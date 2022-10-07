«Судьи ничего не понимают»: Авербух устроил скандал на «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева и Даня Милохин поразили публику редким элементом, а у Анны Щербаковой даже пошли «мурашки» от их романтичного номера, однако дуэт все равно не избежал судейского скандала. Фигуристка Александра Степанова, впервые судившая «Ледниковый период», раскритиковала Медведеву за недостаток артистизма, однако позже поставила более высокую оценку своему партнеру по танцам на льду Ивану Букину и телеведущей Алле Михеевой, которые катались явно слабее. Это возмутило Илью Авербуха, который на всю арену заявил, что Степанова судит предвзято.

Татьяна Тарасова еще не оправилась от проблем со здоровьем, и потому состав жюри на втором выпуске «Ледникового периода» выглядел так — заслуженный тренер СССР Елена Чайковская, олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Наталья Бестемьянова, актер Дмитрий Миллер и 27-летняя фигуристка Александра Степанова, которая является двукратной чемпионкой России в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.

Кто бы мог подумать, что самый жаркий спор в выпуске будет связан именно со Степановой, которая в первый раз пришла судить «Ледниковый период».

Первые недовольства начались после выступления Евгении Медведевой и Дани Милохина, которые показали отличный прокат под романтичную композицию Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyonce).

Пара предстала в образе влюбленных выпускников, и Милохин с видимым смущением пригласил Медведеву на последний танец вечера.

Дуэт показал несколько очень сложных элементов — так, во время одной из поддержек блогер держал фигуристку вниз головой, прижимая ее лодыжки к своей груди, а сам в это время кружился по льду.

Кроме того, пара удивила зрителей синхронными вращениями на месте, чего не демонстрировали другие участники шоу. Да и мало кто из любителей вообще способен исполнить вращение.

«То, что вы делаете на льду, — это особенные элементы, которые исполняете только вы», — отметила после проката ведущая «Ледникового периода» Анна Щербакова.

«В прошлом сезоне вы были пионерами, а теперь у вас уже выпускной бал. Вы очень выросли в артистизме и технике. И это было прямо мило! Настолько мило!» — восхищался другой ведущий Алексей Ягудин.

Однако на объявлении оценок случился казус: Александра Степанова поставила не самый высокий балл, за что ее тут же освистали зрители. Степанова попыталась объяснить такую оценку, но это вызвало лишь больше вопросов.

«Я вижу взгляд Жени на меня, но… Хочу извиниться, но мне показалось…

По технике вопросов нет абсолютно, но хотелось видеть Женю немножечко в программе. Она где-то на что-то отвлекалась. У меня была такая мысль в голове. Женя, прости меня, пожалуйста!» — сказала Степанова.

В это время хореограф-постановщик номера Максим Ставиский, стоявший рядом с диваном спортсменов, прокричал «Да ладно, Саша! Бог простит!», что вызвало всеобщий смех.

С объяснениями Степановой не согласилась и легендарный тренер Чайковская.

«Я вопреки предыдущему оратору скажу, что этот номер достоин стать завершением нашего проекта. Замечательный выпускной бал! Такой тонкий молодой человек, подкравшийся к любимой девушке…

Как они показывали историю, как работали коньками… Нет смысла разговаривать о технике. Самое главное, что катались и делали это под музыку. Спасибо!» — сказала Чайковская.

Актер Дмитрий Миллер высказал небольшую поддержку Степановой, но все-таки сделал акцент на похвале дуэту.

«Возможно, я понимаю, о чем говорит Саша. Но это был не настолько большой недочет по сравнению с тем, что ребята показали на льду. Это были сложнейшие поддержки — я никогда не делал таких в проекте.

При этом Даня не производит впечатление богатыря, но он все делает легко, и это сразу подкупает», — отметил Миллер.

Олимпийская чемпионка Бестемьянова тоже завалила Милохина комплиментами.

— Я еще в прошлом сезоне восхищалась твоим владением конька. В детстве катался?

— Да.

— А мог бы сказать, что не катался! — вставил Ягудин.

