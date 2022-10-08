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Спорт

Битва за финал: Рублев сражается с Циципасом. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Астане. Рублев — Циципас. ОНЛАЙН

В полуфинальном матче турнира АТР в Астане Андрей Рублев встречается со Стефаносом Циципасом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:39

Циципас взял свою подачу. Счет в первом сете стал 4:3 — впереди по-прежнему Рублев.

13:38

Рублев героически оборонялся, вытаскивая мяч из разных углов корта, у сетки и на задней линии, но все-таки проиграл этот розыгрыш Циципасу, который загнал его в угол и пробил в другую сторону корта. 40:30!

13:38

Рублев сравнял счет — 30:30.

13:37

А вот теперь Циципас здорово попал в угол корта, а затем подал навылет — 30:15.

13:36

Рублев принял подачу Циципаса так шикарно, что попал в самый угол корта. Грек даже не попытался побежать в ту сторону. 0:15.

13:36

Вау! Рублев шикарно пробил в противоположный угол от Циципаса, тот даже не дернулся. Россиянин взял свою подачу и повел в первом сете со счетом 4:2.

13:35

40:15. Рублев дал слабину и позволил Циципасу очень мощно атаковать себя, после чего отбил в сетку.

13:35

Огонь! Циципас неожиданно сыграл укороченным, но Рублев героически догнал мяч и перекинул соперника у сетки! 40:0.

13:33

Рублев замучал Циципаса ударами по разным углам, а потом мощнейшим образом пробил по боковой линии — без шансов для соперника. Это было красиво. 30:30!

13:32

Рублев очень мощно подал — Циципас принял в сетку. 15:0!

13:31

Циципас шикарной подачей забрал этот гейм и сократил отставание от Рублева — теперь счет 2:3 в первом сете.

13:31

40:30. Циципас неожиданно ошибся по длине.

13:30

40:15. Рублев совершил вторую такую же ошибку — не попал в тот же самый угол корта.

13:29

30:15. Соперники очень долго обменивались ударами, и в итоге Рублев ошибся — отправил мяч в аут, хотя пытался попасть в угол корта.

13:29

15:15. Циципас совсем чуть-чуть ошибся по длине в ходе напряженной перестрелки.

13:28

Циципас повел на своей подаче 15:0.

13:28

Рублев отлично подал, и Циципас принял в аут! Благодаря этому россиянин взял очередной гейм и повел в первом сете 3:1.

13:27

40:15! Рублев загонял Циципаса по разным сторонам корта и вынудил отбить в сетку.

13:27

30:15! Рублев вышел вперед на своей подаче.

13:27

Вау! Андрей вовремя вышел к сетке и закинул мяч за спину сопернику. 15:15.

13:25

Рублев плохо стартовал на своей подаче — Циципас легко принял, а потом россиянин отбил в аут. 0:15.

13:24

Ох, какой же шикарный удар удался Циципасу точно по задней линии! Без шансов для Рублева. Грек взял свою подачу и сократил отставание в первом сете — теперь счет 2:1 в пользу Рублева.

13:23

Больше у Циципаса! Грек отлично подал, и Рублев принял в аут.

13:23

Ровно! После короткой перестрелки Рублев ошибся по длине — мяч ушел за заднюю линию.

13:22

Больше у Рублева! Циципас решил сыграть резаным ударом, но ошибся и послал мяч в сетку.

13:21

Ровно! Циципас здорово пробил в уголок корта, Рублев с трудом достал и сумел отбить только в аут.

13:21

Больше у Рублева! Брейк-поинт. Россиянин легко принял подачу Циципаса и загонял его по корту такими мощными ударами, что в итоге грек отправил мяч в аут.

13:20

30:30! Рублев так мощно принял подачу Циципаса, что тот отправил мяч далеко в аут.

13:19

30:15! Соперники долго перестреливались, и первым не выдержал Циципас — послал мяч далеко за заднюю линию.

13:19

Рублев отправил мяч в аут после недолгого обмена ударами. 30:0.

13:19

Циципасу удалась отличная подача — Рублев принял в сетку. 15:0.

13:18

Рублев взял свою подачу и повел в первом сете 2:0! Россиянин выдал сильную подачу, и Циципас отразил в аут.

13:17

Больше у Рублева! Россиянин очень мощно пробил в угол корта, и Циципас сумел парировать только в сетку.

13:16

Ровно! Циципас вновь попытался принять навылет и попасть точно по боковой линии, но отправил мяч в сетку.

13:16

Циципас здорово принял подачу Рублева, попав точно по боковой линии! Россиянин с трудом отбил в аут. 30:40 — брейк-поинт у грека!

13:16

30:30! Циципас сравнял счет.

13:15

А вот теперь греку удался точнейший удар по боковой линии. 30:15!

13:14

30:0! Рублев пробил в противоход сопернику и идеально попал в уголок корта.

13:14

Рублев хорошо подал, и Циципас не справился — 15:0.

13:13

После короткой перестрелки Рублев вынудил Циципаса отбить в сетку и сделал брейк в первом же гейме! 1:0 в первом сете в пользу россиянина.

13:13

30:40! Рублев принял навылет — в самый уголок корта! Брейк-поинт у россиянина.

13:12

Рублев сравнял счет! Он начал принимать подачу Циципаса и хлестко бить по углам корта — 30:30.

13:09

Грек быстро вышел вперед — сначала отлично подал, так что Рублев не принял, а затем грамотно вышел к сетке и отправил мяч в корт резаным ударом. 30:0.

13:08

Матч начался! Циципас подает.

12:55

У Рублева и Циципаса ничья по личным встречам — 5-5. В 2022 году соперники встречались один раз — в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде на грунте. Победу тогда одержал Циципас.

12:45

Добрый день, уважаемые читатели! В полуфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Андрей Рублев играет с греком Стефаносом Циципасом.

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