30:30.

17:08

Двойная ошибка на подаче у Даниила — 0:15.

17:08

И в хорошем розыгрыше Медведев выжимает ошибку соперника — 0:1, сразу с брейком повел россиянин.

17:08

Два мяча подряд отыгрывает Баутиста-Агут — 30:40, остался один брейк-пойнт.

17:07

Ошибается испанец — 0:40, тройной брейк-пойнт сразу.

17:06

Легко забирает первые два мяча Даниил — 0:30.

17:04

Итак,Роберто Баутиста-Агут выходит на подачу первым.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию четвертьфинального матча турнира АТР в Астане между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

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