Не отдать ни сета: Медведев в Астане борется с Баутистой-Агутом. LIVE

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Астане играет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. До сих пор Медведев на этом турнире не проиграл ни одного сета. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:51
Отличные атаки от испанца, и он зарабатывает свой превый- брейк-пойнт в матче — 30:40!
17:50
Долгий розыгрыш, в котором Даниил в итоге выбежал к сетке и закончил смэшем — 30:30.
17:49
Чуть небрежно подошел к розыгрышу Даниил, и теннис этого не простил. Даже трос не пустил мяч на сторону Баутиста-Агута — 15:30.
17:48
А вот сейчас Баутиста-Агут обвел по линии выбежавшего вперед Медведева — 15:15.
17:47
Атаковал испанец со второй подачи Даниила, вышел в хафкорт, но россиянин просто гениально обвел с бэкхенда — 15:0.
17:47
В долгом розыгрыше после обмена диагональными бэкхендами Роберто попробовал перевести по линии и не попал — 0:4.
17:46
Отыгрывает подачей Роберто — 30:40. Есть еще брейк-пойнт.
17:44
Долгий обмен диагональными бэкхендами, потом игра перевелась на другие удары, соперники разнообразили действия, но ошибся в итоге испанец — 15:40, двойной брейк-пойнт!
17:44
И снова классно россиянин действует — 15:30.
17:43
Отвечает отличным приемом Даниил — 15:15.
17:43
Аут у Медведева с приема — 15:0.
17:41
И еще один эйс. Просто блестяще — 0:3!
17:41
Эйс — 40:0.
17:40
Очко с подачи — 30:0.
17:40
Со второго мяча Медведев все равно оказался в атаке, и оппонент в итоге пробил в сетку — 15:0.
17:39
Аут у испанца — второй сет Медведев тоже начинает с брейка. 0:2.
17:38
Долгий розыгрыш, и на этот раз испанец выигрывает — 15:40, еще два брейк-пойнта.
17:36
Вроде хороший розыгрыш провел Баутиста-Агут, но перед классным укороченным он чуть-чуть не попал в корт — 0:40, тройной брейк-пойнт.
17:36
И снова обмен ударами не выдерживает испанец — в коридор бьет — 0:30.
17:35
Долгий первый розыгрыш на подаче испанца, и в итоге он опять пробивает в сетку — 0:15.
17:34
Очко с подачи — 40:0.
17:33
Еще очко за россиянином — 30:0.
17:33
Баутиста-Агут идет к сетке в первом розыгрыше, но бьет в нее же — 15:0.
17:32
Очень легко первая партия осталась за россиянином. Словно перезагрузился Медведев, много обостряет сам, и это работает.
17:31
Пошел розыгрыш, и как только Медведев обострил, испанец не уложил мяч в корт — 1:6. Первый сет за Медведевым.
17:30
Снова ошибается Роберто — 15:40, двойной сет-пойнт на чужой подаче у Медведева.
17:29
Малюсенький аут по длине у Медведева с приема — 15:30.
17:29
И снова ничего не может сделать Баутиста-Агут — 0:30.
17:28
Здорово выходит к сетке россиянин и переигрывает оппонента — 0:15.
17:27
И эйс — 1:5.
17:27
Очко с подачи, а затем с короткого розыгрыша — 40:0.
17:26
Уверенно проводит первый розыгрыш на своей подаче Даниил — 15:0.
17:24
Даниил не попадает в розыгрыше по длине — 1:4.
17:23
Отличная подача Баутиста-Агута - 40:0.
17:23
Сначала нет приема у Даниила на подаче оппонента, а потом тот сильнее и в розыгрыше — 30:0.
17:22
Гейм под ноль — 0:4.
17:21
Еще очко за россиянином — 40:0.
17:20
На подачу вышел Медведев и начал ее очень уверенно — 30:0.
17:18
Медведев выходит к сетке, пытается его обвести соперник, но не попадает — 0:3, с двумя брейками повел россиянин.
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