— Он честный! — парировала Бестемьянова. — И честно делает то, что было заложено в номер. Талант не скроешь. Женя, Даня, поздравляю, это было здорово! Госпитализация Тарасовой, скандал Медведевой и Милохина, «секс» жены Авербуха: как вернулся «Ледниковый период» Татьяна Тарасова угодила в больницу прямо в день съемок. Евгения Медведева возмутилась оценками... 06 октября 22:27

Татьяна Навка, в свою очередь, отметила актерский талант Милохина, которому удался образ влюбленного школьника.

«Даня прекрасно владеет коньком, делает вращения, поддержки и замечательно все отыгрывает. Даня, ты не актер, но есть ощущение, что театральный подиум ждет тебя.

Ты можешь проявить себя в этой сфере. А Женечка была нежная, милая, сентиментальная — прямо такая, какой и должна была быть», — подытожила Навка.

Ведущая Анна Щербакова призналась, что у нее пошли «мурашки» от проката Медведевой и Милохина, и напоследок спросила мнение ребят об оценках.

«По сравнению с оценками, которые мы получили в первом выпуске, это существенный прогресс. Будем кататься дальше так же классно», — спокойно ответила Медведева. «Мурашки»: Щербакова была поражена номером Медведевой и Милохина о любви Ведущая «Ледникового периода», олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова оценила номер Евгении... 07 октября 18:17

Казалось, что на этом инцидент исчерпан, однако следом свою программу исполнили Иван Букин и Алла Михеева — очевидно более слабый дуэт по технике, чем Медведева и Милохин, что не давало им показать и артистизм во всей красе.

Однако Степанова поставила им оценку выше, что вызвало огромное возмущение Ильи Авербуха — тренера Медведевой и Милохина.

«Кажется, судьи не понимают, что происходит. Вы не могли не видеть, что танец Букина и Михеевой не был идеальным, — заявил Авербух, взяв микрофон.

— Ставя такие оценки, вы дискредитируете нашу работу. У нас все-таки проект, в котором есть соревнование».

Затем создатель «Ледникового периода» напрямую обратился к Степановой и обвинил ее в том, что она подсуживает своему партнеру по танцам на льду.

— Вы, Александра, знаете, что такое соревнования и что такое несправедливое судейство. Понимаю, что здесь сидит Ванечка Букин — родной, любимый.

Но нельзя ставить Медведевой и Милохину оценку ниже, а другой паре выше только за то, что там Ваня катается. Если вы пришли в жюри, то должны нести ответственность за то, что ставите.

Просто уважайте нас. Если делать все по фану, то не будет никакого смысла, — сказал Авербух.

— Порой участников сравнивают между собой, а порой ставят хорошую оценку за прогресс какого-то отдельного участника, — попытался объяснить логику Ягудин. — Например, на прошлой неделе судьи говорили, что Алла Михеева не каталась, а ее катал партнер. А теперь...

— В этом танце еще больше катался один Ваня, — отрезал Авербух. Навка вступилась за Степанову, которая снизила оценку Медведевой и была жестко раскритикована Авербухом Олимпийская чемпионка, судья «Ледникового периода» Татьяна Навка заступилась за другую судью —... 07 октября 18:20

Степанова снова попыталась объяснить свою оценку, не став скрывать, что решила поддержать Букина: «Так как Иван — мой партнер, за его парой я слежу более тщательно. Я искренне порадовалась за личный прогресс Аллы на льду, а к Ване у меня безграничная любовь».

Букин поблагодарил свою партнершу за поддержку.

«Саш, спасибо огромное, сидел бы я там, я бы то же самое сделал, не задумываясь. Любой, кто уважает и любит своего партнера, поступил бы так же», — заявил фигурист.

После этого инцидента Ягудин при любом удобном случае шутил, что надо «вызвать скорую в студию для Авербуха», когда пара из команды Александра Жулина получала высокие оценки.

А сам Авербух спустя какое-то время продолжал жаловаться хореографу Ставискому на тренировочном катке («Да не было никакого прогресса у Михеевой!»).

Сезон «Ледникового периода» только начался, а страсти уже накалены до предела. То ли еще будет.